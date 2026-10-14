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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 22:40
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 22:42

MasterChef’te Somer Şef’in Tolga’ya sözleri gündem oldu! Sosyal medyada şampiyonluk tartışması

MasterChef Türkiye’de Somer Şef’in Muhammed ve Tolga hakkındaki değerlendirmeleri sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Yarışmanın takipçileri, Somer Şef’in sözlerinin ne anlama geldiğini ve şampiyonluk yarışıyla bağlantısı olup olmadığını tartışmaya başladı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’te Somer Şef’in Tolga’ya sözleri gündem oldu! Sosyal medyada şampiyonluk tartışması
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 22:40
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 22:42

’de jüri değerlendirmeleri bu kez ’in ve hakkındaki sözleriyle gündeme geldi. Yarışmanın takipçileri, bu sözlerin Tolga’ya yönelik bir uyarı mı olduğu yoksa yarışmadaki rekabete ilişkin bir değerlendirme mi içerdiği konusunda farklı görüşler dile getirdi. Tartışmanın büyümesiyle şampiyonluk sürecine dair yorumlar da gündeme taşındı. Bazı kullanıcılar sezonun kazananının önceden belirlenmiş olabileceğini iddia etti.

HABERİN ÖZETİ

MasterChef’te Somer Şef’in Tolga’ya sözleri gündem oldu! Sosyal medyada şampiyonluk tartışması

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
MasterChef Türkiye'de Somer Şef'in Tolga'ya yönelik sözleri, yarışmanın takipçileri arasında sosyal medyada tartışmalara yol açarken, şampiyonluk süreciyle ilgili önceden belirlenmiş olabileceği iddiaları da gündeme geldi.
Somer Şef'in Muhammed'i överken Tolga'ya yönelik “geri adım atmak iyidir” şeklinde yorumlanan sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.
İzleyiciler, bu sözlerin Tolga'ya bir uyarı mı yoksa rekabete ilişkin bir değerlendirme mi olduğu konusunda farklı görüşler belirtti.
Sosyal medyada sezonun şampiyonunun önceden belirlenmiş olabileceğine dair iddialar dile getirildi.
Tolga'ya yönelik sosyal medyada destek mesajları paylaşıldı ve dürüstlüğü öne çıkarıldı.
Metinde MasterChef 2026 ana kadrosuna giren yarışmacıların listesi verildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

SOMER ŞEF’İN TOLGA’YA SÖZLERİ ELEŞTİRİLDİ

MasterChef Türkiye’de Somer Şef’in Tolga’ya yönelik sözleri, yarışmanın takipçileri arasında sosyal medyada tartışıldı. Muhammed’i öven değerlendirmelerin ardından Tolga’ya yönelik “geri adım atmak iyidir” mesajı verdiği şeklinde yorumlanan konuşma, sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef’te Somer Şef’in Tolga’ya sözleri gündem oldu! Sosyal medyada şampiyonluk tartışması

İzleyiciler, Somer Şef’in bu sözlerle Tolga’ya ne anlatmak istediğini sorgulamaya başladı. Bazı kullanıcılar konuşmayı yarışmacıya yönelik bir uyarı olarak değerlendirirken bazıları da jüri üyelerinin yarışmacılar hakkındaki yorumlarının şampiyonluk mücadelesini etkileyip etkilemediğini tartıştı. 

MasterChef’te Somer Şef’in Tolga’ya sözleri gündem oldu! Sosyal medyada şampiyonluk tartışması

Öte yandan sosyal medyada sezonun şampiyonunun önceden belirlenmiş olabileceğine ilişkin iddialar da dile getirildi.

SOSYAL MEDYADAN TOLGA’YA DESTEK

MasterChef Türkiye’de Tolga’ya yönelik sosyal medya desteği gündem oldu. Yarışmacının dürüstlüğüne dikkat çeken bir kullanıcı, Tolga’nın takım kaptanlığı ve takım seçimiyle ilgili sözlerini hatırlatarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

MasterChef’te Somer Şef’in Tolga’ya sözleri gündem oldu! Sosyal medyada şampiyonluk tartışması

Paylaşımda, “Tolga dediğiniz adam o kadar dürüst ki kırmızı takım kaptanı ben olacam, Hasan’ı, Armağan’ı, Enes’i alacam, bile bile oyunu kaybedip onları gönderecem dedi” ifadeleri kullanıldı.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef’te Somer Şef’in Tolga’ya sözleri gündem oldu! Sosyal medyada şampiyonluk tartışması

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş 

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)

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#tolga
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#masterchef türkiye
#muhammed
#Batuhan Nazikoğlu
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