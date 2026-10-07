Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fon krizi kapsamında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verecek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya ifade verecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca fon soruşturması yürütülüyor. İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla ifade verecek. SPK'nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Ayrıca SPK’nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yürütülen soruşturmada adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın 2 milyar TL'lik bir işlem yaptığı tespit edilmişti. Kaya ve eşinin mal varlığını doldurulduğu için savcılığın izni sonrasında para iadesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...