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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 20:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, İran-ABD gerilimi, Ukrayna-Rusya savaşı konuları gündeme geldi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 20:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı açıklamada bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki lider Türkiye-ABD ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını ve ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını belirtti.
Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade ederek Türkiye'nin barış için gayret göstermeyi sürdüreceğini vurguladı.
Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için diplomatik çabaların önemine dikkat çeken Erdoğan, hem Ukrayna hem de Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne verdiği destek dolayısıyla Trump’a teşekkür etti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Açıklamada iki liderin Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

ABD İRAN GERİLİMİNDE DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU

Erdoğan, ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin barış için gayret göstermeyi sürdüreceğini vurguladı.

RUSYA VE UKRAYNA İLE TEMASLARI ARTIRMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, bu konudaki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump’a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne verdiği destek için de teşekkür etti.

 

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#donald trump
#Recep Tayyip Erdoğan
#iran
#Türkiye-abd
#Ukrayna Rusya
#Gündem
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