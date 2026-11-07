7 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro bugün ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar cumartesi günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2026 döviz kurları...