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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:14

Faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? İşte döviz ve altında ilk tepki

Merkez Bankası'nın 9 ay aradan sonra attığı 100 baz puanlık sürpriz faiz indirimi adımı sonrasında piyasalarda ilk fiyatlamalar netleşti. İşte döviz ve altında faiz indirimi sonrası ilk rakamlar...

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Editor
 Ümit Buget
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Faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? İşte döviz ve altında ilk tepki
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:14

(TCMB) , ekim ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekti.

HABERİN ÖZETİ

Faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? İşte döviz ve altında ilk tepki

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, ekim ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekti.
Karar öncesinde 49,62 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL ve 6.520 TL sınırındaki gram altın, duyuru sonrasında sınırlı geri çekilme gösterdi.
Merkez Bankası, 9 ay aradan sonra ilk kez faiz indirimi kararı aldı.
En son 22 Ocak 2026 tarihinde faiz indirimi yapan ve politika faizini yüzde 37'ye çeken Banka, 5 toplantı boyunca faizi sabit tutmuştu.
Piyasalar saat 14:05 itibarıyla döviz, altın ve kıymetli madenlerde ilk anlık tepkileri verdi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

9 ay aradan sonra gelen ilk faiz indirimi kararının açıklanmasının ardından finansal piyasalarda ve varlık fiyatlarında ilk anlık tepkiler kaydedildi.

Karar öncesinde 49,62 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL ve 6.520 TL sınırındaki , duyuru sonrasında sınırlı geri çekilme gösterdi.

Faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? İşte döviz ve altında ilk tepki

FAİZ KARARI SONRASI ANLIK PİYASA TABLOSU (SAAT 14:05)

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirim kararının açıklanmasının hemen ardından döviz, altın ve kıymetli madenlerde kaydedilen ilk fiyatlamalar ve değişim yönleri şu şekilde gerçekleşti:

ANLIK PİYASA REAKSİYONU VE KURLAR

  • Dolar/TL: 49,6276 TL (Karar Öncesi: 49,6278 TL | Yatay)
  • Euro/TL: 55,7660 TL (Karar Öncesi: 55,8238 TL | Sınırlı Düşüş)
  • Sterlin/TL: 66,5080 TL (Karar Öncesi: 66,5961 TL | Sınırlı Düşüş)
  • Gram Altın (Satış): 6.502,68 TL (Karar Öncesi: 6.520,04 TL | Düşüş)
  • Ons Altın: 4.075,41 USD (Karar Öncesi: 4.086,27 USD | Düşüş)
  • Gümüş: 89,08 TL (Karar Öncesi: 89,27 TL | Sınırlı Düşüş)

9 AYLIK ARANIN ARDINDAN İLK GEVŞEME ADIMI

başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, en son 22 Ocak 2026 tarihinde faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 37'ye çekmişti. Takip eden 5 toplantı boyunca politika faizini sabit tutan Banka, ekim ayı kararıyla birlikte 9 aylık sabit dönemi sonlandırarak faizi yüzde 36 seviyesine indirdi.

 

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#gram altın
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#para politikası kurulu
#fatih karahan
#dolar tl
#Ekonomi
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