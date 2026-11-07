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Ekonomi
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 09:05

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

7 Kasım ŞOK aktüel ürünleri bugün raflardaki yerini aldı. ŞOK'ta her cumartesi olduğu gibi bu hafta da onlarca ürün uygun fiyatları ile satışa çıkıyor. Çamaşır makinesi, televizyon, bulaşık makinesi gibi ürünlerin yanı sıra terlik çeşitleri ise 229 TL’den raflarda yerini alacak. Çocuklara özel oyuncak çeşitlerinden sürpriz UFO 75 TL, Sevimli Puset 250 TL, 2 Katlı Mutfak Seti 199 TL, Süper Kamyon 399 TL, Özel Lisanslı Araçlar 175 TL, Barbie markette oyun seti 799 TL , Mini Bebek Seti 499 TL, Pelüş Maymun 399 TL, Batman oyuncakları 375 TL, Arabalı Çantalı Tamir Seti 250 TL, Ataklı Tamir Seti 899 TL , Midilli At 999 TL, İtfaiye Kamyon 499 TL, Market Arabası 450 TL, Midilli At 999 TL, İtfaiye Kamyon 499 TL, Market Arabası 450 TL, Uyku Arkadaşım 699 TL olacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7 Kasım fiyat listesi…

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Editor
 Beyza Çolak
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ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 09:05

ŞOK 7 Kasım market kataloğu yayımlandı. Heyecanla beklenen katalogda beyaz eşya, terlik ve oyuncak çeşitleri dikkat çekiyor. 5 Programlı Bulaşık makinesi 18.999 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 21.999 TL, 12 Kg Çamaşır Makinesi 27.999 TL, 140 Ekran Smart QLED TV 27.999 TL, Kadın- Erkek pelüş terlik çeşitleri 299 TL, Battaniyeli Bebek 1.750 TL, Uzaktan Kumandalı Retro araba 750 TL, Ortanca Buketi 125 TL, Işıklı Pop It 250 TL, İnşaat Valizi 599 TL, Büyük Teker Dino Araba 199 TL fiyatları ile market raflarındaki yerini alamaya hazırlanıyor. 
İşte, ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler broşürü…

HABERİN ÖZETİ

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
ŞOK, A101 ve BİM marketlerinin 7, 10 ve 12 Kasım 2026 tarihlerinde geçerli olacak aktüel ürün katalogları yayımlandı.
ŞOK marketinde 7 Kasım'da beyaz eşya, terlik ve oyuncak çeşitleri dikkat çekiyor.
A101 marketinde 12 Kasım'da televizyonlar, teknolojik ürünler ve mutfak gereçleri yer alıyor.
BİM marketinde ise 10 Kasım'da bilgisayar, mobilya ve gıda ürünleri bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
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7 KASIM ŞOK AKTEÜL KATALOĞU ÜRÜNLERİ 

5 Programlı Bulaşık makinesi 18.999 TL 

9 Kg Çamaşır Makinesi 21.999 TL 

12 Kg Çamaşır Makinesi 27.999 TL

140 Ekran Smart QLED TV 27.999 TL

Kadın- Erkek pelüş terlik çeşitleri 299 TL 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

 

sürpriz UFO 75 TL 

Sevimli Puset 250 TL 

2 Katlı Mutfak Seti 199 TL 

Süper Kamyon 399 TL 

Özel Lisanslı Araçlar 175 TL 

Barbie markette oyun seti 799 TL 

Mini Bebek Seti 499 TL 
 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...


Pelüş Maymun 399 TL

Batman oyuncakları 375 TL 

Arabalı Çantalı Tamir Seti 250 TL 

Ataklı Tamir Seti 899 TL 

Midilli At 999 TL 

İtfaiye Kamyon 499 TL 

Market Arabası 450 TL 

 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

Uyku Arkadaşım 699 TL 

Altını Islatan Bebek 999 TL 

Battaniyeli Bebek 1.750 TL 

Uzaktan Kumandalı Retro araba 750 TL 

 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

Ortanca Buketi 125 TL 

Işıklı Pop It 250 TL 

İnşaat Valizi 599 TL 

Büyük Teker Dino Araba 199 TL 

A101 12 KASIM AKTÜEL KATALOĞU 2026 BROŞÜRÜ 

70" Crystal UHD 4K Smart TV: 45.999 TL

55" Frameless 4K UHD Smart QLED TV: 21.999 TL

40" Frameless FHD Smart QLED TV: 11.499 TL

32" HD Ready Smart LED TV: 8.499 TL

 

