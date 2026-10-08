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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 00:46
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 00:51

Bakan Bolat'tan fon iddialarına yanıt: "400 koydu, 800 aldı" koskoca bir yalan

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisini hedef alan iddiaları yalanladı. Bolat "400 koydu, 800 aldı" iddiasına "Koskoca bir yalandır" sözleriyle tepki gösterdi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Bakan Bolat'tan fon iddialarına yanıt:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 00:46
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 00:51

, 'de hakkında öne sürülen fonda parası olduğuna dair iddiaları yalanladı. Soruşturması devam eden fon iddialarında parasını krizden önce çekerek hesabını kapattığı yönündeki söylemlere ilişkin açıklama yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Bolat'tan fon iddialarına yanıt: "400 koydu, 800 aldı" koskoca bir yalan

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sözcü TV'de hakkında çıkan fonlarda parası olduğuna ve krizden önce çektiği iddialarını reddetti.
Bakan Bolat, şahsını hedef alan iddiaların mesnetsiz ve yalan yanlış olduğunu belirtti.
43 yıllık özel sektör ve iş dünyası tecrübesiyle biriktirdiği 37,8 milyon TL aile tasarrufunun 26 Şubat 2024'te Hedef Yatırım Portföy bünyesinde SUKUK (kira sertifikası) olarak yatırıldığını açıkladı.
Bu yatırımın mal beyanında da kayıtlı olduğunu ve üzerinden 2 yıl 8 ay geçtiğini ifade etti.
SUKUK hesabının kesinlikle kapatılmadığını ve soruşturmaların başladığı 16 Eylül 2026'da da söz konusu paranın hesapta bulunduğunu belirtti.
"Fona 400 koydu, 800 aldı" iddiasını "koskoca bir yalan" olarak nitelendirdi.
Kira sertifikası yatırımının gelirinin risksiz ve garantili olmadığını, ihraç eden kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde değer kaybı yaşanabileceğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Bakan Bolat'tan fon iddialarına yanıt: "400 koydu, 800 aldı" koskoca bir yalan

"FONA 400 KOYDU KRİZDEN ÖNCE ÇEKTİ" İDDİASI

Bolat şunları söyledi:

Bu akşam Sözcü TV yayınında 16 Eylül’den beri yürütülen 7 kuruluşa ait fon soruşturmaları ile alakalı olarak şahsımı hedef alan ve “fonda parası olup, krizden önce çekti, hesabı kapattı”, “fona 400 koydu, krizden önce çekti, 800 aldı” şeklinde başta Murat Ağırel’in haysiyetsizce iftirasına konu olan açıklamalar konusunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve tümüyle mesnetsiz, yalan yanlış iddialara açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki hususları ifade etmek istiyorum:
Türkiye'de 1.200'ün üzerinde yatırım fonu ile çok sayıda farklı sermaye piyasası ve para piyasası yatırım aracının bulunduğuna dikkat çeken Bolat, 16 Eylül 2026 tarihinde 7 yatırım kuruluşuyla ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden şahsının adının gündeme getirilmeye çalışılmasını "tümüyle bir kara propaganda ve sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu" olarak nitelendirdi.

Bakan Bolat'tan fon iddialarına yanıt: "400 koydu, 800 aldı" koskoca bir yalan

Bolat, Bakanlık görevinden önceki 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası tecrübesi boyunca biriktirdiği tasarruflardan, Ticaret Bakanlığı görevine başlamasının ardından profesyonel mesleki faaliyetlerine ara vermesi nedeniyle 37,8 milyon Türk Lirası tutarındaki aile tasarrufunun 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesinde SUKUK, yani kira sertifikası hesabı niteliğindeki yasal para piyasası finansal enstrümana yatırıldığını açıkladı.
Söz konusu verinin mal beyanında da kayıtlı olduğunu belirten Bolat, bu yatırımın üzerinden 2 yıl 8 ay geçtiğini ifade etti.

https://x.com/ticaret/status/2107949815636078711?s=20

Bolat, 37,8 milyon liralık aile tasarrufunun 2 yıl 8 ay boyunca SUKUK, yani kira sertifikası olarak aynı yatırım aracında kaldığını belirtti.

