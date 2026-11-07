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Spor
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:41

Fenerbahçe Amedspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Amedspor maçı ne zaman? Amed Fener maçı ne zaman? soruları araştırılıyor. İki takımın lig fikstüründeki ilk maçı Ocak 2027 tarihinde oynanacak. Rövanş mücadelesinin tarihi de belli oldu. Fenerbahçe ve Amedspor'un ligdeki puan durumu, maç takvimi ve istatistikleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Fenerbahçe Amedspor maçı ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:41

'de ile 'u karşı karşıya getirecek maçın tarihi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2026-2027 sezonunda iki kez karşılaşacak takımların maç takvimi, başlama saatleri ve ligdeki güncel performansları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaların fikstürü ve iki takımın lig istatistikleri.

FENERBAHÇE AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Amedspor arasındaki ilk karşılaşma, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ikinci yarısında oynanacak. Fikstür bilgilerine göre mücadele 17 Ocak 2027 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Fenerbahçe ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe Amedspor maçı ne zaman?

İki takım sezonun ikinci yarısındaki rövanş maçında ise 23 Mayıs 2027 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Bu kez ev sahibi Amedspor olacak. Rövanş karşılaşmasının başlama saati de 18.00 olarak görünüyor.

  • İlk maç: 17 Ocak 2027 Pazar
  • Saat: 18.00
  • Ev sahibi: Fenerbahçe
  • Rövanş: 23 Mayıs 2027 Pazar
  • Rövanşın ev sahibi: Amedspor
Fenerbahçe Amedspor maçı ne zaman?

FENERBAHÇE AMEDSPOR MAÇ FİKSTÜRÜ

2026-2027 sezonunda iki takımın karşılaşacağı tarihler şöyle:

KarşılaşmaTarih
Fenerbahçe - Amedspor17 Ocak 2027
Amedspor - Fenerbahçe23 Mayıs 2027

Her iki karşılaşmanın da başlama saati 18.00 olarak açıklanan fikstürde yer alıyor.

FENERBAHÇE VE AMEDSPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ

2026-2027 sezonunda 10 maç geride kalırken iki takımın lig performansında dikkat çeken istatistikler bulunuyor.

İstatistikFenerbahçeAmedspor
Oynanan maç1010
Galibiyet57
Beraberlik12
Mağlubiyet41
Attığı gol2425
Yediği gol1011
Averaj+14+14
Puan1623

Amedspor, 10 haftalık performansıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunuyor. İki takım da 14 averaja sahip. Amedspor 25 golle hücumda, Fenerbahçe ise 10 golle savunmada öne çıkıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

2026-2027 sezonunun 10 haftalık bölümünün ardından Süper Lig puan tablosunda Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Amedspor ikinci sırada yer alırken Fenerbahçe altıncı sırada bulunuyor.

SıraTakımOP
1Galatasaray1025
2Amedspor1023
3Trabzonspor1022
4Beşiktaş1019
5Kasımpaşa1017
6Fenerbahçe1016
7Arca Çorum FK1016
8Kocaelispor1016
9Göztepe1015
10İstanbul Başakşehir1014
11Erzurumspor1014
12Alanyaspor1012
13Çaykur Rizespor1011
14Gençlerbirliği1011
15Konyaspor108
16Gaziantep FK108
17Samsunspor104
18Eyüpspor103

Kaynak: , puan cetveli. 11. hafta karşılaşmaları öncesindeki tablo.

FENERBAHÇE AMEDSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Fenerbahçe ile Amedspor, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de farklı hedeflerle mücadele ediyor. Amedspor 23 puanla üst sıralardaki yerini korumaya çalışırken Fenerbahçe 16 puanla zirve yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.

İki takımın sezonun ilk yarısındaki performansı karşılaştırıldığında Amedspor'un galibiyet sayısında, Fenerbahçe'nin ise savunma istatistiklerinde öne çıktığı görülüyor. 17 Ocak'ta oynanacak karşılaşma, iki takımın ligdeki sıralaması açısından da önem taşıyor.

ETİKETLER
#fenerbahçe
#trendyol süper lig
#türkiye futbol federasyonu
#amedspor
#2026-2027 Sezonu
#Spor
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