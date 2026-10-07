AK Parti tarafından hazırlanan fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturması sonrası düzenleme: 10 maddelik kanun teklifi imzaya açıldı AK Parti tarafından hazırlanan fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. AK Parti, fonların tasfiyesine yönelik yasal düzenleme hazırladı. Yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı.

FON TASFİYESİNE HUKUKİ ALTYAPI GELİYOR

Düzenlemeyle olağanüstü tasfiye sürecinin hukuki altyapısının oluşturulması, yatırımcıların hak sahipliğinin ve yapılacak ödemelerin esaslarının belirlenmesi hedefleniyor.

ZARARLAR SORUMLULAR TARAFLARDAN TAHSİL EDİLECEK

Teklif kapsamında, fonlarda tespit edilen zarar, kayıp ve eksik bakiyelerin sorumlulardan tahsil edilmesine yönelik bir geri kazanım mekanizması oluşturulacak. El konulan veya müsadere edilen varlıkların TMSF tarafından nakde çevrilmesi ve elde edilen gelirlerin hak sahibi yatırımcılara dağıtılması öngörülüyor.

Tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacak. Yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtım yapılırken, özellikle küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verilecek. Mali yapısı daha güçlü olan fonlarda olağan tasfiye, diğer fonlarda ise olağanüstü tasfiye yöntemi uygulanacak.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Düzenlemeyle hak sahiplerinin fon ve hesap bazında belirlenmesi, yatırımcıların net yatırım tutarlarının enflasyon oranlarına göre güncellenmesi de planlanıyor. Ayrıca dört şirkete ait fonların yatırımcılarına, tasfiye sonunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor.