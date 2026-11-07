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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 10:36

Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi Osimhen şoku! Okan Buruk'tan sürpriz karar: Maça saatler kala netleşti

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, 11. hafta mücadelesinde bu akşam Amed Sportif Faaliyetler ile kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanırken, sarı-kırmızılı cepheden gelen son dakika haberi moralleri bozdu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart mücadelesinde sakatlanan golcü yıldız Victor Osimhen'den gelen kötü haber, teknik heyeti zorunlu bir rotasyona itti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi Osimhen şoku! Okan Buruk'tan sürpriz karar: Maça saatler kala netleşti
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 10:36

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren 'da, hafta içi 'nde oynanan zorlu Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme meydana gelen 'den üzücü haber geldi.

Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi Osimhen şoku! Okan Buruk'tan sürpriz karar: Maça saatler kala netleşti

OSİMHEN 3 HAFTA YOK!

Yıldız futbolcunun geçireceği operasyon nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte bu önemli eksiklik sonrası hücum hattında formayı kime devredeceği merak konusu olurken, Teknik Direktör 'un tercihini netleştirdiği öğrenildi. 

Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi Osimhen şoku! Okan Buruk'tan sürpriz karar: Maça saatler kala netleşti

FORVETE DENİZ GÜL HAMLESİ

Deneyimli teknik adamın, Nijeryalı golcünün yokluğunda santrfor bölgesinde 'e şans vermesi bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 248 dakika süre alan genç golcü, rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı göstermişti.

Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi Osimhen şoku! Okan Buruk'tan sürpriz karar: Maça saatler kala netleşti

SAVUNMADA DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Amedspor maçı öncesinde Galatasaray'ı bekleyen bir diğer eksik ise savunma hattında yaşandı. Kart cezalısı statüsünde yer alan Abdülkeri Bardakcı bu kritik mücadelede forma giyemeyecek. 

Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi Osimhen şoku! Okan Buruk'tan sürpriz karar: Maça saatler kala netleşti

Teknik direktör Okan Buruk'un, savunmanın merkezindeki bu boşluğu Wilfried Singo ile doldurmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, tüm bu eksiklere rağmen sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi Osimhen şoku! Okan Buruk'tan sürpriz karar: Maça saatler kala netleşti
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#galatasaray
#okan buruk
#victor osimhen
#Şampiyonlar Ligi
#Deniz Gül
#Futbol
#Spor
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