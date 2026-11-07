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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 09:29

İstanbul trafiğinde kritik 15 gün! Yarın gece başlıyor: Bazı yollar ulaşıma kapatılacak

Bakırköy'deki İncirli Köprüsü'nde gerçekleştirilecek güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nun Topkapı istikametindeki yan yolu 15 gün boyunca trafiğe kapatılacak. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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İstanbul trafiğinde kritik 15 gün! Yarın gece başlıyor: Bazı yollar ulaşıma kapatılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 09:29

(İBB), ilçesinde ulaşımı etkileyecek iki önemli köprü çalışmasının başlayacağını duyurdu. 

YARIN İTİBARIYLA BAŞLIYOR 

Bu kapsamda, Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yan yol sirkülasyonu 15 gün süreyle 'e aktarılacak.

Topkapı istikameti yan yolu, 23 Kasım Pazartesi tek şerit olacak şekilde trafiğe açılacak.

TAMAMEN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Köprüdeki çalışmaların 23 Aralık Çarşamba tamamlanması ve yan yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.

MARMARAY HATTI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ YENİLENECEK

Öte yandan Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki hattı üzerinden geçen köprü yenilenecek.​​​​​​​

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç trafiği, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak'tan, yaya sirkülasyonu ise köprü yanına inşa edilecek geçici rampa üzerinden sağlanacak.

YENİ KÖPRÜ 180 GÜNDE TAMAMLANACAK

Yapısal ömrünü tamamlamış köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte, 3 açıklıklı yeni köprü inşa edilecek çalışmaların, 180 gün sürmesi planlanıyor.

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#d-100
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#bakırköy
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Topkapı
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