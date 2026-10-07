FTSE Russell’ın Türkiye’nin “Gelişmiş Gelişen Piyasa” statüsünü koruması, Borsa İstanbul için olumlu bir gelişme oldu. Türkiye’nin izleme listesine alınmaması, küresel fonların Türk hisselerini zorunlu olarak satmasının önüne geçti.

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HABERİN ÖZETİ Borsa İstanbul için kritik karar! Milyarlarca dolarlık fon çıkışı önlendi FTSE Russell'ın Türkiye'nin “Gelişmiş Gelişen Piyasa” statüsünü koruması ve izleme listesine almaması, Borsa İstanbul için olası büyük fon çıkışını engelleyen kritik bir gelişme oldu. FTSE Russell'ın kararı, küresel fonların Türk hisselerini zorunlu olarak satmasının önüne geçti. Türkiye'nin izleme listesine alınmaması, milyarlarca dolarlık fon çıkışı riskini şimdilik engelledi. FTSE Russell endeksleri, küresel yatırım fonlarının hangi ülkelere yatırım yapacağını belirlemede önemli bir rol oynar. Türkiye'nin statüsünü koruması, ülkenin "yatırım yapılabilir gelişen piyasalar" listesinde kalmasını sağladı.

Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a bu kararın, olası büyük fon çıkışını engellediğini açıkladı.

London Stock Exchange bünyesinde yer alan Financial Times Stock Exchange (Finansal Zamanlar Menkul Kıymetler Borsası), dünya çapında hisse senedi, tahvil ve ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) endeksleri hazırlar. Küresel yatırım fonları ve Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler), bu endeksleri takip ederek hangi ülkenin hisselerine ne kadar yatırım yapacaklarına karar verirler.

TÜRKİYE LİSTEYE DAHİL EDİLMEDİ

İşte bu endeks, Türkiye'nin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" (Advanced Emerging Market) statüsünü korudu ve ülkeyi olası not indirimlerinin görüşüldüğü izleme listesine dahil etmedi.

FTSE Russell'ın Türkiye'nin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünü koruması ve ülkeyi olası not indirimi izleme listesine almaması, yabancı yatırımcılar açısından Borsa İstanbul için çok kritik bir "nefes alma" ve "zaman kazanma" anlamına gelmektedir. Özellikle Türkiye'de yaşanan fon krizinin ve diğer büyük endeks sağlayıcılarının (MSCI ve S&P Dow Jones) uyarılarının ardından gelen bu karar, piyasalarda büyük bir fon çıkışı riskini (en azından şimdilik) önlemiştir.

Küresel ölçekte trilyonlarca dolarlık pasif fon (ETF'ler ve endeks fonları), FTSE Russell gibi kurumların endekslerini birebir kopyalar. Eğer Türkiye bu statüyü kaybetseydi veya izleme listesine alınsaydı, bu fonlar yasal olarak Türk hisselerini satmak zorunda kalacaktı. Kararla birlikte bu mekanik satış baskısı engellenmiş oldu.

"Kredibilite Kontrolü" ve Zaman Kazanımı: Karar, yabancı yatırımcıya Türkiye'deki ekonomi yönetiminin ve regülatörlerin (SPK, Borsa İstanbul, MKK) yapısal şeffaflık sorunlarını çözmek için hâlâ bir kredibilitesi olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin "Sınır Piyasa" (Frontier Market) statüsüne düşürülme riski bir süredir yabancı raporlarında tartışılıyordu. Statünün korunması, Türkiye'nin devasa küresel fonların "yatırım yapılabilir gelişen piyasalar" listesinde kalmasını sağladı.