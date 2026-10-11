MasterChef’te kim gitti? MasterChef’e veda eden yarışmacı 11 Ekim 2026

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MasterChef Türkiye’de 11 Ekim 2026 Pazar akşamı eleme heyecanı yaşanacak. 2026 sezonunun 9. haftasında yarışmacılar, ana kadroda kalabilmek için mutfakta hünerlerini sergileyecek. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının tamamını kaybeden kırmızı takımın eleme potasında mücadele edecek olması, gecenin tansiyonunu artıracak. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef’te kim elendi? 11 Ekim 2026 MasterChef Türkiye’de elenen yarışmacı kim oldu? Eleme gecesinde hangi yarışmacı tabağıyla öne çıktı, kim yarışmaya veda etti? İşte MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yaşananlar ve eleme gecesine ilişkin merak edilen ayrıntılar.
11 Ekim 2026 MasterChef’e veda eden yarışmacı Buse oldu.
10 Ekim 2026 MasterChef’te 7. ve 8. eleme adayları Enes ve Şükran oldu.
9 Ekim 2026 MasterChef’te 5. ve 6. eleme adayları Hasan Alp ve Şadi oldu.
8 Ekim 2026 MasterChef’te 3. Ve 4. Eleme adayları Nilay ve Buse oldu.
7 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları Nurten ve Ayşe oldu.
MasterChef 2026 sezonunun ilk ana kadrosuna giren Batuhan, geçtiğimiz Pazar akşamı oynana eleme oyunu sonrasında MasterChef 2026’ya veda etti.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)