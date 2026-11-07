Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı açıklamada bulundu.
Açıklamada iki liderin Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.
Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin barış için gayret göstermeyi sürdüreceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, bu konudaki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump’a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne verdiği destek için de teşekkür etti.