7 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro bugün ne kadar?

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İstanbul
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar cumartesi günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2026 döviz kurları...
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 50,1420 TL
Satış: 50,1577 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 55,9083 TL
Satış: 55,9342 TL
STERLİN NE KADAR?
Alış: 66,9923 TL
Satış: 67,0190 TL