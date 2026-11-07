Şırnak'ta sislerin arasından yükselen ay yıldız ilgi odağı oldu

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İstanbul
Şırnak'ta yağışın ardından etkisini artıran yoğun sis, kent genelini kapladı. Özellikle yüksek kesimleri etkisi altına alan sis bulutları, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Özel Harekât polislerinin bulunduğu noktada göndere çekilen ay yıldızlı bayrak, yoğun sis bulutlarının arasında kayboldu.
Yağmurun ardından oluşan sis deniziyle bütünleşen Türk bayrağının görüntüsü, izleyenlere görsel şölen yaşattı. Sis bulutlarının arasında dalgalanan ay yıldızlı bayrak, Şırnak'ın eşsiz doğasıyla birleşerek adeta bir tabloyu andıran manzara ortaya çıkardı.