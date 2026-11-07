Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'in davetiyle Azerbaycan'a gidiyor

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Zafer Günü vesilesiyle yaptığı davetine icabet edecek olan Erdoğan'ın durağı Karabağ olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde Aliyev ile görüşeceği, iki liderin ülkelerinin ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuları ele alacağı öğrenildi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yapacağı ziyareti duyurduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ’ı ziyaret edeceklerdir.
Azerbaycan’ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ikili görüşme yapacak; Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek; ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir."