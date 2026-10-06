Mevduat getirisi için oranlar değişti: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi

1 milyon TL'sini mevduat ve katılım hesaplarında değerlendirmek isteyenler için bankaların güncel faiz ve kâr payı oranları belli oldu. En yüksek net kazanç 29 bin 713 TL oldu. İşte 1 milyon TL'nin banka banka 32 günlük getirisi ve vade sonu tutarı...