TOKİ 61 ilde 725 arsa satacak: İşte ödeme koşulları ve ihale detayları

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İstanbul
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde yer alan toplam 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor.
Toplam 3 milyon 450 bin metrekare büyüklüğe ve 29,1 milyar lira muhammen bedele sahip olan gayrimenkuller için satışlar 5 ve 6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Alıcılara yüzde 20 veya 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneği sunulurken, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim ve KDV muafiyeti uygulanacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan ihale sürecine ilişkin temel gayrimenkul ve finansal büyüklükler şu şekildedir:
İHALENİN FİNANSAL VE FİZİKSEL BÜYÜKLÜĞÜ
İhale kapsamında konut, ticaret, turizm, sanayi, depolama, tarım, akaryakıt istasyonu ve kentsel çalışma alanlarının da aralarında bulunduğu farklı nitelikte taşınmazlar yer alıyor. Üç büyükşehirdeki taşınmaz adetleri şöyle şekillendi:
BÜYÜKŞEHİRLERDE SATIŞA ÇIKACAK ARSA SAYILARI
Taşınmaz edinmek isteyen alıcılara sunulan finansal ödeme koşulları ve muafiyetler şu şekildedir:
ÖDEME PLANLARI VE AVANTAJLAR
İhaleye fiziki ve çevrim içi katılım imkanı sağlanacak olup takvim bilgileri şu şekildedir:
İHALE TARİH VE LOKASYON BİLGİLERİ