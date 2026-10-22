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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:40

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 100 baz puanlık indirim geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın yedinci toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 36 düzeyine çekti. Ocak 2026'daki kararın ardından 9 ay boyunca politika faizini yüzde 37'de sabit tutan Banka, böylece yılın son çeyreğinde ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:40

Piyasaların ve finans çevrelerinin odak noktasında yer alan , yılın yedinci toplantısını tamamlayarak merakla beklenen kararını duyurdu. Yılın başından bu yana takip edilen sıkı para politikası duruşunda ilk gevşeme adımı ekim toplantısıyla birlikte geldi.

HABERİN ÖZETİ

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 100 baz puanlık indirim geldi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Merkez Bankası, yılın yedinci Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti.
Merkez Bankası, yılın başından bu yana takip edilen sıkı para politikası duruşunda ilk gevşeme adımını ekim toplantısıyla attı.
Banka, 22 Ocak 2026'daki son kararıyla politika faizini yüzde 37'ye indirmişti.
Mart, nisan, haziran, temmuz ve eylül ayı toplantılarında faiz oranında değişikliğe gidilmemişti.
Ekim ayı kararıyla 100 baz puanlık indirime gidilerek politika faizi yüzde 36'ya çekildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 100 baz puanlık indirim geldi

Banka, en son 22 Ocak 2026 tarihindeki kararıyla politika faizini yüzde 37 seviyesine indirmiş; ardından gelen mart, nisan, haziran, temmuz ve eylül ayı toplantılarının tamamında faiz oranında değişikliğe gitmeyerek pas geçmişti. 

Ekim ayı kararıyla birlikte 100 baz puanlık indirime giden Kurul, 9 aylık sabit tutma serisini sonlandırarak politika faizini yüzde 36'ya çekti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 100 baz puanlık indirim geldi

Banka açıklamasında; enflasyonun ana eğiliminde gerileme kaydedildiği ve iç talepteki zayıf seyrin sürdüğü vurgulanırken, jeopolitik gerilimler kaynaklı enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki risklerine dikkat çekildi. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağı ifade edildi.

RESMİ KARARIN FAİZ DETAYLARI

Para Politikası Kurulu duyurusunda yer alan ana faiz oranları ve yeni seviyeler şu şekilde şekillendi:

EKİM 2026 KARAR METNİ DETAYLARI

  • Politika Faizi (1 Hafta Repo): Yüzde 37,00'den Yüzde 36,00'ya indirildi (100 Baz Puan İndirim)
  • Gecelik Borç Verme Faizi: Yüzde 40,00'tan Yüzde 39,00'a indirildi
  • Gecelik Borçlanma Faizi: Yüzde 35,50'den Yüzde 34,50'ye indirildi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 100 baz puanlık indirim geldi

TCMB 2026 PARA POLİTİKASI KURULU TAKVİMİ

22 Ocak 2026 (Gerçekleşti)

12 Mart 2026 (Gerçekleşti)

22 Nisan 2026 (Gerçekleşti)

11 Haziran 2026 (Gerçekleşti)

23 Temmuz 2026 (Gerçekleşti)

10 Eylül 2026 (Gerçekleşti)

22 Ekim 2026 (Bugün)

10 Aralık 2026

 

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#merkez bankası
#tcmb
#para politikası kurulu
#politika faizi
#Baz Puan
#Ekonomi
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