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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:34

En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak? Emin Yılmaz'dan çarpıcı tahmin

Milyonlarca emekli ve memurun gözü 2027 Ocak ayında yapılacak olan maaş zammına çevrildi. Peki kimin maaşı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak TÜİK, İTO ve ENAG'ın 2026 enflasyon verileri ile Merkez Bankası'nın yılın son üç ayına ilişkin beklentileri üzerinden tek tek hesapladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak? Emin Yılmaz'dan çarpıcı tahmin
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:34

Eylül enflasyonu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon Kasım 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30’un altına geriledi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu.

Yılın kalan üç ayına yönelik enflasyon verileri açıklandıktan sonra Ocak ayında emekli ve memurun alacağı zam oranı da kesinleşmiş olacak.  Tgrthaber.com Özel Haber Şefi 'un sorularını cevaplayan Sosyal Güvenlik Müşaviri , ve ENAG verileri üzerinden kimin maaşının ne kadar olacağını kalem kalem hesapladı.

Dönem / AyAylık Veri (%)Aylık Kümülatif Toplam Veri (Bu yılın Haziran ayına göre) (%)Yıllık Kümülatif Toplam Veri (Geçen yılın Aralık ayına göre) (%)Açıklama / Durum
Ocak - Haziran--17,76Kesinleşti
Temmuz1,781,7819,86-
Ağustos1,843,6522,07-
Eylül1,845,5624,32-
Ekim1,977,6425,68MB Piyasa Katılımcıları Anketi (Eylül 2026)
Kasım1,138,8627,10MB Piyasa Katılımcıları Anketi (Eylül 2026)
Aralık0,829,7528,14MB Piyasa Katılımcıları Anketi (Eylül 2026)
En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak? Emin Yılmaz'dan çarpıcı tahmin

Yıl sonunda enflasyonun ne kadar olmasını öngörüyorsunuz?

Emin Yılmaz: Eylül ayı itibarıyla TÜİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda hesaplamalarda yılın ilk 9 aylık dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 24,32 oldu. İTO'da bu oran yüzde 26,19, ENAG'da ise yüzde 35,53 olarak gerçekleşti.

Yılın son üç ayında enflasyonun Merkez Bankası'nın anket beklentileri doğrultusunda gerçekleşeceği varsayıldı. Buna göre ekimde yüzde 1,97, kasımda yüzde 1,13 ve aralıkta yüzde 0,82'lik artış olması halinde, TÜİK, İTO ve ENAG verilerine göre 2026 yıl sonu enflasyonunun hangi seviyeye ulaşacağı hesaplandı.

En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak? Emin Yılmaz'dan çarpıcı tahmin

Yapılan hesaplamaya göre TÜİK verileri esas alındığında 2026 yılının tamamında enflasyonun yüzde 28,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İTO verilerine göre yapılan hesaplamada yıl sonu enflasyonunun yüzde 31,20, ENAG verileri baz alındığında ise yüzde 40,91 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Böylece üç kurum arasındaki yıl sonu enflasyon tahmini arasındaki fark dikkat çekiyor.

KurumOcak-HaziranTemmuz-EylülTemmuz-Aralık tahmini2026 yıl sonu tahmini
TÜİK%17,76%5,56%9,75%28,14
İTO%19,11%5,94%10,15%31,20
ENAG%25,96%7,59%11,86%40,91
En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak? Emin Yılmaz'dan çarpıcı tahmin

TÜİK, İTO ve ENAG verilerine göre 2027'de en düşük emekli aylığı ne kadar olabilir?

Emin Yılmaz: SSK ve Bağ-Kur emeklisinin mevcut en düşük aylığının 23 bin 552 TL olduğu varsayımıyla yapılan hesaplamada, 2027 Ocak ayında üç farklı tablo ortaya çıkıyor.

TÜİK'in yüzde 9,75'lik Temmuz-Aralık tahmini dikkate alındığında 23 bin 552 TL'lik aylık yaklaşık 25 bin 848 TL oluyor.

İTO'nun yüzde 10,15'lik tahmini esas alındığında yaklaşık 25 bin 942 TL, ENAG'ın yüzde 11,86'lık tahmini dikkate alındığında ise yaklaşık 26 bin 345 TL seviyesine ulaşıyor.

Kurum / Veri KaynağıTemmuz-Aralık Tahmini (%)Mevcut En Düşük Aylık (TL)2027 Ocak Tahmini Aylık (TL)
TÜİK%9,7523.552 TL25.848 TL
İTO%10,1523.552 TL25.942 TL
ENAG%11,8623.552 TL26.345 TL

TÜİK verilerine göre memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olabilir?

Emin Yılmaz: Memur ve memur emeklilerinin maaşları için toplu sözleşme kapsamında 2026'nın ikinci dönemi için yüzde 7, 2027'nin ilk dönemi için ise yüzde 5 oranındaki artış dikkate alınıyor. Hesaplanan enflasyon verilerinin bu oranlara uygulanmasıyla memur, memur emeklisi ve görevdeki memurlar için farklı maaş tabloları ortaya çıkıyor.

TÜİK verilerini baz aldığımızda tahmini oran yüzde 7,70 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda mevcut maaşı 31 bin 526 TL olan memur emeklisinin maaşının yaklaşık 33 bin 953 TL olması bekleniyor. Görevdeki bekar memurun 66 bin 187 TL olan maaşı yaklaşık 71 bin 283 TL, evli memurun 70 bin 257 TL olan maaşı ise yaklaşık 75 bin 666 TL seviyesine çıkıyor.

Unvan / DurumMevcut Maaş (TL)Tahmini Zam Oranı (%)Tahmini Yeni Maaş (TL)
Memur Emeklisi31.526%7,7033.953
Bekar Memur66.187%7,7071.283
Evli Memur70.257%7,7075.666

İTO verilerine göre maaşlar ne kadar oluyor?

Emin Yılmaz: İTO verileri esas alındığında tahmini oran yüzde 8,09 olarak hesaplanıyor.

Buna göre memur emeklisinin 31 bin 526 TL olan mevcut maaşı yaklaşık 34 bin 76 TL, bekar memurun 66 bin 187 TL olan maaşı yaklaşık 71 bin 545 TL, evli memurun 70 bin 257 TL olan maaşı ise yaklaşık 75 bin 940 TL oluyor.

Kadro / UnvanMevcut MaaşTahmini Zam OranıTahmini Yeni Maaş
Memur Emeklisi31.526 TL%8,0934.076 TL
Bekar Memur66.187 TL%8,0971.545 TL
Evli Memur70.257 TL%8,0975.940 TL

ENAG verileri esas alındığında tablo nasıl değişiyor?

Emin Yılmaz: ENAG verileriyle yapılan hesaplamada tahmini oran yüzde 9,78 seviyesine çıkıyor. Bu durumda memur emeklisinin maaşı yaklaşık 34 bin 609 TL, görevdeki bekar memurun maaşı yaklaşık 72 bin 660 TL, evli memurun maaşı ise yaklaşık 77 bin 128 TL olarak hesaplanıyor.

KategoriTahmini Oran (%)Tahmini Maaş (TL)
Memur Emeklisi%9,78Yaklaşık 34.609 TL
Görevdeki Bekar MemurYaklaşık 72.660 TL
Görevdeki Evli MemurYaklaşık 77.128 TL

Üç kurumun hesaplamaları arasındaki fark ne kadar?

Emin Yılmaz: En düşük emekli aylığı açısından TÜİK senaryosunda yaklaşık 25 bin 848 TL, İTO senaryosunda 25 bin 942 TL, ENAG senaryosunda ise 26 bin 345 TL hesaplanıyor. Memur maaşlarında ise ENAG verileri esas alındığında hesaplanan tutarlar diğer iki senaryoya göre daha yüksek çıkıyor.

Senaryo (Kurum)En Düşük Emekli Aylığı (TL)Memur Maaşları Değerlendirmesi
TÜİK25.848 TLDiğer senaryolara göre daha düşük
İTO25.942 TLTÜİK'e yakın, ENAG'a göre daha düşük
ENAG26.345 TLDiğer iki senaryoya göre daha yüksek
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#TÜİK
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#ito
#Bengü Sarıkuş
#Enag
#Ekonomi
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