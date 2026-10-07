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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:54

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verecek

Son dakika haberi: Fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya, bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ayrıca SPK'nın da Kaya çifti hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:54

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fon krizi kapsamında başlatılan soruşturma devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verecek

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya ifade verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca fon soruşturması yürütülüyor.
İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
SPK'nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verecek

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Ayrıca ’nın, kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verecek

NE OLMUŞTU?

Yürütülen soruşturmada adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın 2 milyar TL'lik bir işlem yaptığı tespit edilmişti. Kaya ve eşinin mal varlığını doldurulduğu için savcılığın izni sonrasında para iadesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

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ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#sermaye piyasası kanunu
#Spk
#Fatma Betül Sayan Kaya
#İlyas Kaya
#Gündem
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