Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verecek

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İstanbul
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fon krizi kapsamında başlatılan soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
Ayrıca SPK’nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.
Yürütülen soruşturmada adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın 2 milyar TL'lik bir işlem yaptığı tespit edilmişti. Kaya ve eşinin mal varlığını doldurulduğu için savcılığın izni sonrasında para iadesi gerçekleştirdi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...