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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:01

Bakan Ersoy duyurdu! Cumhuriyet’in 103’üncü yılında Türk dünyası Ankara’da buluşacak

Türk Devletleri Teşkilatı Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında Türk dünyasının seçkin sanatçıları, 28 Ekim'de Ankara Arena'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde, 29 Ekim'de ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahne alacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Türk dünyasının ortak sesinin Ankara'da yankılanacağını belirterek konserlerin köklü kardeşlik bağlarını ve ortak kültürel mirası yansıtacağını vurguladı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Bakan Ersoy duyurdu! Cumhuriyet’in 103’üncü yılında Türk dünyası Ankara’da buluşacak
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:01

Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, Türk dünyasının ortak sesiyle kutlanıyor. (TDT) Konserleri kapsamında düzenlenecek iki özel konser, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sanatçıları 'da sanatseverlerle buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanı , Cumhuriyet Bayramı konserlerini sosyal medya hesaplarından duyurarak “Cumhuriyetimizin 103’üncü yılında Türk dünyasının ortak sesi Başkentimiz Ankara’da yankılanacak!” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy duyurdu! Cumhuriyet’in 103’üncü yılında Türk dünyası Ankara’da buluşacak

Türk Devletleri Teşkilatı Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında, Türk dünyasının seçkin sanatçılarını Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla bir araya getireceklerini belirten Ersoy, 28 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde dünyaca ünlü Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen ve Türk dünyasının değerli solistlerinin Ankara Arena’da sahne alacağını, 29 Ekim’de ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna özel bir konser düzenleneceğini bildirdi. 

Bakan Ersoy duyurdu! Cumhuriyet’in 103’üncü yılında Türk dünyası Ankara’da buluşacak

Bakan Ersoy, “Türk dünyasıyla aramızdaki köklü kardeşlik bağlarını ve ortak kültürel mirasımızı yansıtan bu özel buluşmalarla Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız.” dedi.

Bakan Ersoy duyurdu! Cumhuriyet’in 103’üncü yılında Türk dünyası Ankara’da buluşacak

TÜRK DÜNYASININ YILDIZLARI ANKARA'DA BULUŞACAK

Konserlerin ilki 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı gecede soprano Zarina Altınbayeva, soprano Zaira Raimbekova, tenor Umid Shavkat Ugli ve tenor Ramil Gasimov solist olarak yer alacak. Gecenin özel konuğu ise Singer yarışmasıyla uluslararası üne kavuşan, Kazakistan ve Kırgız Cumhuriyeti tarafından “Halk Sanatçısı” unvanıyla onurlandırılan ve TÜRKSOY tarafından “Türk Dünyası Kültür Elçisi” nişanına layık görülen Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen olacak.

Bakan Ersoy duyurdu! Cumhuriyet’in 103’üncü yılında Türk dünyası Ankara’da buluşacak

Cumhuriyet Bayramı'nda ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna özel bir konser düzenlenecek. Bu davetli programda Dimash Qudaibergen kendi müzik topluluğuyla sahne alacak. Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Türk dünyasının seçkin sanatçılarını Başkent'te bir araya getirecek bu konserler, Türk devletleri arasındaki köklü kardeşliğin ve ortak kültürel mirasın müziğin evrensel diliyle dünyaya duyurulmasına vesile olacak.

Bakan Ersoy duyurdu! Cumhuriyet’in 103’üncü yılında Türk dünyası Ankara’da buluşacak
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ETİKETLER
#ankara
#Cumhuriyet Bayramı
#Mehmet Nuri Ersoy
#türk devletleri teşkilatı
#Dimash Qudaibergen
#Kültür - Sanat
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