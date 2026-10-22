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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:13

Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e cevap geldi! Aldatmakla suçlanmıştı

Somer Sivrioğlu'nun bir süredir birlikte olduğu Talya Didem Belen geçtiğimiz günlerde ünlü şefin, kendisini aldattığı yönünde iddialarda bulunmuştu. MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan eski sevgilisi Didem Belen'e cevap geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e cevap geldi! Aldatmakla suçlanmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:13

ekranlarında yayınlanan yarışma programındaki jüri kişiliği ve şef kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran , geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu Talya Didem Belen'i aldattığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Başarılı şef kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Somer Sivrioğlu, Didem Belen'in ihanet iddiası ve tehdit edildiğine yönelik açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu. Özellikle aşk hayatındaki hareketlilikle magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen MasterChef jürisi ve ünlü şefin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özellikle bir ifade dikkat çekti. Ünlü şefin eski sevgilisine verdiği cevap ise çok manidardı. İşte Somer Sivrioğlu'nun Didem Belen'e verdiği cevap...

TALYA DİDEM BELEN, SOMER SİVRİOĞLUNU ALDATMAKLA SUÇLAMIŞTI!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef'te jüri üyesi olarak boy gösteren Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Talya Didem Belen'i aldattığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Başarılı şef kariyerinin ve jüri üyeliğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde yerini alan Sivrioğlu, magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.

Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e cevap geldi! Aldatmakla suçlanmıştı

Eşinden boşanmasının ardından özellikle aşk hayatındaki hareketlilikle magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen MasterChef jürisi ve ünlü şef, sırasıyla Ayşe Özyılmazel ve Tilbe Uslu ile kısa süreli ilişkiler yaşamıştı. Son olarak Talya Didem Belen ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Somer Sivrioğlu, ilişkisini ilan etmişti.

Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e cevap geldi! Aldatmakla suçlanmıştı

Bir süredir mutlu beraberliklerini tüm hızıyla devam ettiren Somer Sivrioğlu ve Talya Didem Belen çiftinin geçtiğimiz aylarda ayrıldığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz kış Belen'e Panadöken'de karlar arasında evlilik teklifinde bulunan Sivrioğlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi tarafından bomba iddialarla gündemde yerini almıştı.

Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e cevap geldi! Aldatmakla suçlanmıştı

Talya Didem Belen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aldatıldığını iddia etmişti. Belen'in paylaşımının ardından akıllara MasterChef programının sevilen şefi Somer Sivrioğlu gelmişti. Sivrioğlu ve Belen'in bir dargın bir barışık ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşanmıştı. Sivrioğlu ile bir süredir aşk yaşadığı bilinen Belen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirmişti.

Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e cevap geldi! Aldatmakla suçlanmıştı

"HUYLU HUYUNDAN MAALESEF VAZGEÇMİYOR"

Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları öne sürülen Somer Sivrioğlu ve Talya Didem Belen hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Belen'in paylaşımında aldatıldığını ima eden sözleri dikkat çekmişti. Belen, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e cevap geldi! Aldatmakla suçlanmıştı

"Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor, kim olduğunu benim açıklamama gerek yok, ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah'a Şükürler olsun."

Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e cevap geldi! Aldatmakla suçlanmıştı

SOMER SİVRİOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Somer Sivrioğlu, eski sevgilisi Talya Didem Belen'in ihanet iddiası ve tehdit edildiğine yönelik açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu. Özellikle aşk hayatındaki hareketlilikle magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen MasterChef jürisi ve ünlü şefin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özellikle bir ifade dikkat çekti. Ünlü şefin eski sevgilisine verdiği cevap ise çok manidardı.

Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e cevap geldi! Aldatmakla suçlanmıştı

Somer Sivrioğlu, kendisini aldatmakla suçlayan Talya Didem Belen’in açıklamalarına şu sözlerle cevap verdi:

"Sonunda üç şey önemli; ne kadar sevdiğin, ne kadar nazik yaşadığın ve yazgında olmayandan nasıl zerafetle vazgeçtiğin."

 

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ETİKETLER
#Somer Sivrioğlu
#masterchef türkiye
#TV8
#Ayşe Özyılmazel
#Talya Didem Belen
#Magazin
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