İlgili şahsın ortaya attığı iddianın tam tersine, SUKUK hesabının bu tarihe kadar kesinlikle kapatılmadığını vurgulayan Bolat, 16 Eylül 2026 tarihinde devlet tarafından açılan soruşturmaların ardından da söz konusu paranın ilgili hesapta bulunduğunu kaydetti.
Bolat, fon soruşturmasının başladığı 16 Eylül 2026 tarihinde veya öncesinde ya da sonrasında söz konusu tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alım-satımı veya farklı bir yatırım operasyonu gerçekleştirilmediğini belirtti.

Bu nedenle kendisine yönelik iddia ve ithamın "iftira niteliğinde" olduğunu ifade eden Bolat, kamuoyunda "fondaki para" şeklinde itibarsızlaştırılmaya çalışılan aile tasarrufunun gerçekte SUKUK olarak ifade edilen, kira sertifikası niteliğindeki kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım aracı olduğunu söyledi.
Bolat, söz konusu yatırımın borsada işlem gören herhangi bir hisse senedi olmadığının da altını çizerek, 16 Eylül 2026 tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabının kapatılmadığını belirtti.

Bolat, kendisi hakkında dile getirilen "400 koydu, 800 aldı" ifadesine ise, "Koskoca bir yalandır" sözleriyle yanıt verdi.

Bolat, söz konusu SUKUK yatırımının getirisini de şöyle açıkladı:

- Son 1 aylık getirisi: %1,82

- Son 3 aylık getirisi: %7,75

- Son 6 aylık getirisi: %18,81

Kira sertifikaları, devlet tahvili, altın fonu ve döviz fonu gibi yatırım araçlarının yasal ve meşru mevzuat çerçevesinde ihraç edilen ve yatırımcıların erişimine açık para piyasası araçları olduğunu belirten Bolat, SUKUK isimli kira sertifikasının gelirinin de risksiz ve garantili olmadığını vurguladı.

Bolat, ihraç eden kuruluşun SUKUK'u geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yatırımcının anaparası dahil değer kaybı yaşamasının da mümkün olduğunu ifade etti.

Bolat, yaklaşık 2 yıl 8 yıldır söz konusu tasarrufun bulunduğu hesap üzerinden herhangi bir hisse senedi piyasası operasyonu gerçekleştirilmediğini yineledi.

Daha da önemlisi olarak nitelendirdiği bir başka hususa da dikkat çeken Bolat, Ömer Bolat adına bugüne kadar herhangi bir yatırım veya finans kuruluşunda yöneticilik, ortaklık veya imza yetkisi bulunmadığını belirtti.
Bolat, bu nedenle şahsının söz konusu kuruluşların yönetimsel veya ticari faaliyetleriyle ilişkilendirilmesinin de "külliyen yalan" olduğunu ifade etti.
Bolat, ne kendisinin ne de ailesinin kripto varlık veya yurt dışı para yatırımı bulunduğu yönündeki iddiaları da reddetti.

Şahsının ve ailesinin kripto varlıklar veya yurt dışı finansal yatırım işleminin bulunmadığını belirten Bolat, tüm gelir, gider, ödeme, tasarruf ve mali hareketlerinin devletin ilgili kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri altında ve kontrole tabi olduğunu ifade etti.

"Her şey şeffaftır" diyen Bolat, devletin ilgili kurumlarına vergi ve sigorta primi borçlarının da bulunmadığını kaydetti.
Bolat, , Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer ilgili kamu kurumlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü inceleme ve denetimine açık olduklarını özellikle vurguladı.

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#MASAK
#ticaret bakanı ömer bolat
#sözcü tv
#Sukuk
#Fonda Para Iddiaları
#Ekonomi
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