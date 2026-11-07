Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi Osimhen şoku! Okan Buruk'tan sürpriz karar: Maça saatler kala netleşti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan zorlu Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme meydana gelen Victor Osimhen'den üzücü haber geldi.

OSİMHEN 3 HAFTA YOK!

Yıldız futbolcunun geçireceği operasyon nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte bu önemli eksiklik sonrası hücum hattında formayı kime devredeceği merak konusu olurken, Teknik Direktör Okan Buruk'un tercihini netleştirdiği öğrenildi.

FORVETE DENİZ GÜL HAMLESİ

Deneyimli teknik adamın, Nijeryalı golcünün yokluğunda santrfor bölgesinde Deniz Gül'e şans vermesi bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 248 dakika süre alan genç golcü, rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı göstermişti.

SAVUNMADA DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Amedspor maçı öncesinde Galatasaray'ı bekleyen bir diğer eksik ise savunma hattında yaşandı. Kart cezalısı statüsünde yer alan Abdülkeri Bardakcı bu kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un, savunmanın merkezindeki bu boşluğu Wilfried Singo ile doldurmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, tüm bu eksiklere rağmen sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.