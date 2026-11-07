Memur emekliliği için kritik tarih! İsa Karakaş'tan 65 yaş ve 5400 gün uyarısı

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İstanbul
Memurların emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürecek şartlar, göreve başlama tarihine göre değişiyor. EYT kapsamındakilerden 2008 sonrası kamu görevine başlayanlara kadar milyonlarca memurun emeklilik yaşı, prim günü ve hizmet süresi farklılık gösteriyor.
SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın verdiği bilgilere göre, 4/c kapsamındaki memurlar için 9000 ve 5400 prim günü şartları, kademeli yaş sınırları ve emeklilik başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar belli oldu.
Sosyal güvenlik sistemimizde kamu görevlileri, 4/c statüsü ile koruma altında. Peki memurların emeklilik ile bilmesi gereken en kritik noktalar neler? Karakaş bugün köşe yazısında derledi. İşte satırbaşları...
Kamu görevlileri açısından hizmete başlanan tarih, emeklilik rotasını çizen en temel pusuladır.
08.09.1999 Tarihinden Önce Görevde Olanlar (EYT’liler)
Yaş Şartı Kaldırıldı: EYT düzenlemesi (7438 sayılı Kanun) ile, bu gruptakiler için yaş şartı aranmaksızın emeklilik yolu açılmıştır.
Hizmet Yılı: İstekle emeklilikte kadınlar için 20, erkekler için 25 fiilî hizmet yılı şarttır.
Resen Emeklilik: Kurumca re'sen sevk edilenlerde ise 25 yıl hizmet yeterlidir.
08.09.1999 ile 30.04.2008 Arasında Başlayanlar
Standart Şartlar: Kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmalı ve 25 yıl (9000 prim günü) hizmet süresini tamamlamalıdır.
Alternatif Yol: 15 yıl fiilî hizmet ve 61 yaşını dolduranlar da bu haktan yararlanabilir.
30.04.2008 Sonrasında Sigortalı Olanlar
01.01.2036’ya Kadar: Kadın 58, erkek 60 yaş; 9000 gün prim şartı aranır.
Kademeli Geçiş: 9000 günün dolduğu tarihe göre yaş hadleri kademeli olarak yükselir ve 2048'den itibaren her iki cinsiyet için 65 yaşta eşitlenir.
9000 Prim Gününü Tamamlayanlar İçin Kademeli Yaş Sınırları
İlgili Kanun 4(c) Sigortalıları İçin 9000 Günün Oluştuğu Tarih Tahsis Talep Yaşı (Kadın) Tahsis Talep Yaşı (Erkek) Prim Ödeme Gün Sayısı
5510 01.05.2008 - 31.12.2035 58 60 9000
5510 01.01.2036 - 31.12.2037 59 61 9000
5510 01.01.2038 - 31.12.2039 60 62 9000
5510 01.01.2040 - 31.12.2041 61 63 9000
5510 01.01.2042 - 31.12.2043 62 64 9000
5510 01.01.2044 - 31.12.2045 63 65 9000
5510 01.01.2046 - 31.12.2047 64 65 9000
5510 01.01.2048 ve Sonrası 65 65 9000
|İlgili Kanun
|4(c) Sigortalıları İçin 9000 Günün Oluştuğu Tarih
|Tahsis Talep Yaşı (Kadın)
|Tahsis Talep Yaşı (Erkek)
|Prim Ödeme Gün Sayısı
|5510
|01.05.2008 - 31.12.2035
|58
|60
|9000
|5510
|01.01.2036 - 31.12.2037
|59
|61
|9000
|5510
|01.01.2038 - 31.12.2039
|60
|62
|9000
|5510
|01.01.2040 - 31.12.2041
|61
|63
|9000
|5510
|01.01.2042 - 31.12.2043
|62
|64
|9000
|5510
|01.01.2044 - 31.12.2045
|63
|65
|9000
|5510
|01.01.2046 - 31.12.2047
|64
|65
|9000
|5510
|01.01.2048 ve Sonrası
|65
|65
|9000
9000 gün şartını tamamlayamayacaklar için 5400 prim günü ve kademeli yaş eklemesiyle (en fazla 65 yaş) emeklilik imkânı mevcuttur.
Tablo 2: 5400 Prim Gününü Tamamlayanlar İçin Kademeli Yaş Sınırları
İlgili Kanun 4(c) Sigortalıları İçin 5400 Günün Oluştuğu Tarih Tahsis Talep Yaşı (Kadın) Tahsis Talep Yaşı (Erkek) Prim Ödeme Gün Sayısı
5510 01.05.2008 - 31.12.2035 61 63 5400
5510 01.01.2036 - 31.12.2037 62 64 5400
5510 01.01.2038 - 31.12.2039 63 65 5400
5510 01.01.2040 - 31.12.2041 64 65 5400
5510 01.01.2042 - 31.12.2043 65 65 5400
5510 01.01.2044 - 31.12.2045 65 65 5400
5510 01.01.2046 - 31.12.2047 65 65 5400
5510 01.01.2048 ve Sonrası 65 65 5400
|İlgili Kanun
|4(c) Sigortalıları İçin 5400 Günün Oluştuğu Tarih
|Tahsis Talep Yaşı (Kadın)
|Tahsis Talep Yaşı (Erkek)
|Prim Ödeme Gün Sayısı
|5510
|01.05.2008 - 31.12.2035
|61
|63
|5400
|5510
|01.01.2036 - 31.12.2037
|62
|64
|5400
|5510
|01.01.2038 - 31.12.2039
|63
|65
|5400
|5510
|01.01.2040 - 31.12.2041
|64
|65
|5400
|5510
|01.01.2042 - 31.12.2043
|65
|65
|5400
|5510
|01.01.2044 - 31.12.2045
|65
|65
|5400
|5510
|01.01.2046 - 31.12.2047
|65
|65
|5400
|5510
|01.01.2048 ve Sonrası
|65
|65
|5400
Genel Yaş Haddi: Görev ünvanlarına göre belirlenen yaş sınırları haricinde, genel yaş haddi 65 yaş olarak uygulanır. Özel kanun hükümleri (akademik, askerî vb.) kendi içinde saklıdır. En az 15 yıl hizmeti olanlar yaş haddiyle emekli olabilir.
Ne Zaman Emekli Olunur?: Güncel sorgulama e-Devlet Ne Zaman Emekli Olabilirim adresinden yapılabilir.
Başvuru Mercii: Görevde olanlar son kurumuna; görev süresi bitenler ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına bizzat, vekille veya e-Devlet Kapısı üzerinden başvurabilir.
Gerekli Evrak: Matbu Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi
SGK Bilgilendirmesi: İşlemler tamamlandığında SMS ve yazı ile bilgi verilir; detaylar e-Devlet’ten takip edilir.
HASILIKELAM: Emeklilik için vaktinde yapılan hazırlık ve planlama, emeklilik menziline selametle varmanın anahtarıdır.