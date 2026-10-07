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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 20:17

Fon soruşturması sonrası düzenleme: 10 maddelik kanun teklifi imzaya açıldı

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ilişkin başlatılan fon soruşturmasında tasfiyeyle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi AK Parti tarafından hazırlandı. Taslak milletvekillerinin imzasına sunuldu.

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Editor
 Banu İriç
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Fon soruşturması sonrası düzenleme: 10 maddelik kanun teklifi imzaya açıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 20:17

tarafından hazırlanan fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturacak yaklaşık 10 maddelik milletvekillerinin imzasına açıldı.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturması sonrası düzenleme: 10 maddelik kanun teklifi imzaya açıldı

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
AK Parti tarafından hazırlanan fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı.
AK Parti, fonların tasfiyesine yönelik yasal düzenleme hazırladı.
Yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.

FON TASFİYESİNE HUKUKİ ALTYAPI GELİYOR

Düzenlemeyle olağanüstü tasfiye sürecinin hukuki altyapısının oluşturulması, yatırımcıların hak sahipliğinin ve yapılacak ödemelerin esaslarının belirlenmesi hedefleniyor.

ZARARLAR SORUMLULAR TARAFLARDAN TAHSİL EDİLECEK

Teklif kapsamında, fonlarda tespit edilen zarar, kayıp ve eksik bakiyelerin sorumlulardan tahsil edilmesine yönelik bir geri kazanım mekanizması oluşturulacak. El konulan veya müsadere edilen varlıkların TMSF tarafından nakde çevrilmesi ve elde edilen gelirlerin hak sahibi yatırımcılara dağıtılması öngörülüyor.

Fon soruşturması sonrası düzenleme: 10 maddelik kanun teklifi imzaya açıldı

Tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacak. Yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtım yapılırken, özellikle küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verilecek. Mali yapısı daha güçlü olan fonlarda olağan tasfiye, diğer fonlarda ise olağanüstü tasfiye yöntemi uygulanacak.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Düzenlemeyle hak sahiplerinin fon ve hesap bazında belirlenmesi, yatırımcıların net yatırım tutarlarının enflasyon oranlarına göre güncellenmesi de planlanıyor. Ayrıca dört şirkete ait fonların yatırımcılarına, tasfiye sonunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor.

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#AK Parti
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