 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

Bluetooth Kulaklık: 749 TL

Bluetooth Kablosuz Kulaklık: 249 TL

Akıllı Uzatma Priz Kablosu: 559 TL

Akıllı Saat: 1.299 TL

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

 

Kablosuz Klavye ve Mouse Seti: 439 TL

Kasalı Golf Arabası: 129.990 TL

Üç Tekerlekli Moped (Tavanlı): 94.990 TL

Üç Tekerlekli Moped: 84.990 TL
 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

 

Benzinli Motosiklet (125 cc): 73.990 TL

Elektrikli Moped: 32.990 TL

Çift Kapılı Buzdolabı: 31.999 TL

9 kg Çamaşır Makinesi: 19.499 TL

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

8 kg Çamaşır Makinesi: 28.599 TL

Bulaşık Makinesi: 21.999 TL

Çamaşır Makinesi (A Sınıfı): 15.999 TL

Elektrikli Çay Makinesi: 1.399 TL

Saç Kurutma Makinesi: 999 TL

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

Saç Maşası / Düzleştirici: 359 TL

Saç Şekillendirici Tarak: 599 TL

Multi Blender Seti: 2.499 TL

Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi (2'si 1 Arada): 1.999 TL

Şarjlı Tüy Toplama Makinesi: 399 TL

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

Dijital Baskül: 399 TL

Tıraş Makinesi: 4.999 TL

Aromaterapi Difüzör: 529 TL

Dikey Şarjlı Süpürge: 1.399 TL

LED Işıklı Şarjlı Su Pompası: 199,50 TL

 

 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

Türk Kahvesi Makinesi: 1.499 TL

Erkek Polar Ceket: 549 TL

Kadın Polar Ceket: 549 TL

Pötikare Masa Örtüsü: 179,50 TL

Soft Tüy Havlu: 109,50 TL

 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

Pamuklu Kurulama Bezleri (2'li): 89,50 TL

Battaniye Takımı (3'lü): 1.499 TL

Kadın Klipsli Pijama Takımı: 399 TL

Kadın Pijama Altı: 349 TL

 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...


Dantelli Seamless Sütyen: 349 TL

50 Denye Külotlu Çorap: 135 TL

Anne-Bebek Keçe Organizer: 89,50 TL

Havur Ev İçi Terlik: 299 TL

Mıknatıslı Ayakkabı Çekeceği: 79,50 TL

Kovall Tuvalet Kağıtlığı: 389 TL

 

10 KASIM 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU 

Oyun Bilgisayarı 49.990 TL

Oyun Bilgisayarı 59.990 TL

Oyun Mouse 799 TL

2 Kapaklı 3 Bölmeli çok amaçlı dolap 1.690 TL

Orta Sehpa 1.990 TL

 

 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

2 Kapaklı 21 bölmeli çok amaçlı kiler dolap 6.990 TL

Çekmeceli Komodin 1.390 TL

2 Kapaklı 2 Çekmeceli gardırop 4.690 TL

5 Bölmeli duvara asılan banyo dolabı 1.790 TL


 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

50 İnç QNED AI MiniLED 4K Smart TV: 32500 TL

65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 28900 TL

43 İnç Full HD QLED Google TV: 12900 TL

32 İnç Full HD Android TV: 10900 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 9990 TL

 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...


Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL

Stand Mikser 4.990 TL

Halı- Koltuk Yıkama makinesi 4.500 TL

Elektrikli Süpürge 4.990 TL

Mikrodalga Fırın 3.750 TL

 

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...

Bağlantı İstasyonu 2.490 TL

RGB Klavya 1.290 TL

Narenciye Sıkacağı 1.090 TL

Oyuncak Araçlar: 399 TL

Kutu Oyunu Çeşitleri: 349 TL

Pastel Renkler Fosforlu Kalem 4'lü: 99 TL

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı! Çamaşır makinesi, dik süpürge, çay makinesi ve blender set geliyor...


Dana Kangal Sucuk 400 g: 289,00 TL

%0,5 Yağlı Süt 1 L: 41,50 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 419,00 TL

Laktozsuz Kefir 1 L: 89,50 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g: 155,00 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g: 159,00 TL

 

ETİKETLER
#A101
#Aktüel Ürünler
#BİM
#şok market
#Market Kataloğu
#Ekonomi
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