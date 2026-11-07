Haftaya gram altın ne kadar olacak? Ekonomist Dr. Sefer Humar'dan çarpıcı tahmin

Altın ve değerli metal piyasalarında gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Ons ve gram altında yükseliş beklentileri yerini temkinli seyre bırakırken, yatırımcılar kritik destek ve direnç seviyelerine odaklandı.

Gram altında 6.250–6.750 TL, ons altında ise 3.800–4.250 dolar aralığı önümüzdeki haftanın kritik eşikleri olarak öne çıkıyor. Altın ve değerli metal piyasalarında yatırımcılar yön arayışını sürdürürken, kısa vadede yükselişten çok dalgalı ve düzeltme ağırlıklı bir seyir beklentisi dikkat çekiyor.

Ekonomist Dr. Sefer Humar, altın ve gümüşte öne çıkan beklentileri, piyasaların yönünü belirleyecek gelişmeleri ve yatırımcıların nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.

Önümüzdeki hafta ons altın ve gram altın cephesinde nasıl bir seyir bekliyorsunuz? Yükseliş mi, düzeltme mi, yoksa yatay hareket mi öne çıkacak?

Dr. Sefer Humar: Benim şahsi kanaatim, önümüzdeki hafta altında güçlü bir yükselişten ziyade yatay ve düzeltme ağırlıklı bir seyir ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde. Son dönemde yaşanan fiyat hareketlerinin ardından piyasanın bir miktar soluklanmaya ve yeni denge arayışına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Özellikle ons altında doların ve ABD tahvil faizlerinin seyri belirleyici olacak. Gram altında ise buna ilave olarak dolar/TL kurunun etkisini göz ardı etmemek gerekiyor.

Burada yatırımcıların önemli bir ayrım yapmasını istiyorum. Fiziki altın alan, uzun vadeli birikim yapan yatırımcıyla gram altın üzerinden kısa vadeli alım satım yapan yatırımcı aynı stratejiyi uygulamamalı.

Fiziki altın yatırımcısının günlük fiyat hareketleri nedeniyle panik yapmasını doğru bulmuyorum. Uzun vadeli birikim perspektifini koruması daha sağlıklı olabilir. Buna karşılık fiziki olmayan gram altın işlemlerinde piyasayı doğru okuyabilen ve riskini yönetebilen yatırımcılar için bu volatilite önemli fırsatlar oluşturabilir.

Burada yatırımcıların unutmaması gereken önemli bir konu var: Bir varlığın uzun vadede değerli olması, her fiyat seviyesinden alınmasının doğru olduğu anlamına gelmez. Altının uzun vadeli hikâyesi devam edebilir ancak bu durum, kısa vadede yeni bir yükseliş yaşanacağını garanti etmez.

MEVCUT DALGALANMALARI DOĞRU DEĞERLENDİRMEK KAZANDIRIR

Bazen piyasada kazanç elde etmenin yolu yeni bir yükselişi beklemek değil, mevcut dalgalanmaları doğru değerlendirmektir.

Altın fiyatlarında önümüzdeki hafta belirleyici olacak en önemli gelişmeler neler? ABD'den gelecek ekonomik veriler, Fed politikası, dolar endeksi ve tahvil faizleri fiyatları nasıl etkileyebilir?

Altının yönünü belirleyen en önemli unsurların başında ABD ekonomisinden gelen veriler ve Fed'in para politikası geliyor.

Dr. Sefer Humar: ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed'in faiz indirimlerinde daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirebilir. Bu durum, dolar endeksini ve ABD tahvil faizlerini yukarı taşıyarak altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Tersine, enflasyonun gerilemesi, istihdam piyasasında zayıflama ve Fed'in daha güvercin bir tutum sergilemesi altın fiyatlarını destekleyebilir.

Burada özellikle reel faizleri takip etmek gerekiyor. Çünkü altın, faiz getirisi olmayan bir varlık. Dolayısıyla yatırımcılar açısından ABD tahvillerinin enflasyondan arındırılmış getirisi yükseldiğinde altının alternatif maliyeti de artıyor.

Bir diğer önemli başlık ise ABD seçimleri ve sonrasında şekillenecek siyasi ve ekonomik politikalar. ABD'deki seçim sonuçları yalnızca siyasi dengeleri değiştirmiyor; bütçe harcamaları, kamu borçlanması, vergi politikaları, dış ticaret ve küresel ekonomik beklentiler üzerinden finansal piyasalara da yansıyor.

Özellikle ABD'nin borçlanma ihtiyacı, mali disiplin konusundaki yaklaşımı ve yeni yönetimin ticaret politikaları doların geleceği açısından önemli. Doların küresel rezerv para konumuna ilişkin tartışmalar da altının uzun vadeli hikâyesini etkiliyor.

Ancak burada önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum: Her siyasi belirsizlik altını otomatik olarak yükseltmez. Bazen belirsizlik doları güçlendirirken altını baskılayabilir. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca jeopolitik gelişmelere bakarak karar vermesini doğru bulmuyorum.

