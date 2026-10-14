MasterChef’te Somer Şef’in Tolga’ya sözleri gündem oldu! Sosyal medyada şampiyonluk tartışması

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İstanbul
MasterChef Türkiye’de jüri değerlendirmeleri bu kez Somer Şef’in Muhammed ve Tolga hakkındaki sözleriyle gündeme geldi. Yarışmanın takipçileri, bu sözlerin Tolga’ya yönelik bir uyarı mı olduğu yoksa yarışmadaki rekabete ilişkin bir değerlendirme mi içerdiği konusunda farklı görüşler dile getirdi. Tartışmanın büyümesiyle şampiyonluk sürecine dair yorumlar da gündeme taşındı. Bazı kullanıcılar sezonun kazananının önceden belirlenmiş olabileceğini iddia etti.
MasterChef Türkiye’de Somer Şef’in Tolga’ya yönelik sözleri, yarışmanın takipçileri arasında sosyal medyada tartışıldı. Muhammed’i öven değerlendirmelerin ardından Tolga’ya yönelik “geri adım atmak iyidir” mesajı verdiği şeklinde yorumlanan konuşma, sosyal medyada gündem oldu.
İzleyiciler, Somer Şef’in bu sözlerle Tolga’ya ne anlatmak istediğini sorgulamaya başladı. Bazı kullanıcılar konuşmayı yarışmacıya yönelik bir uyarı olarak değerlendirirken bazıları da jüri üyelerinin yarışmacılar hakkındaki yorumlarının şampiyonluk mücadelesini etkileyip etkilemediğini tartıştı.
Öte yandan sosyal medyada sezonun şampiyonunun önceden belirlenmiş olabileceğine ilişkin iddialar da dile getirildi.
MasterChef Türkiye’de Tolga’ya yönelik sosyal medya desteği gündem oldu. Yarışmacının dürüstlüğüne dikkat çeken bir kullanıcı, Tolga’nın takım kaptanlığı ve takım seçimiyle ilgili sözlerini hatırlatarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, “Tolga dediğiniz adam o kadar dürüst ki kırmızı takım kaptanı ben olacam, Hasan’ı, Armağan’ı, Enes’i alacam, bile bile oyunu kaybedip onları gönderecem dedi” ifadeleri kullanıldı.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)