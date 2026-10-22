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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:12

Bakan Uraloğlu İstanbul Havalimanı 4. ana pist verilerini açıkladı: Rota kısaldı, yakıt ve emisyon tasarrufu sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Eylül tarihinde hizmete açılan İstanbul Havalimanı 4. ana pistine ilişkin 15 Ekim tarihine kadarki ilk operasyonel verileri kamuoyuyla paylaştı.

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Editor
 Ümit Buget
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Bakan Uraloğlu İstanbul Havalimanı 4. ana pist verilerini açıkladı: Rota kısaldı, yakıt ve emisyon tasarrufu sağlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:12

, 'nda hizmete açılan 4. ana piste ilişkin, "Yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475'inde standart aletli kalkış rotaları kullanıldı" dedi.

Bakan Uraloğlu İstanbul Havalimanı 4. ana pist verilerini açıkladı: Rota kısaldı, yakıt ve emisyon tasarrufu sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı 'ın 18 Eylül tarihinde verdiği ilk kalkış müsaadesiyle hizmete açılan 4. ana piste ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda hizmete açılan 4. ana pistten 15 Ekim tarihine kadar toplam 1738 kalkış gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475'inde standart aletli kalkış rotalarının kullanıldığını, 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandığını belirtti. Ayrıca Bakan Uraloğlu, söz konusu uçuşlarda yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu ve 897 ton karbondioksit emisyonu azaltımı hesaplandığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu İstanbul Havalimanı 4. ana pist verilerini açıkladı: Rota kısaldı, yakıt ve emisyon tasarrufu sağlandı


'YENİ PİSTTEN GERÇEKLEŞTİRİLEN 1738 KALKIŞIN 1475'İNDE STANDART ALETLİ KALKIŞ ROTALARI KULLANILDI' 


İstanbul Havalimanı'nda yer alan 4. ana pistten gerçekleştirilen uçuşların 1738 uçuşun 1475'inde standart aletli kalkış rotalarının kullanıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475'inde standart aletli kalkış rotaları kullanıldı, 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandı. Bu sayı, aynı dönemde İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen 22 bin 118 kalkışın yüzde 7,9'una karşılık geliyor. Söz konusu uçuşlarda yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu ve 897 ton karbondioksit emisyonu azaltımı hesaplandı. Yeni pistimiz, özellikle doğu yönünde alternatif bir kalkış imkanı sağlayarak hava trafiğini rahatlatıyor. 18 Eylül-15 Ekim dönemine ilişkin kayıtlarımızı inceledik. Bu dönemde yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475'inde BARPE, IVGUS, VICEN ve RATVU olarak adlandırılan standart aletli kalkış rotaları kullanıldı" açıklamasında bulundu.

 

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#istanbul havalimanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#abdulkadir uraloğlu
#ulaştırma ve altyapı bakanı
#Ana Pist
#Ekonomi
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