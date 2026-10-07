Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:38

Fon krizinde dikkat çeken karar: Necmettin Batırel'den kritik analiz

Fon soruşturmasında 350-360 milyar TL’lik kayıp için ödeme planı netleşiyor. Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede fon mağdurları için ödeme planı hakkında çarpıcı analizde bulundu.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fon krizinde dikkat çeken karar: Necmettin Batırel'den kritik analiz
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:38

kapsamında yatırımcıların toplam kaybının 350-360 milyar TL seviyesinde olduğu belirtiliyor. Devlet bütçesinden ödeme yapılmayacağı açıklanırken, zararların tasfiye edilen 131 fonun mevcut varlıkları ve el konulan mal varlıklarıyla karşılanması planlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Fon krizinde dikkat çeken karar: Necmettin Batırel'den kritik analiz

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturması kapsamında yatırımcıların yaşadığı toplam kaybın karşılanması için tasfiye edilen fonların varlıkları ve el konulan mal varlıkları kullanılacak, devlet bütçesinden ödeme yapılmayacak.
Fon soruşturması kapsamında toplam yatırımcı kaybı 350-360 milyar TL seviyesinde olduğu belirtiliyor.
Devlet bütçesinden ödeme yapılmayacağı, zararların tasfiye edilen 131 fonun mevcut varlıkları ve el konulan mal varlıklarıyla karşılanacağı açıklanmıştır.
Küçük yatırımcıların (1 milyon TL ve altı) alacaklarının ilk etapta tamamen ödenmesi, 1 milyon TL üzerindeki alacaklara ise 1 milyon TL ara ödeme yapılması planlanmaktadır.
Soruşturma kapsamında dondurulan ve el konulan nakit varlıkların toplam tutarı 750 milyon TL'dir.
Şüphelilere ait olduğu belirtilen iki özel jet ve bir lüks yata el konulmuştur.
Krizin toplam büyüklüğü 20 milyar dolar (yaklaşık 350-360 milyar TL) olarak ifade edilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Ekonomist , ödeme planında küçük yatırımcının önceliklendirileceğini, 1 milyon TL ve altındaki alacakların ilk etapta tamamen, daha yüksek tutarlı yatırımlara ise 1 milyon TL ara ödeme yapılacağını açıkladı.

Fon krizinde dikkat çeken karar: Necmettin Batırel'den kritik analiz

Eylül 2026'da sermaye piyasalarında patlak veren büyük fon soruşturması kapsamında dondurulan ve el konulan nakit varlıkların toplam tutarı 750 milyon TL olarak açıklandı. Banka hesaplarındaki 387 milyon 461 bin TL nakit ile şüphelilerden Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ve üzerinden transfer edilmek istenirken yakalanan 257 milyon TL ile şüphelilere ait olan ve piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar TL olduğu belirtilen iki özel jet ve bir lüks yata el konuldu.

Krizin toplam büyüklüğü (yatırımcılardan çıkan ve buharlaşan para) 20 milyar dolar (yaklaşık 350-360 milyar TL) gibi devasa bir boyuta ulaşmış durumda. Dolayısıyla, sadece şüphelilerin el konulan kişisel mal varlıkları (jetler, lüks araçlar, gayrimenkuller ve nakitler) toplam mağdur alacaklarını tek başına ödemeye kesinlikle yetmiyor.

KategoriVarlık / Durum AçıklamasıTutar / Değer
Nakit Varlıklar (El Konulan/Dondurulan)Banka Hesaplarındaki Nakit387.461.000 TL
Muhammed Yarız'a Ait Nakit105.000.000 TL
TERA Portföy Üzerinden Transfer Edilmek İstenen257.000.000 TL
Toplam Nakit Varlık750.000.000 TL
Menkul Varlıklar (El Konulan)İki Özel Jet ve Bir Lüks Yat~1.800.000.000 TL (1,8 Milyar TL)
Krizin Genel BüyüklüğüToplam Buharlaşan Para (Yatırımcı Kaybı - USD)20 Milyar USD
Toplam Buharlaşan Para (Yatırımcı Kaybı - TL)~350 - 360 Milyar TL
Fon krizinde dikkat çeken karar: Necmettin Batırel'den kritik analiz

EL KONULAN VARLIKLAR NE OLACAK?

, fon zararlarının kesinlikle devlet bütçesinden karşılanmayacağını açıkladı. Yani devlet tek bir kuruş vermeyecek. Ödemelerin ana kaynağı, suçluların kişisel varlıklarından ziyade, tasfiye edilen 131 fonun kendi ellerinde kalan mevcut yasal varlıkları (hisse senetleri, nakit, repo) olacak. Suçlulardan el konulan varlıklar, havuzu desteklemek için kullanılacak.

İki aşamalı plan devreye sokuldu. Hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılardan, fondaki net yatırımı 1 milyon TL ve altında olanların parası tamamen (ilk etapta) ödenecek.

Fon krizinde dikkat çeken karar: Necmettin Batırel'den kritik analiz

1 milyon TL üstü hesaplar: Yatırımı 1 milyon TL'nin üzerinde olan kişilere ilk aşamada 1 milyon TL ara ödeme yapılacak, geri kalan alacakları için fonların nihai tasfiye sürecinin tamamlanması beklenecek.

Kayıp paranın tamamı ele geçirilemediği ve operasyondan hemen önce milyarlarca liralık usulsüz para çıkışları (650 hesaptan 227 milyar TL çekilmesi) yaşandığı için, fonların tasfiyesi sonucunda büyük yatırımcıların paralarının tamamını geri alması oldukça zor görünüyor.

Fon krizinde dikkat çeken karar: Necmettin Batırel'den kritik analiz

Sayıları 355 bini bulan yatırımcıların (1 milyon TL altı) paraları, fonların mevcut içeride kalan yasal varlıkları nakde çevrilerek büyük oranda ödenecek olması en büyük teselli kaynağı olacak. Özetle, küçük yatırımcı korunacak, zengin yatırımcı kaderiyle baş başa bırakılacak.

Yatırımcı GrubuKapsam ve SayıÖdeme Planı / SüreciGeri Alma Beklentisi ve Durum
Küçük Yatırımcılar (1 Milyon TL Altı)Yaklaşık 355 bin kişiİçeride kalan yasal varlıklar nakde çevrilerek ödemeler yapılacak.Büyük oranda paralarını geri alacaklar; küçük yatırımcı korunacak.
Büyük Yatırımcılar (1 Milyon TL Üstü)1 milyon TL'nin üzerinde yatırımı olan kişilerİlk aşamada 1 milyon TL ara ödeme yapılacak; kalanı için nihai tasfiye süreci beklenecek.Paranın tamamını geri alma ihtimali oldukça zor; usulsüz çıkışlar (650 hesaptan 227 milyar TL) nedeniyle risk yüksek.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın ne zaman yükselecek? Tuna Kaya 13 bin lira için tarihi açıkladı
Mevduat getirisi için oranlar değişti:  İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#Tera Portföy
#Necmettin Batırel
#Muhammed Yarız
#Fon Soruşturması
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.