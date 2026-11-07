Gedson Fernandes'ten Fatih Terim, Beşiktaş ve Galatasaray itirafı! 'Farkı o dönemde anladım'

Kariyerine Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova’da devam eden Gedson Fernandes, kulüp kanalında yayınlanan röportajında samimi açıklamalara imza attı.

Türkiye kariyeri, çalıştığı efsanevi teknik direktörler ve özel yaşamına dair merak edilenleri anlatan Portekizli orta saha, Türk futboluna ve dönemin kulüplerine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"FATİH TERİM BENİM İÇİN BİR BABA GİBİYDİ"

Türkiye'de hem Galatasaray hem de Beşiktaş formaları giyen, bir dönem Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak top koşturan Gedson, Türk futboluna ve çalıştığı isimlere ayrı bir parantez açtı. Galatasaray dönemindeki teknik direktörü Fatih Terim için duygusal ifadeler kullanan yıldız oyuncu, deneyimli çalıştırıcının kendisi için bir baba figürü olduğunu vurguladı.

Süper Lig'deki rekabet ortamını ve Rizespor günlerini de değerlendiren Fernandes, alt sıralarda mücadelenin zorluklarına değinerek, "Rizespor'da kümede kalma mücadelesi vermek bana büyük bir kulüple alt sıralardaki farkı öğretti. Orada her puan altın değerindedir ve her maç bir savaştır" dedi.

"MOURİNHO FUTBOL ALGIMI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ"

Kariyerinde pek çok önemli teknik direktörle çalıştığını belirten 27 yaşındaki futbolcu, kendisini en çok etkileyen isimlerin başında Jose Mourinho ve Jorge Jesus'un geldiğini söyledi.

Mourinho'nun kazanan olma mentalitesini kendisine aşıladığını belirten yıldız oyuncu, "Mourinho bana şunu öğretti: Ne düşünürsen düşün, takım her şeyin üzerindedir. Kendini en iyisi olarak görebilirsin ama gerçekten en iyi olan, kazanandır. Jorge Jesus ise inanılmaz bir taktisyen; bana futbolu çok daha iyi anlamamı sağladı" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL İZLEMEYİ SEVMİYORUM, CALL OF DUTY OYNAMAYI TERCİH EDİYORUM"

Saha içindeki hırslı ve savaşçı kimliğiyle tanınan Gedson Fernandes, saha dışındaki hayatına dair şaşırtıcı gerçekleri de paylaştı. Futbol izlemekten keyif almadığını, kendi maçlarını bile sonradan izlemediğini belirten Portekizli futbolcu, "Antrenman ya da maç bittiği anda her şey benim için sona eriyor. Eve gidip film izlemeyi, müzik dinlemeyi ya da gecenin geç saatlerine kadar Call of Duty oynamayı tercih ediyorum. Özellikle tuttuğum bir takım yok" diyerek şaşırttı.

Spartak Moskova’ya transferi sürecindeki yüksek bonservis bedeli ve olası baskılar hakkında da konuşan yıldız isim, Türkiye’de 30-40 bin kişinin önünde oynamaya alışık olduğunu, kulüp kaybettiğinde sokağa çıkmanın bile zor olduğu bir atmosferden geldiğini belirterek bu durumun kendisi için baskı oluşturmadığını sözlerine ekledi.