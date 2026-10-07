Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:25

Borsa İstanbul için kritik karar! Milyarlarca dolarlık fon çıkışı önlendi

Borsa İstanbul için kritik karar açıklandı! FTSE Russell’ın Türkiye’nin piyasa statüsünü koruması, milyarlarca dolarlık fon çıkışı riskini şimdilik rafa kaldırdı. Ekonomist Necmettin Batırel, kararın piyasalar açısından önemini anlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Borsa İstanbul için kritik karar! Milyarlarca dolarlık fon çıkışı önlendi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:25

FTSE Russell’ın Türkiye’nin “Gelişmiş Gelişen Piyasa” statüsünü koruması, için olumlu bir gelişme oldu. Türkiye’nin izleme listesine alınmaması, küresel fonların Türk hisselerini zorunlu olarak satmasının önüne geçti.

HABERİN ÖZETİ

Borsa İstanbul için kritik karar! Milyarlarca dolarlık fon çıkışı önlendi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
FTSE Russell'ın Türkiye'nin “Gelişmiş Gelişen Piyasa” statüsünü koruması ve izleme listesine almaması, Borsa İstanbul için olası büyük fon çıkışını engelleyen kritik bir gelişme oldu.
FTSE Russell'ın kararı, küresel fonların Türk hisselerini zorunlu olarak satmasının önüne geçti.
Türkiye'nin izleme listesine alınmaması, milyarlarca dolarlık fon çıkışı riskini şimdilik engelledi.
FTSE Russell endeksleri, küresel yatırım fonlarının hangi ülkelere yatırım yapacağını belirlemede önemli bir rol oynar.
Türkiye'nin statüsünü koruması, ülkenin "yatırım yapılabilir gelişen piyasalar" listesinde kalmasını sağladı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Ekonomist , Tgrthaber.com Özel Haber Şefi ’a bu kararın, olası büyük fon çıkışını engellediğini açıkladı.

Borsa İstanbul için kritik karar! Milyarlarca dolarlık fon çıkışı önlendi

London Stock Exchange bünyesinde yer alan Financial Times Stock Exchange (Finansal Zamanlar Menkul Kıymetler Borsası), dünya çapında hisse senedi, tahvil ve ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) endeksleri hazırlar. Küresel yatırım fonları ve Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler), bu endeksleri takip ederek hangi ülkenin hisselerine ne kadar yatırım yapacaklarına karar verirler.

TÜRKİYE LİSTEYE DAHİL EDİLMEDİ

İşte bu endeks, Türkiye'nin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" (Advanced Emerging Market) statüsünü korudu ve ülkeyi olası not indirimlerinin görüşüldüğü izleme listesine dahil etmedi.

Borsa İstanbul için kritik karar! Milyarlarca dolarlık fon çıkışı önlendi

FTSE Russell'ın Türkiye'nin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünü koruması ve ülkeyi olası not indirimi izleme listesine almaması, yabancı yatırımcılar açısından Borsa İstanbul için çok kritik bir "nefes alma" ve "zaman kazanma" anlamına gelmektedir. Özellikle Türkiye'de yaşanan fon krizinin ve diğer büyük endeks sağlayıcılarının (MSCI ve S&P Dow Jones) uyarılarının ardından gelen bu karar, piyasalarda büyük bir fon çıkışı riskini (en azından şimdilik) önlemiştir.

Küresel ölçekte trilyonlarca dolarlık pasif fon (ETF'ler ve endeks fonları), FTSE Russell gibi kurumların endekslerini birebir kopyalar. Eğer Türkiye bu statüyü kaybetseydi veya izleme listesine alınsaydı, bu fonlar yasal olarak Türk hisselerini satmak zorunda kalacaktı. Kararla birlikte bu mekanik satış baskısı engellenmiş oldu.

Borsa İstanbul için kritik karar! Milyarlarca dolarlık fon çıkışı önlendi

"Kredibilite Kontrolü" ve Zaman Kazanımı: Karar, yabancı yatırımcıya Türkiye'deki ekonomi yönetiminin ve regülatörlerin (SPK, Borsa İstanbul, MKK) yapısal şeffaflık sorunlarını çözmek için hâlâ bir kredibilitesi olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin "Sınır Piyasa" (Frontier Market) statüsüne düşürülme riski bir süredir yabancı raporlarında tartışılıyordu. Statünün korunması, Türkiye'nin devasa küresel fonların "yatırım yapılabilir gelişen piyasalar" listesinde kalmasını sağladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon krizinde dikkat çeken karar: Necmettin Batırel'den kritik analiz
Fondan kaçan para nereye gidiyor? Prof. Dr. Sefer Şener'den tüm piyasayı ilgilendiren açıklama
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Borsa İstanbul
#Bengü Sarıkuş
#Necmettin Batırel
#Ftse Russell
#London Stock Exchange
#Financial Times Stock Exchange
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.