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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Amedspor'u karşı karşıya getirecek maçın tarihi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2026-2027 sezonunda iki kez karşılaşacak takımların maç takvimi, başlama saatleri ve ligdeki güncel performansları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaların fikstürü ve iki takımın lig istatistikleri.
Fenerbahçe ile Amedspor arasındaki ilk karşılaşma, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ikinci yarısında oynanacak. Fikstür bilgilerine göre mücadele 17 Ocak 2027 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Fenerbahçe ev sahipliği yapacak.
İki takım sezonun ikinci yarısındaki rövanş maçında ise 23 Mayıs 2027 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Bu kez ev sahibi Amedspor olacak. Rövanş karşılaşmasının başlama saati de 18.00 olarak görünüyor.
2026-2027 sezonunda iki takımın karşılaşacağı tarihler şöyle:
|Karşılaşma
|Tarih
|Fenerbahçe - Amedspor
|17 Ocak 2027
|Amedspor - Fenerbahçe
|23 Mayıs 2027
Her iki karşılaşmanın da başlama saati 18.00 olarak açıklanan fikstürde yer alıyor.
2026-2027 sezonunda 10 maç geride kalırken iki takımın lig performansında dikkat çeken istatistikler bulunuyor.
|İstatistik
|Fenerbahçe
|Amedspor
|Oynanan maç
|10
|10
|Galibiyet
|5
|7
|Beraberlik
|1
|2
|Mağlubiyet
|4
|1
|Attığı gol
|24
|25
|Yediği gol
|10
|11
|Averaj
|+14
|+14
|Puan
|16
|23
Amedspor, 10 haftalık performansıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunuyor. İki takım da 14 averaja sahip. Amedspor 25 golle hücumda, Fenerbahçe ise 10 golle savunmada öne çıkıyor.
2026-2027 sezonunun 10 haftalık bölümünün ardından Süper Lig puan tablosunda Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Amedspor ikinci sırada yer alırken Fenerbahçe altıncı sırada bulunuyor.
|Sıra
|Takım
|O
|P
|1
|Galatasaray
|10
|25
|2
|Amedspor
|10
|23
|3
|Trabzonspor
|10
|22
|4
|Beşiktaş
|10
|19
|5
|Kasımpaşa
|10
|17
|6
|Fenerbahçe
|10
|16
|7
|Arca Çorum FK
|10
|16
|8
|Kocaelispor
|10
|16
|9
|Göztepe
|10
|15
|10
|İstanbul Başakşehir
|10
|14
|11
|Erzurumspor
|10
|14
|12
|Alanyaspor
|10
|12
|13
|Çaykur Rizespor
|10
|11
|14
|Gençlerbirliği
|10
|11
|15
|Konyaspor
|10
|8
|16
|Gaziantep FK
|10
|8
|17
|Samsunspor
|10
|4
|18
|Eyüpspor
|10
|3
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu puan cetveli. 11. hafta karşılaşmaları öncesindeki tablo.
Fenerbahçe ile Amedspor, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de farklı hedeflerle mücadele ediyor. Amedspor 23 puanla üst sıralardaki yerini korumaya çalışırken Fenerbahçe 16 puanla zirve yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.
İki takımın sezonun ilk yarısındaki performansı karşılaştırıldığında Amedspor'un galibiyet sayısında, Fenerbahçe'nin ise savunma istatistiklerinde öne çıktığı görülüyor. 17 Ocak'ta oynanacak karşılaşma, iki takımın ligdeki sıralaması açısından da önem taşıyor.