TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Memur emekliliği için kritik tarih! İsa Karakaş'tan 65 yaş ve 5400 gün uyarısı

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 12:13
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
memur emekli

Memurların emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürecek şartlar, göreve başlama tarihine göre değişiyor. EYT kapsamındakilerden 2008 sonrası kamu görevine başlayanlara kadar milyonlarca memurun emeklilik yaşı, prim günü ve hizmet süresi farklılık gösteriyor. 

2
SGK Uzmanı İsa Karakaş

SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın verdiği bilgilere göre, 4/c kapsamındaki memurlar için 9000 ve 5400 prim günü şartları, kademeli yaş sınırları ve emeklilik başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar belli oldu.

3
kamu görevlileri

Sosyal güvenlik sistemimizde kamu görevlileri, 4/c statüsü ile koruma altında. Peki memurların emeklilik ile bilmesi gereken en kritik noktalar neler? Karakaş bugün köşe yazısında derledi. İşte satırbaşları...
 

4
DÖNEMLERE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

DÖNEMLERE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Kamu görevlileri açısından hizmete başlanan tarih, emeklilik rotasını çizen en temel pusuladır.
 

5
EYT düzenlemesi

08.09.1999 Tarihinden Önce Görevde Olanlar (EYT’liler)

Yaş Şartı Kaldırıldı: EYT düzenlemesi (7438 sayılı Kanun) ile, bu gruptakiler için yaş şartı aranmaksızın emeklilik yolu açılmıştır.
Hizmet Yılı: İstekle emeklilikte kadınlar için 20, erkekler için 25 fiilî hizmet yılı şarttır.
Resen Emeklilik: Kurumca re'sen sevk edilenlerde ise 25 yıl hizmet yeterlidir.
08.09.1999 ile 30.04.2008 Arasında Başlayanlar 
 

6
Standart Şartlar:

Standart Şartlar: Kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmalı ve 25 yıl (9000 prim günü) hizmet süresini tamamlamalıdır.
Alternatif Yol: 15 yıl fiilî hizmet ve 61 yaşını dolduranlar da bu haktan yararlanabilir.
 

7
30.04.2008 Sonrasında Sigortalı Olanlar

30.04.2008 Sonrasında Sigortalı Olanlar

01.01.2036’ya Kadar: Kadın 58, erkek 60 yaş; 9000 gün prim şartı aranır.
Kademeli Geçiş: 9000 günün dolduğu tarihe göre yaş hadleri kademeli olarak yükselir ve 2048'den itibaren her iki cinsiyet için 65 yaşta eşitlenir.
 

8
9000 Prim Gününü Tamamlayanlar İçin Kademeli Yaş Sınırları

9000 Prim Gününü Tamamlayanlar İçin Kademeli Yaş Sınırları

İlgili Kanun    4(c) Sigortalıları İçin 9000 Günün Oluştuğu Tarih    Tahsis Talep Yaşı (Kadın)    Tahsis Talep Yaşı (Erkek)    Prim Ödeme Gün Sayısı
5510    01.05.2008 - 31.12.2035    58    60    9000
5510    01.01.2036 - 31.12.2037    59    61    9000
5510    01.01.2038 - 31.12.2039    60    62    9000
5510    01.01.2040 - 31.12.2041    61    63    9000
5510    01.01.2042 - 31.12.2043    62    64    9000
5510    01.01.2044 - 31.12.2045    63    65    9000
5510    01.01.2046 - 31.12.2047    64    65    9000
5510    01.01.2048 ve Sonrası    65    65    9000

İlgili Kanun4(c) Sigortalıları İçin 9000 Günün Oluştuğu TarihTahsis Talep Yaşı (Kadın)Tahsis Talep Yaşı (Erkek)Prim Ödeme Gün Sayısı
551001.05.2008 - 31.12.203558609000
551001.01.2036 - 31.12.203759619000
551001.01.2038 - 31.12.203960629000
551001.01.2040 - 31.12.204161639000
551001.01.2042 - 31.12.204362649000
551001.01.2044 - 31.12.204563659000
551001.01.2046 - 31.12.204764659000
551001.01.2048 ve Sonrası65659000


 

9
KISMİ EMEKLİLİK

KISMİ EMEKLİLİK

9000 gün şartını tamamlayamayacaklar için 5400 prim günü ve kademeli yaş eklemesiyle (en fazla 65 yaş) emeklilik imkânı mevcuttur.

Tablo 2: 5400 Prim Gününü Tamamlayanlar İçin Kademeli Yaş Sınırları

İlgili Kanun    4(c) Sigortalıları İçin 5400 Günün Oluştuğu Tarih    Tahsis Talep Yaşı (Kadın)    Tahsis Talep Yaşı (Erkek)    Prim Ödeme Gün Sayısı
5510    01.05.2008 - 31.12.2035    61    63    5400
5510    01.01.2036 - 31.12.2037    62    64    5400
5510    01.01.2038 - 31.12.2039    63    65    5400
5510    01.01.2040 - 31.12.2041    64    65    5400
5510    01.01.2042 - 31.12.2043    65    65    5400
5510    01.01.2044 - 31.12.2045    65    65    5400
5510    01.01.2046 - 31.12.2047    65    65    5400
5510    01.01.2048 ve Sonrası    65    65    5400
 

İlgili Kanun4(c) Sigortalıları İçin 5400 Günün Oluştuğu TarihTahsis Talep Yaşı (Kadın)Tahsis Talep Yaşı (Erkek)Prim Ödeme Gün Sayısı
551001.05.2008 - 31.12.203561635400
551001.01.2036 - 31.12.203762645400
551001.01.2038 - 31.12.203963655400
551001.01.2040 - 31.12.204164655400
551001.01.2042 - 31.12.204365655400
551001.01.2044 - 31.12.204565655400
551001.01.2046 - 31.12.204765655400
551001.01.2048 ve Sonrası65655400

10
YAŞ HADDİ VE BAŞVURU ESASLARI

YAŞ HADDİ VE BAŞVURU ESASLARI

Genel Yaş Haddi: Görev ünvanlarına göre belirlenen yaş sınırları haricinde, genel yaş haddi 65 yaş olarak uygulanır. Özel kanun hükümleri (akademik, askerî vb.) kendi içinde saklıdır. En az 15 yıl hizmeti olanlar yaş haddiyle emekli olabilir.
 

11
Ne Zaman Emekli Olunur?

Ne Zaman Emekli Olunur?: Güncel sorgulama e-Devlet Ne Zaman Emekli Olabilirim adresinden yapılabilir.
Başvuru Mercii: Görevde olanlar son kurumuna; görev süresi bitenler ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına bizzat, vekille veya e-Devlet Kapısı üzerinden başvurabilir.
 

12
Gerekli Evrak

Gerekli Evrak: Matbu Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi
SGK Bilgilendirmesi: İşlemler tamamlandığında SMS ve yazı ile bilgi verilir; detaylar e-Devlet’ten takip edilir.
 

13
emeklilik için vaktinde yapılan hazırlık

HASILIKELAM: Emeklilik için vaktinde yapılan hazırlık ve planlama, emeklilik menziline selametle varmanın anahtarıdır.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.