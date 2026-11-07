Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı açıklamada bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Türkiye-ABD ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını ve ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını belirtti. Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade ederek Türkiye'nin barış için gayret göstermeyi sürdüreceğini vurguladı. Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için diplomatik çabaların önemine dikkat çeken Erdoğan, hem Ukrayna hem de Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne verdiği destek dolayısıyla Trump’a teşekkür etti.

Açıklamada iki liderin Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

ABD İRAN GERİLİMİNDE DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU

Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin barış için gayret göstermeyi sürdüreceğini vurguladı.

RUSYA VE UKRAYNA İLE TEMASLARI ARTIRMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, bu konudaki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump’a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne verdiği destek için de teşekkür etti.