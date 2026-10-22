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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:52

AJet indirimli bilet kampanyasını duyurdu: 100 bin koltuk 1.200 TL'den satışa çıktı

AJet, yurt içi uçuşları kapsayan kış sezonu indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında hafta içi yapılacak yurt içi direkt uçuşlarda biletler vergiler dahil 1.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde alınabilecek 100 bin indirimli bilet, 24 Kasım 2026 ile 25 Şubat 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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AJet indirimli bilet kampanyasını duyurdu: 100 bin koltuk 1.200 TL'den satışa çıktı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:52

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi , yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış sezonunu kapsayan kampanya ile, hafta içi yapılacak yurt içi seyahatlerde biletler vergiler dahil 1.200 TL’den satışa sunuldu.

Yurt içinde 40 noktaya seferleri olan AJet, kış boyunca yeni rotalar keşfetmek ve sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerine seyahat fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında indirimli biletler, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 23 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar alınabilecek. İndirimli biletler, 24 Kasım 2026 – 25 Şubat 2027 tarihleri arasında hafta içi tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

AJet indirimli bilet kampanyasını duyurdu: 100 bin koltuk 1.200 TL'den satışa çıktı

 100 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA

AJet’in kampanyasında 100 bin indirimli koltuk satışa çıktı. Tek yön direkt uçuşlarda geçerli kampanya ile indirimli biletler yalnızca; ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

 

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ETİKETLER
#Ajet
#Yurt İçi
#Kış Sezonu
#Indirimli Bilet Kampanyası
#100 Bin Indirimli Koltuk
#Ekonomi
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