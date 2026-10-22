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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:22

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında galibiyet peşinde! Italiano’dan dikkat çeken kadro kararı: İşte dev maçın muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, 3. hafta mücadelesinde İngiliz ekibi Crystal Palace'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın tüm detayları, muhtemel 11'ler ve yayın bilgileri haberimizde...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş, Crystal Palace karşısında galibiyet peşinde! Italiano’dan dikkat çeken kadro kararı: İşte dev maçın muhtemel 11'leri
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:22

'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, Türk futbolseverlerin gözü kulağı 'ın dev maçına çevrildi. Dev organizasyonda kusursuz bir başlangıç yaparak taraftarlarına büyük gurur yaşatan Siyah-Beyazlılar, 3. hafta mücadelesinde Premier Lig temsilcisi ile kozlarını paylaşacak. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, sahasında taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek ve puanını 9'a yükseltmek istiyor.

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında galibiyet peşinde! Italiano’dan dikkat çeken kadro kararı: İşte dev maçın muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kritik UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 'nda oynanacak. severlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Zorlu randevu futbolseverler için ekran başındaki heyecanı artıracak şekilde TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında galibiyet peşinde! Italiano’dan dikkat çeken kadro kararı: İşte dev maçın muhtemel 11'leri

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ DANNY MAKKELİE

Avrupa'nın dikkatle takip edeceği bu kritik 90 dakikada düdük çalacak isim UEFA tarafından açıklandı. Maçta Hollandalı deneyimli hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Jeroen Manschot otururken, AVAR'da Stan Teuben görev yapacak.

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında galibiyet peşinde! Italiano’dan dikkat çeken kadro kararı: İşte dev maçın muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ VE CRYSTAL PALACE'IN MUHTEMEL 11'LERİ

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sahaya sürmesi beklenen ilk 11 ve rakip Crystal Palace'ın muhtemel kadrosu şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Djalo, Ümit Akdağ, Ouattara, Ndidi, Miretti, Olaitan, İlhan Fakılı, Trossard, Oh.

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında galibiyet peşinde! Italiano’dan dikkat çeken kadro kararı: İşte dev maçın muhtemel 11'leri

CRYSTAL PALACE: Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Mitchell, Wharton, Timber, Kamada, Khalaili, Pino, Larsen.

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında galibiyet peşinde! Italiano’dan dikkat çeken kadro kararı: İşte dev maçın muhtemel 11'leri

SİYAH-BEYAZLILAR KAYIPSIZ İLERLİYOR

UEFA Avrupa Ligi'ne fırtına gibi başlayan Kara Kartal, geride kalan ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Topladığı 6 puanla grupta iddialı bir konumda yer alan Beşiktaş, serisini sürdürerek üst tur yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor. 

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında galibiyet peşinde! Italiano’dan dikkat çeken kadro kararı: İşte dev maçın muhtemel 11'leri

Konuk ekip Crystal Palace ise oynadığı ilk 2 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 3 puan yazdırdı. İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapan İngiliz ekibi, zorlu stadyum atmosferinde Beşiktaş'ın galibiyet serisine son vermek istiyor.

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında galibiyet peşinde! Italiano’dan dikkat çeken kadro kararı: İşte dev maçın muhtemel 11'leri
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#tüpraş stadyumu
#crystal palace
#Danny Makkelie
#Spor
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