Faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? İşte döviz ve altında ilk tepki

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, ekim ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekti.
9 ay aradan sonra gelen ilk faiz indirimi kararının açıklanmasının ardından finansal piyasalarda ve varlık fiyatlarında ilk anlık tepkiler kaydedildi.
Karar öncesinde 49,62 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL ve 6.520 TL sınırındaki gram altın, duyuru sonrasında sınırlı geri çekilme gösterdi.
Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirim kararının açıklanmasının hemen ardından döviz, altın ve kıymetli madenlerde kaydedilen ilk fiyatlamalar ve değişim yönleri şu şekilde gerçekleşti:
ANLIK PİYASA REAKSİYONU VE KURLAR
Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, en son 22 Ocak 2026 tarihinde faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 37'ye çekmişti. Takip eden 5 toplantı boyunca politika faizini sabit tutan Banka, ekim ayı kararıyla birlikte 9 aylık sabit dönemi sonlandırarak faizi yüzde 36 seviyesine indirdi.