Ons altında ve gram altında kısa vadede takip edilmesi gereken kritik destek ve direnç seviyeleri hangileri?

Dr. Sefer Humar: Teknik açıdan ons altında 4.000 dolar psikolojik eşik olarak takip edilmeli. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, toparlanma ihtimalini destekleyebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde 4.100 dolar ilk önemli direnç, 4.250 dolar ise daha güçlü direnç bölgesi olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 3.950–3.880 dolar aralığı ilk destek bölgesi, 3.800 dolar ise daha aşağıda takip edilebilecek önemli bir seviye.

Gram altında 6.450–6.500 TL bölgesi ilk destek alanı, 6.250–6.300 TL aralığı ise ikinci önemli destek bölgesi olarak değerlendirilebilir. Yukarıda 6.650–6.750 TL bandı önemli direnç konumunda. Bu bandın aşılması durumunda 6.850 TL seviyesi gündeme gelebilir.

Burada özellikle şunu belirtmek isterim: Teknik seviyeler kesin hedefler değil, yatırımcıların takip etmesi gereken referans noktalarıdır. Gram altında dolar/TL kurundaki hareketler bu seviyeleri değiştirebilir.

Benim yatırımcıya tavsiyem, yalnızca fiyatın bir direnci aşmasına değil, o seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamadığına bakmasıdır. Çünkü gün içerisinde görülen fiyatla haftalık kapanışın anlattığı hikâye her zaman aynı değildir.

Varlık Kritik / Psikolojik Eşik Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri Yatırımcı Notu Ons Altın 4.000 $ 1. Destek: 3.950 – 3.880 $

2. Destek: 3.800 $ 1. Direnç: 4.100 $

Güçlü Direnç: 4.250 $ 4.000 $ üzerinde kalıcılık toparlanmayı destekleyebilir. Gram Altın - 1. Destek: 6.450 – 6.500 TL

2. Destek: 6.250 – 6.300 TL 1. Direnç: 6.650 – 6.750 TL

2. Direnç: 6.850 TL Dolar/TL hareketleri seviyeleri etkileyebilir; seviye üstünde kalıcılık ve haftalık kapanışlar takip edilmelidir.

Değerli metaller arasında önümüzdeki hafta nasıl bir hareketlilik bekliyorsunuz?

Dr. Sefer Humar: Değerli metaller içerisinde özellikle gümüşün altından ayrı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Gümüş yalnızca bir yatırım aracı değil; aynı zamanda güneş enerjisi, elektronik, teknoloji ve sanayi üretiminde kullanılan önemli bir endüstriyel metal. Bu nedenle hem finansal piyasalardaki gelişmelerden hem de küresel sanayi talebinden etkileniyor.

Bu özelliği, gümüşü altına kıyasla çok daha volatil bir enstrüman hâline getiriyor.

Açıkçası mevcut dönemde gümüşte yaşanan sert fiyat hareketlerinin, kısa vadeli işlem yapan ve risk yönetimini bilen yatırımcılar için fırsatlar oluşturduğunu düşünüyorum. Ancak volatilitenin iki taraflı olduğunu unutmamak gerekiyor. Kazanç fırsatı sunduğu kadar ciddi zarar riski de barındırıyor.

Ben gümüşte pozisyon büyüklüğünün doğru belirlenmesini, alım ve satım seviyelerinin önceden planlanmasını ve zarar-kes disiplininin mutlaka uygulanmasını önemli buluyorum.

Platin ve paladyum tarafında ise otomotiv sektörü, sanayi talebi, arz koşulları ve küresel üretim beklentileri belirleyici olacaktır. Bu metallerin altın ve gümüşten farklı dinamiklere sahip olduğunu da unutmamak gerekiyor.

ALTINDA TEMKİNLİ, GÜMÜŞTE İSE KONTROLLÜ ADIMLAR

Son değerlendirmem:

Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte benim genel yaklaşımım, önümüzdeki hafta altında temkinli, gümüşte ise kontrollü ve seçici bir stratejinin daha doğru olacağı yönünde.

Fiziki altın yatırımcısının kısa vadeli dalgalanmalar karşısında aceleci davranmamasını, fiziki olmayan gram altın işlemi yapan yatırımcıların ise volatiliteyi ancak disiplinli bir risk yönetimiyle fırsata dönüştürmeye çalışmasını öneriyorum.

Çünkü piyasada her yükselişin peşinden koşmak zorunda değiliz. Bazen nakitte kalmak da bir yatırım kararıdır.

Benim piyasa yaklaşımımı özetleyen en önemli cümle şudur; her defasında da bunu söylemeden edemiyorum: Yatırımda mesele yalnızca ne aldığınız değil, ne zaman aldığınız, ne kadar risk aldığınız ve gerektiğinde beklemeyi bilip bilmediğinizdir.

Piyasalar sabırsızlardan sabırlılara, heyecanla işlem yapanlardan akılla hareket edenlere servet transfer eder. Altın bazen kazandırır, bazen bekletir; ama yatırımcının asıl sermayesi altın değil, doğru zamanda doğru kararı verebilme becerisidir.