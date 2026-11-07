Trafikte araçtan inip saldırdı: Görüntüler sonrası 180 bin ceza

Zeytinburnu'nda trafikte tartıştığı kişinin aracına saldıran şoföre hem para cezası kesildi hem de ehliyetine el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına saldırdığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada sürücünün E.M. (39) olduğu tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira para cezası uygulandı.

E.M'ye ait araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, E.M'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.