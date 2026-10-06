Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken yatırımcıların gözü ons ve gram altında kritik seviyelere çevrildi. Peki şu an altın almalı mı, beklemeli mi? Ekonomist Dr. Sefer Humar, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı değerlendirmede yıl sonu için gram altın fiyatındaki beklentisini açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gram altın ekim ayını nasıl bitirecek? Sefer Humar 7200 lira için tarih verdi Ekonomist Dr. Sefer Humar, altın fiyatlarındaki hareketliliği ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik seviyeleri değerlendirerek yıl sonu gram altın beklentisini paylaştı. Yatırımcıların sadece fiyatlara değil, kritik seviyelerdeki hareketin nasıl gerçekleştiğine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Ons altında 4.100 doların ana destek, 4.200-4.230 doların ise direnç bölgesi olduğunu vurguladı. Gram altında 6.500 TL'nin önemli bir psikolojik eşik olduğunu, ancak gram altını değerlendirirken hem ons altını hem de Dolar/TL kurunu birlikte takip etmek gerektiğini ifade etti. Ekim ayında altın tarafında düz bir yükseliş yerine dalgalı, zaman zaman sert hareketlerin olduğu bir piyasa beklediğini söyledi. Yıl sonu için gram altın için rasyonel senaryonun 7.000-7.500 TL bandı, merkez senaryonun ise 7.200 TL civarı olduğunu açıkladı. Altın yatırımcılarının en büyük hatasının, altını sorgulamadan alınan bir varlık haline getirmesi olduğunu ve sadece fiyatı değil; faizleri, doları, merkez bankalarının alımlarını, fon hareketlerini ve küresel risk iştahını da takip etmesi gerektiğini belirtti.

Piyasalarda yalnızca fiyatın kendisine değil, kritik seviyelerdeki hareketin nasıl gerçekleştiğine dikkat çeken Humar, ons altın, dolar/TL, faizler, merkez bankalarının alımları ve küresel risk iştahı altının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer aldığını belirterek yatırımcılara kritik seviyeleri gösterdi.

Yatırımcı bugün altın alacaksa ons altında hangi seviyeleri, gram altında hangi seviyeleri takip etmeli?

Dr. Sefer Humar: Ben yatırımcıya hiçbir zaman sadece “şu fiyattan al” demeyi doğru bulmuyorum. Çünkü altın bir rakamdan ibaret değil, bir hikâyenin sonucu.

Bugün yatırımcı sadece ekranda gördüğü fiyata bakarak karar vermemeli. O fiyatın arkasında ne olduğunu, piyasadaki beklentiyi ve o seviyede fiyatın nasıl davrandığını da anlamaya çalışmalı.

Ons altında bugün için 4.100 dolar seviyesini önemli bir destek olarak takip ederim. Yukarı tarafta ise 4.200-4.230 dolar bölgesi önemli. 4.100 doların üzerinde kaldığımız sürece altındaki ana hikâyenin tamamen bozulduğunu düşünmem; ama 4.100 doların altına kalıcı bir sarkma olursa daha temkinli olmak gerekir.

Çünkü piyasalarda bazen bir seviyenin kendisinden çok, o seviyenin nasıl kırıldığı önemlidir. Kısa süreli bir aşağı hareket ile kalıcı bir trend değişimini birbirinden ayırmak gerekiyor.

Gram altında ise 6.500 TL civarı önemli bir psikolojik eşik. Fakat gram altını değerlendirirken sadece onsu takip etmek yeterli değil. Dolar/TL de işin içerisinde. Dolayısıyla yatırımcının iki ayrı hikâyeyi birlikte okuması gerekiyor.

Bir tarafta küresel altın fiyatı, diğer tarafta Türkiye'deki kur dinamiği var. Bu iki değişkenin aynı anda hareket etmesi, gram altında bazen ons tarafındaki hareketten çok daha farklı bir tablo ortaya çıkarabiliyor.

Varlık Türü Önemli Seviyeler Teknik / Psikolojik Rol Değerlendirme ve Notlar Ons Altın 4.100 Dolar Ana Destek Seviyesi Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece ana hikâye bozulmaz; altına kalıcı sarkmalarda temkinli olunmalıdır. 4.200 - 4.230 Dolar Direnç Bölgesi Yukarı yönlü hareketlerde takip edilmesi gereken önemli bölge. Gram Altın 6.500 TL Psikolojik Eşik Fiyatlama sadece ons altına bağlı olmayıp Dolar/TL kur dinamikleri ile birlikte iki ayrı hikâye olarak okunmalıdır.

Benim burada temel yaklaşımım şu: “Rakamı değil, rakamın davranışını takip edin.”

Çünkü önemli olan altının bugün kaç lira olduğu kadar, o seviyede nasıl hareket ettiği. Bir seviye kırıldığında piyasa bunu nasıl karşılıyor? Alıcı geliyor mu, satış baskısı devam mı ediyor? İşte yatırımcının asıl bakması gereken yer burası.

ALTININ EKİM SINAVI

Ons altın ve gram altın Ekim ayını sizce nasıl bitirecek?

Dr. Sefer Humar: Ben Ekim ayında altın tarafında çok düz bir yükseliş beklemiyorum. Daha çok dalgalı, zaman zaman sert hareketlerin olduğu ama ana hikâyenin korunmaya çalışıldığı bir piyasa görüyorum.

Çünkü altın çok güçlü bir yükseliş yaşadığında, piyasada doğal olarak kâr satışları ve düzeltme ihtimali de artıyor. Bu nedenle bundan sonraki süreçte sadece “yükselir mi, düşer mi?” sorusuna odaklanmak yerine, yükselişin ve düşüşün nasıl gerçekleştiğine bakmak gerekiyor.

Ons altında 4.100-4.230 dolar bandı benim için önemli. Bu bandın hangi tarafının kırılacağı, Ekim'in geri kalanında bize daha fazla fikir verecektir.

Özellikle 4.100 doların üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece piyasadaki pozitif hikâyenin tamamen ortadan kalktığını düşünmem. Ancak bu seviyenin altında kalıcı fiyatlamalar görürsek, o zaman yatırımcının risk iştahını yeniden değerlendirmesi gerekir.

Gram altında ise ons kadar kur tarafı da belirleyici. O nedenle gram altının ons kadar geri çekilmesini beklemiyorum.

Ama burada altın yatırımcısının çok yaptığı bir hataya da dikkat çekmek isterim: Altın yükselirken herkes yükselişin devam edeceğini düşünüyor, düştüğünde ise hikâyenin bittiğini sanıyor.

Konu / Varlık Beklenti / Yorum Kritik Seviyeler ve Faktörler Genel Piyasa Beklentisi (Ekim) Düz bir yükseliş yerine dalgalı ve sert hareketlerin görüldüğü, ana hikâyenin korunduğu bir seyir. Güçlü yükseliş sonrası kâr satışları ve düzeltme ihtimali yüksek. Fiyatın yönünden ziyade hareketin nasıl gerçekleştiği önemli. Ons Altın 4.100 dolar üzerinde kalındığı sürece pozitif hikâye sürer. Altına inilirse risk iştahı zayıflayabilir. Kritik Bant: 4.100 - 4.230 Dolar (Kırılma yönü belirleyici olacak). Gram Altın Ons altındaki olası geri çekilmeler kadar sert bir düşüş beklenmiyor. Döviz kuru tarafı ons kadar belirleyici bir faktör. Yatırımcı Psikolojisi Uyarısı Yükselişlerde aşırı iyimserlik, düşüşlerde ise hikâyenin bittiği algısına kapılma yanılgısına dikkat edilmeli. Duygusal tepkiler yerine stratejik değerlendirme yapılmalı.

Oysa piyasa böyle çalışmıyor. “Piyasa düz bir yol değil, virajları olan bir yoldur.”

Bazen en güçlü yükselişlerin içerisinde bile sert düzeltmeler olabilir. Aynı şekilde bir geri çekilme de her zaman trendin tamamen sona erdiği anlamına gelmez.

Ben Ekim'i bu anlamda daha çok bir dengeleme ve yön arayışı ayı olarak görüyorum. Yani yatırımcı açısından Ekim ayının en önemli konusu bana göre sadece fiyat değil, yönün teyit edilmesi olacak.

Gram altında yeni bir rekor dalgası bekliyor musunuz? Yıl sonu için öngördüğünüz gram altın seviyesi nedir?

Dr. Sefer Humar: Yeni bir rekor ihtimalini dışlamıyorum. Fakat ben buradan bakıp çok agresif rakamlar telaffuz etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum.

Yıl sonu için benim daha rasyonel gördüğüm gram altın senaryosu 7.000-7.500 TL bandı. Merkez senaryom ise yaklaşık 7.200 TL civarı.

Ama bunun altını özellikle çizmek isterim: Bu bir garanti değil, bir senaryo.

Piyasada rakamlar konuşulurken bazen senaryolar sanki kesinleşmiş gerçeklermiş gibi algılanabiliyor. Oysa yatırım dünyasında hiçbir tahmin kesinlik taşımaz.

Çünkü gram altın iki değişkene bağlı. Bir tarafta ons altın, diğer tarafta dolar/TL var. Bu iki değişkenden herhangi birinde beklenmedik bir hareket olursa gram altındaki hesap da değişir.

Dolayısıyla bugün 7.200 TL dediğimiz bir senaryo, ons tarafında veya kur tarafında beklenenden farklı bir gelişme yaşandığında yeniden değerlendirilmek zorunda kalabilir.

Bugün gram altının 6.500 TL'ler civarında olduğunu düşünürsek, 7.200 TL bana ulaşılmaz bir rakam gibi gelmiyor. Ama “buradan kesin 8.000-9.000 TL'ye gider” demek de bana rasyonel gelmiyor.

Ben yatırımda biraz gerçekçilikten yanayım. Çünkü yatırımcıya sürekli en yüksek ihtimali anlatmak kolaydır. Asıl önemli olan, gerçekleşme ihtimali daha yüksek olan senaryoyu ortaya koyabilmektir.

Kategori Değerlendirme / Detay Etkileyen Temel Değişkenler Ons Altın, Dolar/TL Kuru Mevcut Seviye ~6.500 TL Ulaşılabilir Hedef Senaryo 7.200 TL (Ulaşılmaz değil, ancak değişkenlere bağlı olarak revize edilebilir) Aşırı İyimser / Rasyonel Olmayan Senaryo 8.000 - 9.000 TL Yatırım Yaklaşımı Gerçekçi ve gerçekleşme ihtimali daha yüksek olan senaryolara odaklanmak

“İyi yatırımcı sadece ne kazanabileceğini değil, neyi kaybetme ihtimali olduğunu da hesaplar.” Bence yatırım anlayışının temelinde de bu olmalı.

Altında yatırımcıların şu anda yaptığı en büyük hata sizce ne?

Dr. Sefer Humar: Bence en büyük hata, altını artık sorgulamadan alınan bir varlık haline getirmek. “Altın zaten yükseliyor, biraz daha yükselir” düşüncesi yatırım stratejisi değildir. Bu, beklentidir.

Altın çok güçlü bir değer koruma aracı olabilir ama risksiz değildir. Nitekim son dönemde de gördük; güçlü bir yükselişin ardından ciddi geri çekilmeler yaşanabiliyor.

Yatırımcı burada şu ayrımı yapmalı: Bir varlığın uzun vadede güçlü bir hikâyesinin olması, o varlığın her fiyattan alınabileceği anlamına gelmez.

Ben yatırımcıya altına bakarken sadece fiyatı değil; faizleri, doları, merkez bankalarının alımlarını, fon hareketlerini ve küresel risk iştahını da takip etmesini öneriyorum. Çünkü altın fiyatını tek başına altın belirlemiyor. Küresel likidite koşulları, faiz beklentileri, doların seyri ve yatırımcıların risk algısı da fiyatın üzerinde ciddi bir etkiye sahip.

Bazı fonlardan çıkan paranın altın ve diğer değerli metallere yöneldiğine dair işaretler olması önemli. Bu bize yatırımcının riskten kaçarken nereye gittiğini gösteriyor. Fakat bunu da “Fonlar altına gidiyor, o zaman altın kesin yükselecek” şeklinde okumamak gerekiyor. Çünkü yatırım dünyasında hiçbir veri tek başına yeterli değil.

Bir veriyi görüp doğrudan sonuca gitmek yerine, o verinin başka hangi göstergelerle desteklendiğine bakmak gerekiyor. Benim en büyük kıstasım rasyonellik.

Altın yükselirken ona hayran olmamak, düşerken de ondan korkmamak gerekiyor.

Çünkü yatırımcı açısından en tehlikeli iki duygu, yükselişte “amiyane, daha da yükselir, fırlar” diyerek gereksiz heyecanlanmak ve düşüşte yaşanılan panik. Bir varlık yükselirken “daha da yükselecek” düşüncesiyle riskin unutulması ne kadar yanlışsa, düşüş sırasında “artık her şey bitti” diyerek plansız hareket etmek de o kadar yanlış.

Benim her daim söylediğim şeylerden biri şu: “Yatırımcı varlığa değil, veriye sadık kalmalı.”

Çünkü altın da dolar da hisse senedi de kutsal değil. Her varlığın bir değeri, bir hikâyesi ve bir riski var. Bugün çok güçlü görünen bir hikâye yarın farklı bir veriyle değişebilir. Aynı şekilde bugün zayıf görünen bir varlık, şartlar değiştiğinde yeniden güçlü bir hikâye oluşturabilir. Asıl mesele, hikâyeyi doğru okuyup kendi riskini doğru yönetebilmek.

Ben yatırımcıya hiçbir zaman “şunu kesin al, bunu kesin sat” yaklaşımını doğru bulmuyorum. Çünkü herkesin risk algısı, vadesi, sermayesi ve beklentisi farklı. Doğru yatırımcı olmak, her zaman doğru tahminde bulunmak anlamına da gelmiyor.

Bazen en doğru yatırım kararı beklemek olabilir. Bazen pozisyonun büyüklüğünü azaltmak, bazen de hiçbir şey yapmamak en rasyonel davranıştır.

Sonuçta piyasada amaç her hareketi yakalamak değil; kendi sermayeni koruyarak doğru fırsatları seçebilmek. Ve benim için yatırımın özeti de tam olarak burada: Fiyatı takip edin ama fiyatın sizi yönetmesine izin vermeyin. Çünkü piyasa her gün yeni bir hikâye yazıyor. İyi yatırımcı ise o hikâyenin peşinden koşmak yerine, onu okuyabilen yatırımcıdır.