7 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında yükseliş kısa sürdü

Hafta başından beri yükselişe geçen altın fiyatları yeniden ivme kaybetti. ABD ara seçimlerinde Demokratların kazandığı zaferin piyasalara olumlu etkisi kısa sürdü. Petrol fiyatlarındaki toparlanma enflasyon endişelerini tetikledi. ABD istihdam verileri de faiz baskısını artırınca altın haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 7 Kasım 2026 altın fiyatları...