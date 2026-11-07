ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

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İstanbul
ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler market kataloğu yayımlandı. Heyecanla beklenen katalogda beyaz eşya, terlik ve oyuncak çeşitleri dikkat çekiyor. 5 Programlı Bulaşık makinesi 18.999 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 21.999 TL, 12 Kg Çamaşır Makinesi 27.999 TL, 140 Ekran Smart QLED TV 27.999 TL, Kadın- Erkek pelüş terlik çeşitleri 299 TL, Battaniyeli Bebek 1.750 TL, Uzaktan Kumandalı Retro araba 750 TL, Ortanca Buketi 125 TL, Işıklı Pop It 250 TL, İnşaat Valizi 599 TL, Büyük Teker Dino Araba 199 TL fiyatları ile market raflarındaki yerini alamaya hazırlanıyor.
İşte, ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler broşürü…
5 Programlı Bulaşık makinesi 18.999 TL
9 Kg Çamaşır Makinesi 21.999 TL
12 Kg Çamaşır Makinesi 27.999 TL
140 Ekran Smart QLED TV 27.999 TL
Kadın- Erkek pelüş terlik çeşitleri 299 TL
sürpriz UFO 75 TL
Sevimli Puset 250 TL
2 Katlı Mutfak Seti 199 TL
Süper Kamyon 399 TL
Özel Lisanslı Araçlar 175 TL
Barbie markette oyun seti 799 TL
Mini Bebek Seti 499 TL
Pelüş Maymun 399 TL
Batman oyuncakları 375 TL
Arabalı Çantalı Tamir Seti 250 TL
Ataklı Tamir Seti 899 TL
Midilli At 999 TL
İtfaiye Kamyon 499 TL
Market Arabası 450 TL
Uyku Arkadaşım 699 TL
Altını Islatan Bebek 999 TL
Battaniyeli Bebek 1.750 TL
Uzaktan Kumandalı Retro araba 750 TL
Ortanca Buketi 125 TL
Işıklı Pop It 250 TL
İnşaat Valizi 599 TL
Büyük Teker Dino Araba 199 TL
70" Crystal UHD 4K Smart TV: 45.999 TL
55" Frameless 4K UHD Smart QLED TV: 21.999 TL
40" Frameless FHD Smart QLED TV: 11.499 TL
32" HD Ready Smart LED TV: 8.499 TL
Bluetooth Kulaklık: 749 TL
Bluetooth Kablosuz Kulaklık: 249 TL
Akıllı Uzatma Priz Kablosu: 559 TL
Akıllı Saat: 1.299 TL
Kablosuz Klavye ve Mouse Seti: 439 TL
Kasalı Golf Arabası: 129.990 TL
Üç Tekerlekli Moped (Tavanlı): 94.990 TL
Üç Tekerlekli Moped: 84.990 TL
Benzinli Motosiklet (125 cc): 73.990 TL
Elektrikli Moped: 32.990 TL
Çift Kapılı Buzdolabı: 31.999 TL
9 kg Çamaşır Makinesi: 19.499 TL
8 kg Çamaşır Makinesi: 28.599 TL
Bulaşık Makinesi: 21.999 TL
Çamaşır Makinesi (A Sınıfı): 15.999 TL
Elektrikli Çay Makinesi: 1.399 TL
Saç Kurutma Makinesi: 999 TL
Saç Maşası / Düzleştirici: 359 TL
Saç Şekillendirici Tarak: 599 TL
Multi Blender Seti: 2.499 TL
Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi (2'si 1 Arada): 1.999 TL
Şarjlı Tüy Toplama Makinesi: 399 TL
Dijital Baskül: 399 TL
Tıraş Makinesi: 4.999 TL
Aromaterapi Difüzör: 529 TL
Dikey Şarjlı Süpürge: 1.399 TL
LED Işıklı Şarjlı Su Pompası: 199,50 TL
Türk Kahvesi Makinesi: 1.499 TL
Erkek Polar Ceket: 549 TL
Kadın Polar Ceket: 549 TL
Pötikare Masa Örtüsü: 179,50 TL
Soft Tüy Havlu: 109,50 TL
Pamuklu Kurulama Bezleri (2'li): 89,50 TL
Battaniye Takımı (3'lü): 1.499 TL
Kadın Klipsli Pijama Takımı: 399 TL
Kadın Pijama Altı: 349 TL
Dantelli Seamless Sütyen: 349 TL
50 Denye Külotlu Çorap: 135 TL
Anne-Bebek Keçe Organizer: 89,50 TL
Havur Ev İçi Terlik: 299 TL
Mıknatıslı Ayakkabı Çekeceği: 79,50 TL
Kovall Tuvalet Kağıtlığı: 389 TL
Oyun Bilgisayarı 49.990 TL
Oyun Bilgisayarı 59.990 TL
Oyun Mouse 799 TL
2 Kapaklı 3 Bölmeli çok amaçlı dolap 1.690 TL
Orta Sehpa 1.990 TL
2 Kapaklı 21 bölmeli çok amaçlı kiler dolap 6.990 TL
Çekmeceli Komodin 1.390 TL
2 Kapaklı 2 Çekmeceli gardırop 4.690 TL
5 Bölmeli duvara asılan banyo dolabı 1.790 TL
50 İnç QNED AI MiniLED 4K Smart TV: 32500 TL
65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 28900 TL
43 İnç Full HD QLED Google TV: 12900 TL
32 İnç Full HD Android TV: 10900 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 9990 TL
Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL
Stand Mikser 4.990 TL
Halı- Koltuk Yıkama makinesi 4.500 TL
Elektrikli Süpürge 4.990 TL
Mikrodalga Fırın 3.750 TL
Bağlantı İstasyonu 2.490 TL
RGB Klavya 1.290 TL
Narenciye Sıkacağı 1.090 TL
Oyuncak Araçlar: 399 TL
Kutu Oyunu Çeşitleri: 349 TL
Pastel Renkler Fosforlu Kalem 4'lü: 99 TL
Dana Kangal Sucuk 400 g: 289,00 TL
%0,5 Yağlı Süt 1 L: 41,50 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 419,00 TL
Laktozsuz Kefir 1 L: 89,50 TL
%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g: 155,00 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g: 159,00 TL