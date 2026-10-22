Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 100 baz puanlık indirim geldi

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İstanbul
Piyasaların ve finans çevrelerinin odak noktasında yer alan Merkez Bankası, yılın yedinci Para Politikası Kurulu toplantısını tamamlayarak merakla beklenen kararını duyurdu. Yılın başından bu yana takip edilen sıkı para politikası duruşunda ilk gevşeme adımı ekim toplantısıyla birlikte geldi.
Banka, en son 22 Ocak 2026 tarihindeki kararıyla politika faizini yüzde 37 seviyesine indirmiş; ardından gelen mart, nisan, haziran, temmuz ve eylül ayı toplantılarının tamamında faiz oranında değişikliğe gitmeyerek pas geçmişti.
Ekim ayı kararıyla birlikte 100 baz puanlık indirime giden Kurul, 9 aylık sabit tutma serisini sonlandırarak politika faizini yüzde 36'ya çekti.
Banka açıklamasında; enflasyonun ana eğiliminde gerileme kaydedildiği ve iç talepteki zayıf seyrin sürdüğü vurgulanırken, jeopolitik gerilimler kaynaklı enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki risklerine dikkat çekildi. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağı ifade edildi.
Para Politikası Kurulu duyurusunda yer alan ana faiz oranları ve yeni seviyeler şu şekilde şekillendi:
TCMB EKİM 2026 KARAR METNİ DETAYLARI
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