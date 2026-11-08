Eski bakan Taner Yıldız'dan fon iddialarına sert tepki: Yalan ve iftira

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İstanbul
Türkiye'nin gündemine oturan fon krizi soruşturmaları kapsamında başta eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya olmak üzere çok sayıda şüphelinin tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir isim daha gündeme geldi.
Kayseri Haber'de yer alan habere göre; Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yatırım fonlarına 410,5 milyon lira yatırıp karşılığında 144 milyon 500 bin liralık kazanç sağladığı öne sürüldü.
Hakkındaki fon iddialarına cevap veren Taner Yıldız, söz konusu iddiaları sert bir dille yalanladı. Yıldız, 'kamuoyuna zorunlu açıklama' başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Adımın kullanılarak ortaya atılan, herhangi bir somut bilgiye, belgeye ve gerçeğe dayanmayan iddialar, bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır, iftiradır.
İddia sahiplerinden iddialarını, somut ve doğrulanabilir belgelerle ortaya koyamadıkları için haberlerini derhal düzeltmeleri ve kamuoyundan açıkça özür dilemeleri beklenmektedir. Aksi hâlde, kişilik haklarımın korunması kapsamında tüm hukuki ve yasal haklarımın tamamının tazminatlar dahil sonuna kadar kullanılacağımı, gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım."