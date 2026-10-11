MasterChef izleyicisi daha fazla dayanamadı! “Artık bu yemekleri görmek istemiyor”

MasterChef Türkiye, yarışmacıların yemekleri ve jüri değerlendirmelerinin yanı sıra izleyicilerin yorumlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez bir izleyicinin dünya mutfaklarına yönelik çağrısı dikkat çekti. Programda kebap, kuzu eti, kaburga ve hamur işi ağırlıklı tariflerin öne çıkmasından sıkıldığını belirten izleyici, farklı ülkelerin yemek kültürlerine daha fazla yer verilmesini istedi. Sosyal medyada dile getirilen bu yorum, MasterChef Türkiye’de uluslararası mutfak çeşitliliği konusunu tartışmaya açtı.

MASTERCHEF İZLEYİCİSİ İSYAN ETTİ

MasterChef Türkiye’de yarışmacıların hazırladığı yemekler kadar tariflerin çeşitliliği de gündem olmaya başladı. Programı takip eden bir izleyici, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yarışmada sürekli kebap, kuzu eti, kaburga ve hamur işi ağırlıklı yemeklerin öne çıkmasına tepki gösterdi. Farklı ülkelerin mutfaklarından lezzetler görmek istediğini belirten izleyici, uluslararası yemek çeşitliliğine dikkat çekti.

MasterChef Türkiye izleyicisinin bu çıkışı, programda dünya mutfaklarına daha fazla yer verilmesi beklentisini yeniden gündeme taşıdı. İtalyan, Asya veya farklı coğrafyaların kendine özgü tariflerini ekranda görmek isteyen izleyiciler için yemek çeşitliliği önemli bir konu haline geldi. Peki, MasterChef Türkiye’de önümüzdeki bölümlerde uluslararası mutfaklardan daha fazla tarif görecek miyiz? Bu beklentinin karşılanıp karşılanmayacağı ise merak konusu oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)