MasterChef’te ödül oyununu kazanan takım 14 Ekim 2026! MasterChef’te ödül oyununun kim kazandı?

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İstanbul
MasterChef Türkiye 2026’da haftanın ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yarışmanın 10. haftasında kırmızı ve mavi takım, şeflerin verdiği menüyü en başarılı şekilde hazırlayarak ödüle ulaşmaya çalışacak. Takım yarışında hem yemeklerin lezzeti hem de sunumları belirleyici olacak. Mutfakta yaşanacak rekabetin ardından kazanan takım belli olacak ve ödül mücadelesi takım üyeleri arasında devam edecek. MasterChef izleyicileri ise 14 Ekim 2026 ödül oyununu hangi takımın kazandığını araştırıyor. Peki, MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? Kırmızı takım mı, mavi takım mı avantaj elde etti? Gecenin sonucu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla bekleniyor.
14 Ekim 2026 MasterChef’te ödül oyununu kazanan yarışmacı birazdan belli olacak.
13 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları Şiringül ve Hasan Alp oldu.
11 Ekim 2026 MasterChef’e veda eden yarışmacı Buse oldu.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)