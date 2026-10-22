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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:32

TOKİ 61 ilde 725 arsa satacak: İşte ödeme koşulları ve ihale detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 61 ildeki 725 arsayı 5 ve 6 Kasım'da açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TOKİ 61 ilde 725 arsa satacak: İşte ödeme koşulları ve ihale detayları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (), Türkiye genelinde 61 ilde yer alan toplam 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor.

Toplam 3 milyon 450 bin metrekare büyüklüğe ve 29,1 milyar lira muhammen bedele sahip olan gayrimenkuller için satışlar 5 ve 6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Alıcılara yüzde 20 veya 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneği sunulurken, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim ve KDV muafiyeti uygulanacak.

TOKİ 61 ilde 725 arsa satacak: İşte ödeme koşulları ve ihale detayları

SATIŞA SUNULAN ARSALARIN GENEL BİLGİLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan ihale sürecine ilişkin temel gayrimenkul ve finansal büyüklükler şu şekildedir:

İHALENİN FİNANSAL VE FİZİKSEL BÜYÜKLÜĞÜ

  • Satışa Çıkarılan İl Sayısı: 61 İl
  • Toplam Arsa Sayısı: 725 Taşınmaz
  • Toplam Alan Büyüklüğü: 3.450.367 Metrekare
  • Toplam Muhammen Bedel: 29.146.300.000 TL

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ ARSA DAĞILIMI VE KULLANIM ALANLARI

İhale kapsamında konut, ticaret, turizm, sanayi, depolama, tarım, akaryakıt istasyonu ve kentsel çalışma alanlarının da aralarında bulunduğu farklı nitelikte taşınmazlar yer alıyor. Üç büyükşehirdeki taşınmaz adetleri şöyle şekillendi:

TOKİ 61 ilde 725 arsa satacak: İşte ödeme koşulları ve ihale detayları

BÜYÜKŞEHİRLERDE SATIŞA ÇIKACAK ARSA SAYILARI

  • Ankara: 33 Arsa
  • İstanbul: 13 Arsa
  • İzmir: 6 Arsa

ÖDEME VE VADE SEÇENEKLERİ

Taşınmaz edinmek isteyen alıcılara sunulan finansal ödeme koşulları ve muafiyetler şu şekildedir:

ÖDEME PLANLARI VE AVANTAJLAR

  • Vadeli Ödeme Seçeneği: Yüzde 20 veya %25 Peşinat / 48 Ay Vade
  • Peşin Ödeme İndirimi: Liste kapsamındaki vadeli taşınmazların peşin alınması durumunda %15 İndirim
  • Vergi Muafiyeti: Satışa konu tüm taşınmazlarda Katma Değer Vergisi (KDV) Muafiyeti
TOKİ 61 ilde 725 arsa satacak: İşte ödeme koşulları ve ihale detayları

AÇIK ARTIRMA TAKVİMİ VE KATILIM BİLGİLERİ

İhaleye fiziki ve çevrim içi katılım imkanı sağlanacak olup takvim bilgileri şu şekildedir:

İHALE TARİH VE LOKASYON BİLGİLERİ

  • Tarih ve Saat: 5 - 6 Kasım 2026 | Saat 10:30
  • Ankara Salon: Radisson Blu Hotel
  • İstanbul Salon: TOKİ Halkalı Hizmet Binası
  • Çevrim İçi Katılım: www.emlakmuzayede.com.tr 

 

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