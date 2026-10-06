Gram altın ne zaman yükselecek? Tuna Kaya 13 bin lira için tarihi açıkladı

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Altında yön arayışı sürerken yatırımcıların gözü kritik destek ve direnç seviyelerine çevrildi. Ons altında 4.000 ve 4.300 dolar, gram altında ise 6.500 ve 6.700 TL seviyeleri ön plana çıkıyor. Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a altının kısa vadeli seyrine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kaya, gram altında yeni rekor için aşılması gereken seviyeleri ve yıl sonu beklentisini açıkladı. Kaya’ya göre kritik eşiklerin aşılması halinde altında yeni bir yükseliş dalgası gündeme gelebilir.

Yatırımcı bugün altın alacaksa ons altında hangi seviyeleri, gram altında hangi seviyeleri takip etmeli?

Tuna Kaya: Ons altın 4.130–4.150, gram altın ise 6.530–6.560 bandında. Bugün alan yatırımcının izleyeceği yerler net.

Ons altında ilk destek 4.100. Asıl kapı 4.000. Burası kırılırsa düzeltme derinleşir, ancak panik satış yeri değil. Yukarıda 4.300 kilit. Orası geçilmeden yeni rekor hikâyesi yazılmaz. Ara direnç ise 4.190–4.220.

Gram altında 6.500 tutunma bölgesi. Altında 6.350–6.400 bandı takip edilmeli. Üstte ise 6.650–6.700 seviyesi var. Burası geçilmeden “yeni rekor dalgası geldi” denmez. Gramı sadece ons beslemiyor; dolar/TL de besliyor. Kur 49 civarında durduğu sürece ons düşse bile gramın düşüşü sınırlı kalır.

Varlık Mevcut Bant Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri / Hedefler Önemli Notlar Ons Altın 4.130 – 4.150 İlk Destek: 4.100

Ana Destek: 4.000 Ara Direnç: 4.190 – 4.220

Kilit Direnç: 4.300 4.000 kırılırsa düzeltme derinleşir (panik satışı yapılmamalı). 4.300 geçilmeden yeni rekor beklenmez. Gram Altın 6.530 – 6.560 Tutunma Bölgesi: 6.500

Alt Destek: 6.350 – 6.400 Kritik Direnç: 6.650 – 6.700 6.650 – 6.700 geçilmeden rekor dalgası başlamaz. Dolar/TL 49 civarında kaldıkça ons düşse bile gramda düşüş sınırlı kalır.

Ons altın ve gram altın Ekim ayını sizce nasıl bitirecek?

Tuna Kaya: Ons altında Ekim kapanışını 4.050–4.250 aralığında, ağırlıklı olarak 4.150 civarında bekliyorum. Gram altında ise 6.450–6.750 bandı öne çıkıyor.

Ayın hikâyesi rekor değil, 4.000 ve 6.500 seviyelerinin savunulması.

Gram altında yeni bir rekor dalgası bekliyor musunuz? Yıl sonu için öngördüğünüz gram altın seviyesi nedir?

Tuna Kaya: Bu ay yeni bir rekor dalgası beklemiyorum. Ons altında 4.300 ve gram altında 6.700 kırılırsa yılın son çeyreğinde yeni bir deneme gelir. Gelmezse 2026'nın kalanı biriktirme yılıdır.

Yıl sonu için gram altında temel senaryom 6.800–7.200 bandı. Ons altın 4.300'ü ve kur 50'yi birlikte geçerse 7.500 konuşulur. 12 bin–13 bin bandı ise bu yılın işi değil; o, döngünün 2028 tarafı.

Zaman Dilimi / Senaryo Ons Altın Beklentisi Gram Altın Beklentisi Açıklama / Koşul Bu Ay - Yeni rekor beklenmiyor Kısa vadede rekor dalgası öngörülmüyor. Yıl Sonu (Temel Senaryo) - 6.800 – 7.200 TL Yıl sonu için temel beklenti aralığı. Yıl Sonu (Yükseliş Senaryosu) > 4.300 USD 7.500 TL Ons altın 4.300 ve dolar kuru 50 seviyesini birlikte geçerse. Son Çeyrek (Direnç Kırılımı) > 4.300 USD > 6.700 TL Seviyeler kırılırsa yeni deneme gelir; kırılmazsa 2026 biriktirme yılı olur. 2028 (Döngü Hedefi) - 12.000 – 13.000 TL Bu yılın hedefi değil, döngünün 2028 tarafına ait beklenti.

Altında yatırımcıların şu anda yaptığı en büyük hata sizce ne?

Tuna Kaya: En büyük hata, TL fiyatına bakıp gramı bozdurmak. Altının ederine değil, eldeki gram sayısına bakılır. Düşüşte satan, tepede alan kaybeder. Nakit kraldır ama sadece doğru yerde tekrar altına dönmek için.