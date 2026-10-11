MasterChef izleyicisi daha fazla dayanamadı! “Artık bu yemekleri görmek istemiyor”

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MasterChef Türkiye, yarışmacıların yemekleri ve jüri değerlendirmelerinin yanı sıra izleyicilerin yorumlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez bir izleyicinin dünya mutfaklarına yönelik çağrısı dikkat çekti. Programda kebap, kuzu eti, kaburga ve hamur işi ağırlıklı tariflerin öne çıkmasından sıkıldığını belirten izleyici, farklı ülkelerin yemek kültürlerine daha fazla yer verilmesini istedi. Sosyal medyada dile getirilen bu yorum, MasterChef Türkiye’de uluslararası mutfak çeşitliliği konusunu tartışmaya açtı.
MasterChef Türkiye’de yarışmacıların hazırladığı yemekler kadar tariflerin çeşitliliği de gündem olmaya başladı. Programı takip eden bir izleyici, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yarışmada sürekli kebap, kuzu eti, kaburga ve hamur işi ağırlıklı yemeklerin öne çıkmasına tepki gösterdi. Farklı ülkelerin mutfaklarından lezzetler görmek istediğini belirten izleyici, uluslararası yemek çeşitliliğine dikkat çekti.
MasterChef Türkiye izleyicisinin bu çıkışı, programda dünya mutfaklarına daha fazla yer verilmesi beklentisini yeniden gündeme taşıdı. İtalyan, Asya veya farklı coğrafyaların kendine özgü tariflerini ekranda görmek isteyen izleyiciler için yemek çeşitliliği önemli bir konu haline geldi. Peki, MasterChef Türkiye’de önümüzdeki bölümlerde uluslararası mutfaklardan daha fazla tarif görecek miyiz? Bu beklentinin karşılanıp karşılanmayacağı ise merak konusu oldu.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)