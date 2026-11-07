Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Amedspor'u karşı karşıya getirecek maçın tarihi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2026-2027 sezonunda iki kez karşılaşacak takımların maç takvimi, başlama saatleri ve ligdeki güncel performansları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaların fikstürü ve iki takımın lig istatistikleri.

FENERBAHÇE AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Amedspor arasındaki ilk karşılaşma, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ikinci yarısında oynanacak. Fikstür bilgilerine göre mücadele 17 Ocak 2027 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Fenerbahçe ev sahipliği yapacak.

İki takım sezonun ikinci yarısındaki rövanş maçında ise 23 Mayıs 2027 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Bu kez ev sahibi Amedspor olacak. Rövanş karşılaşmasının başlama saati de 18.00 olarak görünüyor.

İlk maç: 17 Ocak 2027 Pazar

Saat: 18.00

Ev sahibi: Fenerbahçe

Rövanş: 23 Mayıs 2027 Pazar

Rövanşın ev sahibi: Amedspor

FENERBAHÇE AMEDSPOR MAÇ FİKSTÜRÜ

2026-2027 sezonunda iki takımın karşılaşacağı tarihler şöyle:

Karşılaşma Tarih Fenerbahçe - Amedspor 17 Ocak 2027 Amedspor - Fenerbahçe 23 Mayıs 2027

Her iki karşılaşmanın da başlama saati 18.00 olarak açıklanan fikstürde yer alıyor.

FENERBAHÇE VE AMEDSPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ

2026-2027 sezonunda 10 maç geride kalırken iki takımın lig performansında dikkat çeken istatistikler bulunuyor.

İstatistik Fenerbahçe Amedspor Oynanan maç 10 10 Galibiyet 5 7 Beraberlik 1 2 Mağlubiyet 4 1 Attığı gol 24 25 Yediği gol 10 11 Averaj +14 +14 Puan 16 23

Amedspor, 10 haftalık performansıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunuyor. İki takım da 14 averaja sahip. Amedspor 25 golle hücumda, Fenerbahçe ise 10 golle savunmada öne çıkıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

2026-2027 sezonunun 10 haftalık bölümünün ardından Süper Lig puan tablosunda Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Amedspor ikinci sırada yer alırken Fenerbahçe altıncı sırada bulunuyor.

Sıra Takım O P 1 Galatasaray 10 25 2 Amedspor 10 23 3 Trabzonspor 10 22 4 Beşiktaş 10 19 5 Kasımpaşa 10 17 6 Fenerbahçe 10 16 7 Arca Çorum FK 10 16 8 Kocaelispor 10 16 9 Göztepe 10 15 10 İstanbul Başakşehir 10 14 11 Erzurumspor 10 14 12 Alanyaspor 10 12 13 Çaykur Rizespor 10 11 14 Gençlerbirliği 10 11 15 Konyaspor 10 8 16 Gaziantep FK 10 8 17 Samsunspor 10 4 18 Eyüpspor 10 3

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu puan cetveli. 11. hafta karşılaşmaları öncesindeki tablo.

FENERBAHÇE AMEDSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Fenerbahçe ile Amedspor, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de farklı hedeflerle mücadele ediyor. Amedspor 23 puanla üst sıralardaki yerini korumaya çalışırken Fenerbahçe 16 puanla zirve yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.

İki takımın sezonun ilk yarısındaki performansı karşılaştırıldığında Amedspor'un galibiyet sayısında, Fenerbahçe'nin ise savunma istatistiklerinde öne çıktığı görülüyor. 17 Ocak'ta oynanacak karşılaşma, iki takımın ligdeki sıralaması açısından da önem taşıyor.