MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı 12 Ekim 2026! MasterChef’te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın 10. haftasına girilirken yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Haftanın kaptanlık oyununda yarışmacılardan cağ kebabı hazırlamaları istenirken, en başarılı tabağı ortaya çıkaran isim mavi takımın kaptanlığını üstlenecek. Takım kaptanlarının belirlenmesiyle birlikte yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kadroları da şekillenecek. Geçtiğimiz bölümlerde yaşanan gerilimlerin ardından yarışmacıların hangi takımlarda yer alacağı merak konusu oldu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim 2026’da mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte merak edilen ayrıntılar.

12 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

12 Ekim 2026 MasterChef’te mavi takım kaptanı birazdan belli olacak.

12 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

12 Ekim 2026 MasterChef’te kırmızı takım kaptanı birazdan belli olacak.

MASTERCHEF 2026’DA 10. HAFTANIN TAKIMLARI

MasterChef 10. Haftanın takımları birazdan açıklanacak.

11 EKİM 2026 MASTERCHEF’E VEDA EDEN YARIŞMACI KİM OLDU?

11 Ekim 2026 MasterChef’e veda eden yarışmacı Buse oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)