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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 05:54
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 06:04

Eski bakan Taner Yıldız'dan fon iddialarına sert tepki: Yalan ve iftira

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarından milyonlarca liralık kazanç sağladığı yönündeki iddialara cevap verdi. Söz konusu iddialara sert tepki gösteren Yıldız, "Belgeye ve gerçeğe dayanmayan iddialar, bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır, iftiradır. İddia sahipleri haberlerini derhal düzeltmeli ve kamuoyundan özür dilemeli. Aksi takdirde gerekli hukuki süreçleri başlatacağım" dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Eski bakan Taner Yıldız'dan fon iddialarına sert tepki: Yalan ve iftira
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 05:54
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 06:04

Türkiye'nin gündemine oturan fon krizi soruşturmaları kapsamında başta eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olmak üzere çok sayıda şüphelinin tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir isim daha gündeme geldi.

HABERİN ÖZETİ

Eski bakan Taner Yıldız'dan fon iddialarına sert tepki: Yalan ve iftira

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, fon krizinde yatırım fonlarına para yatırarak kazanç sağladığı yönündeki iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlatacağını açıkladı.
Kayseri Haber'e göre Taner Yıldız'ın yatırım fonlarına 410,5 milyon lira yatırıp 144 milyon 500 bin lira kazanç sağladığı öne sürüldü.
Taner Yıldız, iddiaların somut bir bilgi ve belgeye dayanmadığını, bütünüyle gerçek dışı, yalan ve iftira olduğunu belirtti.
Yıldız, iddia sahiplerinin haberlerini derhal düzeltmelerini ve kamuoyundan açıkça özür dilemelerini istedi.
Özür dilenmemesi ve düzeltme yapılmaması hâlinde tazminat dahil tüm hukuki ve yasal süreçleri başlatacağını duyurdu.
Fon krizi soruşturmaları kapsamında aralarında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Kayseri Haber'de yer alan habere göre; Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yatırım fonlarına 410,5 milyon lira yatırıp karşılığında 144 milyon 500 bin liralık kazanç sağladığı öne sürüldü.

TANER YILDIZ'DAN İDDİALARA SERT TEPKİ

Hakkındaki fon iddialarına cevap veren Taner Yıldız, söz konusu iddiaları sert bir dille yalanladı. Yıldız, 'kamuoyuna zorunlu açıklama' başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eski bakan Taner Yıldız'dan fon iddialarına sert tepki: Yalan ve iftira

"GERÇEK DIŞI, YALAN, İFTİRA"

"Adımın kullanılarak ortaya atılan, herhangi bir somut bilgiye, belgeye ve gerçeğe dayanmayan iddialar, bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır, iftiradır.

"ÖZÜR DİLEYİN" ÇAĞRISI

İddia sahiplerinden iddialarını, somut ve doğrulanabilir belgelerle ortaya koyamadıkları için haberlerini derhal düzeltmeleri ve kamuoyundan açıkça özür dilemeleri beklenmektedir. Aksi hâlde, kişilik haklarımın korunması kapsamında tüm hukuki ve yasal haklarımın tamamının tazminatlar dahil sonuna kadar kullanılacağımı, gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım."

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ETİKETLER
#yatırım fonları
#Fon Krizi
#Fatma Betül Sayan Kaya
#Kayseri Haber
#Taner Yıldız
#Gündem
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