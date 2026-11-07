Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Zafer Günü vesilesiyle yaptığı davetine icabet edecek olan Erdoğan'ın durağı Karabağ olacak.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'in davetiyle Azerbaycan'a gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Zafer Günü daveti üzerine yarın Karabağ'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Zafer Günü vesilesiyle yaptığı davet üzerine gerçekleştirilecektir. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durağı Karabağ olacaktır. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret tarihini 8 Kasım 2026 olarak açıklamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev yapacakları ikili görüşmede iki ülke ilişkilerini, iş birliğinin çeşitli veçhelerini, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde Aliyev ile görüşeceği, iki liderin ülkelerinin ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuları ele alacağı öğrenildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN TÜM YÖNLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yapacağı ziyareti duyurduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ’ı ziyaret edeceklerdir.

Azerbaycan’ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ikili görüşme yapacak; Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek; ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir."