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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:42

Mustafa Sarıgül'ün koruması gözaltına alındı

Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün koruması Ömer D. gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Mustafa Sarıgül'ün koruması gözaltına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:42

'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti Erzincan Milletvekili ’ün koruması Ömer D. gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Mustafa Sarıgül'ün koruması gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün koruması Ömer D. gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kara para aklama soruşturması yürütüyor.
Soruşturma Sarıgül ailesine yönelik.
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün koruması Ömer D. gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

SORUŞTURMADA 16 TUTUKLAMA 

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, diğer 15 zanlı tutuklanmıştı.

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ETİKETLER
#Mustafa Sarıgül
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Sarıgül Ailesi
#Yeni Parti Erzincan Milletvekili
#Ömer D
#Gündem
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