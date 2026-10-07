Fon krizinde dikkat çeken karar: Necmettin Batırel'den kritik analiz

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İstanbul
Fon soruşturması kapsamında yatırımcıların toplam kaybının 350-360 milyar TL seviyesinde olduğu belirtiliyor. Devlet bütçesinden ödeme yapılmayacağı açıklanırken, zararların tasfiye edilen 131 fonun mevcut varlıkları ve el konulan mal varlıklarıyla karşılanması planlanıyor.
Ekonomist Necmettin Batırel, ödeme planında küçük yatırımcının önceliklendirileceğini, 1 milyon TL ve altındaki alacakların ilk etapta tamamen, daha yüksek tutarlı yatırımlara ise 1 milyon TL ara ödeme yapılacağını açıkladı.
Eylül 2026'da sermaye piyasalarında patlak veren büyük fon soruşturması kapsamında dondurulan ve el konulan nakit varlıkların toplam tutarı 750 milyon TL olarak açıklandı. Banka hesaplarındaki 387 milyon 461 bin TL nakit ile şüphelilerden Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ve TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenirken yakalanan 257 milyon TL ile şüphelilere ait olan ve piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar TL olduğu belirtilen iki özel jet ve bir lüks yata el konuldu.
Krizin toplam büyüklüğü (yatırımcılardan çıkan ve buharlaşan para) 20 milyar dolar (yaklaşık 350-360 milyar TL) gibi devasa bir boyuta ulaşmış durumda. Dolayısıyla, sadece şüphelilerin el konulan kişisel mal varlıkları (jetler, lüks araçlar, gayrimenkuller ve nakitler) toplam mağdur alacaklarını tek başına ödemeye kesinlikle yetmiyor.
|Kategori
|Varlık / Durum Açıklaması
|Tutar / Değer
|Nakit Varlıklar (El Konulan/Dondurulan)
|Banka Hesaplarındaki Nakit
|387.461.000 TL
|Muhammed Yarız'a Ait Nakit
|105.000.000 TL
|TERA Portföy Üzerinden Transfer Edilmek İstenen
|257.000.000 TL
|Toplam Nakit Varlık
|750.000.000 TL
|Menkul Varlıklar (El Konulan)
|İki Özel Jet ve Bir Lüks Yat
|~1.800.000.000 TL (1,8 Milyar TL)
|Krizin Genel Büyüklüğü
|Toplam Buharlaşan Para (Yatırımcı Kaybı - USD)
|20 Milyar USD
|Toplam Buharlaşan Para (Yatırımcı Kaybı - TL)
|~350 - 360 Milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı, fon zararlarının kesinlikle devlet bütçesinden karşılanmayacağını açıkladı. Yani devlet tek bir kuruş vermeyecek. Ödemelerin ana kaynağı, suçluların kişisel varlıklarından ziyade, tasfiye edilen 131 fonun kendi ellerinde kalan mevcut yasal varlıkları (hisse senetleri, nakit, repo) olacak. Suçlulardan el konulan varlıklar, havuzu desteklemek için kullanılacak.
İki aşamalı plan devreye sokuldu. Hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılardan, fondaki net yatırımı 1 milyon TL ve altında olanların parası tamamen (ilk etapta) ödenecek.
1 milyon TL üstü hesaplar: Yatırımı 1 milyon TL'nin üzerinde olan kişilere ilk aşamada 1 milyon TL ara ödeme yapılacak, geri kalan alacakları için fonların nihai tasfiye sürecinin tamamlanması beklenecek.
Kayıp paranın tamamı ele geçirilemediği ve operasyondan hemen önce milyarlarca liralık usulsüz para çıkışları (650 hesaptan 227 milyar TL çekilmesi) yaşandığı için, fonların tasfiyesi sonucunda büyük yatırımcıların paralarının tamamını geri alması oldukça zor görünüyor.
Sayıları 355 bini bulan yatırımcıların (1 milyon TL altı) paraları, fonların mevcut içeride kalan yasal varlıkları nakde çevrilerek büyük oranda ödenecek olması en büyük teselli kaynağı olacak. Özetle, küçük yatırımcı korunacak, zengin yatırımcı kaderiyle baş başa bırakılacak.
|Yatırımcı Grubu
|Kapsam ve Sayı
|Ödeme Planı / Süreci
|Geri Alma Beklentisi ve Durum
|Küçük Yatırımcılar (1 Milyon TL Altı)
|Yaklaşık 355 bin kişi
|İçeride kalan yasal varlıklar nakde çevrilerek ödemeler yapılacak.
|Büyük oranda paralarını geri alacaklar; küçük yatırımcı korunacak.
|Büyük Yatırımcılar (1 Milyon TL Üstü)
|1 milyon TL'nin üzerinde yatırımı olan kişiler
|İlk aşamada 1 milyon TL ara ödeme yapılacak; kalanı için nihai tasfiye süreci beklenecek.
|Paranın tamamını geri alma ihtimali oldukça zor; usulsüz çıkışlar (650 hesaptan 227 milyar TL) nedeniyle risk yüksek.