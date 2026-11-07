7 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında yükseliş kısa sürdü

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İstanbul
Hafta başından beri yükselişe geçen altın fiyatları yeniden ivme kaybetti. ABD ara seçimlerinde Demokratların kazandığı zaferin piyasalara olumlu etkisi kısa sürdü. Petrol fiyatlarındaki toparlanma enflasyon endişelerini tetikledi. ABD istihdam verileri de faiz baskısını artırınca altın haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.
Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 7 Kasım 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.174,84 dolar
Satış: 4.175,33 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.967,00 TL
Satış: 6.048 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 42.694,00 TL
Satış: 43.002 TL
TAM ALTIN
Alış: 41.821,02 TL
Satış: 42.655,02 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.412 TL
Satış: 21.580 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.693 TL
Satış: 10.793 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.555,36 TL
Satış: 6.556,39 TL