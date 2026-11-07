Memur emekliliği için kritik tarih! İsa Karakaş'tan 65 yaş ve 5400 gün uyarısı

30.04.2008 Sonrasında Sigortalı Olanlar

01.01.2036’ya Kadar: Kadın 58, erkek 60 yaş; 9000 gün prim şartı aranır.

Kademeli Geçiş: 9000 günün dolduğu tarihe göre yaş hadleri kademeli olarak yükselir ve 2048'den itibaren her iki cinsiyet için 65 yaşta eşitlenir.

