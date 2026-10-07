Fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı defnedildi

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İstanbul
Çekmeköy’de fon soruşturmasında adı geçen ve aracında cansız bedeni bulunan iş insanı Ali Emre Ballı, Büyük Çamlıca Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ballı’nın cenazesi Ihlamurkuyu’da toprağa verildi.
Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında yol üzerinde araç içinde bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede silahla vurulmuş halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince cesedin Ali Emre Ballı'ya ait olduğu tespit edilirken, olay yerinde silah bulundu. Ballı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
46 yaşındaki Ballı’nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde ailesine teslim edildi. Merhum için ikindi vaktinde Büyük Çamlıca Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Tören boyunca Ballı’nın ailesi ve yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görülürken, cenazeye finans ve iş dünyasından çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Ali Emre Ballı’nın naaşı, dualar eşliğinde Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedildi.