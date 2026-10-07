Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı Meclis'te fon soruşturması bilgilendirmesinde, "Ekonomimizin temelleri sağlam, sistemik bir risk söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: 1 milyona kadar olan paralar ödenecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu ve finansal piyasalarda sistemik bir risk bulunmadığını belirtti. Finans piyasalarında sistemik bir riskin söz konusu olmadığı vurgulandı. Sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğu ve sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağı ifade edildi. Yanlışların üzerine gidilerek, sermaye piyasalarının çok yönlü tedbirlerle destekleneceği bildirildi. Sorunlara gerçekçi ve sağlıklı bilgilere dayalı yaklaşılması, aksi takdirde işini düzgün yapan fonlara zarar verilebileceği belirtildi. Türkiye'nin sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinden geri adım atmayacağı aktarıldı. Vatandaşların haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak düzenlemelerin gecikmeksizin hayata geçirileceği ifade edildi.

Cevdet Yılmaz, ''Yılmaz, konuşmasında "Finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Her kim olursa olsun bunun hesabını verecektir. Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Sorun sınırlı alanda yaşandı" dedi.

''RİSK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak, bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecektir.

Yanlışların üzerine kararlılıkla giderken, çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sermaye piyasalarımızın geneline ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak, iktidarı ve muhalefeti ile tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inanıyorum.

''SERMAYE PİYASALARIMIZIN YAPISI SAĞLAMDIR''

Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak, bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecektir.

Yanlışların üzerine kararlılıkla giderken, çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sermaye piyasalarımızın geneline ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak, iktidarı ve muhalefeti ile tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inanıyorum. Sizler aracılığıyla medya ve sosyal medyada soruna yaklaşım biçimi konusunda da kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Lütfen bu soruna olduğundan büyük veya olduğundan küçük bir anlam atfetmeyelim.

Gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde, yaşanan sorunlarla hiçbir bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz.

Bilinmesini isterim ki Türkiye, kalkınma sürecimizin asli bir unsuru olan sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinden asla geri adım atmayacaktır.

Tasarrufların üretime ve yatırıma yönelmesini sağlayan, yatırımcısına güven veren ve finansman imkânlarını çeşitlendiren daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı için çalışmalarımızı güçlü bir şeklide sürdüreceğiz.

Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Yaşanan sorunları giderirken, sermaye piyasalarımızın daha sağlıklı ve güçlü bir yapıda yoluna devam etmesini temin edeceğiz.

Değerli milletvekilleri, sorunlu fonlarla ilgili olarak kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması, sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve piyasanın sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilk günden başlattık.

Söz konusu sorumlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu iki yüz yirmi kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan seksen beşi tutuklu iken yirmi üç şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. Seksen bir kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştır. On beş Eylül'de iki Ekim tarihine kadar geçen sürede yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve suç gelirlerinin kaçırılmasının engellenmesi amacıyla 63 gerçek kişiyle 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazları üzerinde 21 el koyma kararı verilmiştir.

7 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

Fon çıkış tarihleri ve işlem oranları esas alınarak yatırımcı listesindeki kırk iki gerçek kişinin mal varlığı ayrıca dondurulmuştur. Diğer yandan tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili olarak hak sahiplerine ilişkin talep edilen tüm veriler merkezi kayıt kuruluşu MKK tarafından Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Yoğun olarak anlık ve günlük çeşitli rapor talepleri ivedilikle karşılanmaktadır. Ayrıca SPK'nın almış olduğu karar uyarınca tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili altı aracı kurumun ve 7 portföy yönetim şirketinin hesaplarından kıymet ve nakit çıkış işlemleri SPK gözetiminde merkezi kayıt kuruluşu, Borsa İstanbul ve Takas Bank'ın ortak kararıyla kontrollü olarak yürütülmektedir.

Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sürecin gereği olarak bütün kurumlarımız arasında eş gücüm içinde ve süratle yürütülmesini sağlayacak koordinasyon mekanizmasını vakit geçirmeden oluşturduk. 29 Eylül 2026 tarihinde ilgili fon yatırımcılarının meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başkanlığını yaptığım fon yatırım.

2 Ekim 2026 tarihinde yaptığımız ikinci fon kurulu toplantısında ise sermaye piyasaları kurulumuzun 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin çalışmalar, ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmaları bir süredir devam eden kanun teklifi taslağına nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir.

Bugüne kadar İş Bankası ile çalışmış olan Tera kapsamında 6 fonun tasfiyesinin yönetimi İş bankası tarafından geriye kalan 125 fonun tasfiyesinin yönetimi ise Ziraat Bankası tarafından yürütülecektir.

220 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI, 85'İ TUTUKLANDI

Söz konusu sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 85’i tutuklu iken, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştır.

15 Eylül’den 2 Ekim tarihine kadar geçen sürede yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve suç gelirlerinin kaçırılmasının engellenmesi amacıyla 63 gerçek kişi ile 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazları üzerinde 21 el koyma kararı verilmiştir. 67 kişi ve şirketin banka, kripto ve kiralık kasa varlıklarına; 27 kişi ve şirketin ortaklık paylarına el konulmuştur.

Tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında paralarını bekleyen yüz binlerce yatırımcı için ödeme sürecinde kritik aşamaya gelindi. Cevdet Yılmaz, ''1 milyona kadar olan paralar bu ay ödenecek.'' dedi.