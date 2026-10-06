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Mevduat getirisi için oranlar değişti: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 17:31
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1
mevduat getirisi

1 milyon TL'sini mevduat ve katılım hesaplarında değerlendirmek isteyenler için bankaların güncel faiz ve kâr payı oranları belli oldu. En yüksek net kazanç 29 bin 713 TL oldu. İşte 1 milyon TL'nin banka banka 32 günlük getirisi ve vade sonu tutarı...

2
Akbank – Serbest Plus Hesap

Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz: %38
Net kazanç: 27.854 TL
Vade sonu: 1.027.854 TL
Süre sınırı olmadan yüksek faiz, günlük hoş geldin faizi.
 

3
ING – Turuncu Hesap

ING – Turuncu Hesap
Faiz: %44
Net kazanç: 27.472 TL
Vade sonu: 1.027.472 TL
İlk 90 gün hoş geldin faizi, vade bozulmadan para çekme imkânı.
 

4
Odeabank – Günlük Vadeli Oksijen Hesap

Odeabank – Günlük Vadeli Oksijen Hesap
Faiz: %42
Net kazanç: 24.737 TL
Vade sonu: 1.024.737 TL
1-100 gün vade, 7.500 TL-22 milyon TL aralığında geçerli.
 

5
Fibabanka – Kiraz Hesap TL

Fibabanka – Kiraz Hesap TL
Faiz: %44
Net kazanç: 26.255 TL
Vade sonu: 1.026.255 TL
%42 hoş geldin faizine ek olarak fonlu Kiraz ile günlük +%2 faiz fırsatı.
 

6
Türkiye Finans Katılım Bankası – Günlük Hesap

Türkiye Finans Katılım Bankası – Günlük Hesap
Kâr payı: %44
Net kazanç: 29.510 TL
Vade sonu: 1.029.510 TL
%15 stopaj avantajı, hoş geldin getiri oranı 95 gün geçerli.
 

7
Anadolubank – Renkli Hesap

Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz: %44
Net kazanç: 27.472 TL
Vade sonu: 1.027.472 TL
Vade beklemeden para çekme imkânı.
 

8
Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap

Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap
Faiz: %44
Net kazanç: 21.816 TL
Vade sonu: 1.021.816 TL
1 günlük vadede yalnızca TL olarak açılabiliyor.
 

9
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap
Faiz: %40,25
Net kazanç: 25.983 TL
Vade sonu: 1.025.983 TL
Günlük faiz, vade beklemeden kazanç.
 

10
QNB – Kazandıran Günlük Hesap

QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Faiz: %42
Net kazanç: 26.205 TL
Vade sonu: 1.026.205 TL
Tanışma faizi ve gün sonunda kazancı görme imkânı.
 

11
Akbank – Vadeli Mevduat

Akbank – Vadeli Mevduat
Faiz: %38,75
Net kazanç: 28.027 TL
Vade sonu: 1.028.027 TL
32-40 gün vadede, 10 bin TL-10 milyon TL aralığında geçerli.
 

12
Alternatif Bank – VOV Hesap

Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz: %44
Net kazanç: 27.549 TL
Vade sonu: 1.027.549 TL
Vade beklemeden günlük kazanç.
 

13
Kuveyt Türk – Alternatif Katılma Hesabı

Kuveyt Türk – Alternatif Katılma Hesabı
Kâr payı: %34,53
Net kazanç: 24.975 TL
Vade sonu: 1.024.975 TL.
 

14
CEPTETEB – Marifetli Hesap

CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz: %42
Net kazanç: 26.205 TL
Vade sonu: 1.026.205 TL
30 gün hoş geldin faizi, para yatırma/çekme esnekliği.
 

15
Enpara – Vadeli Mevduat Hesabı

Enpara – Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz: %35,75
Net kazanç: 25.858 TL
Vade sonu: 1.025.858 TL.
 

16
getirfinans – Günlük Hesap

getirfinans – Günlük Hesap
Faiz: %41
Net kazanç: 24.911 TL
Vade sonu: 1.024.911 TL.
 

17
Vakıf Katılım – Katılma Hesabı

Vakıf Katılım – Katılma Hesabı
Kâr payı: %31,46
Net kazanç: 22.755 TL
Vade sonu: 1.022.755 TL
TL, USD, EUR ve altın cinsinden açılabiliyor.
 

18
DenizBank – Kaptan Hesap Mevduat

DenizBank – Kaptan Hesap Mevduat
Faiz: %42
Net kazanç: 27.746 TL
Vade sonu: 1.027.746 TL
TL, USD ve EUR seçenekleri bulunuyor.
 

19
TEB – Marifetli Hesap

TEB – Marifetli Hesap
Faiz: %42
Net kazanç: 26.205 TL
Vade sonu: 1.026.205 TL
30 gün hoş geldin faizi, para yatırma/çekme imkânı.
 

20
ON Dijital – ON Plus

ON Dijital – ON Plus
Faiz: %42,5
Net kazanç: 26.054 TL
Vade sonu: 1.026.054 TL.
 

21
İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap

İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap
Faiz: %36,5
Net kazanç: 26.740 TL
Vade sonu: 1.026.740 TL
32-365 gün arası vade seçeneği bulunuyor.
 

22
Hayat Finans – Avantajlı Hesap

Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr payı: %41,08
Net kazanç: 29.713 TL
Vade sonu: 1.029.713 TL.
 

23
getirfinans – Vadeli Mevduat

getirfinans – Vadeli Mevduat
Faiz: %38
Net kazanç: 25.286 TL
Vade sonu: 1.025.286 TL.
 

24
Aktif Bank – N Kolay Bono

Aktif Bank – N Kolay Bono
Faiz: %38
Net kazanç: 27.854 TL
Vade sonu: 1.027.854 TL
Mevduat ürünü değil, TMSF kapsamında değil.
 

25
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat
Faiz: %33
Net kazanç: 23.868 TL
Vade sonu: 1.023.868 TL.
 

26
Halkbank – E-Mevduat Hesabı

Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Faiz: %36
Net kazanç: 26.038 TL
Vade sonu: 1.026.038 TL.
 

27
Ziraat Katılım – TL Katılma Hesabı

Ziraat Katılım – TL Katılma Hesabı
Kâr payı: %28,04
Net kazanç: 20.281 TL
Vade sonu: 1.020.281 TL.
 

28
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı

Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı
Faiz: %42,5
Net kazanç: 23.401 TL
Vade sonu: 1.023.401 TL.
 

29
ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat

ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat
Faiz: %33,5
Net kazanç: 24.517 TL
Vade sonu: 1.024.517 TL.
 

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