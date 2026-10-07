Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştu.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti yerden yere vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda iç siyaset ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yönelik çağrısını son derece anlamlı bulduğunu ifade etti. TBMM Başkan Vekilliği görevini yürüten Bekir Bozdağ'ın yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın devralacağı duyuruldu. Eylül ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,84, üretici fiyatlarının ise yüzde 2,07 artış gösterdiği ve savaşın enflasyona yıllık etkisinin 7 puan bandında olduğu belirtildi. Fon soruşturmasıyla ilgili sürecin dikkatle takip edildiği ve kamuya yük getirmeden vatandaşların birikimlerinin ödenmesi için adımlar atıldığı aktarıldı. Toplantının gerçekleştiği salonda AK Parti'ye katılması beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yer aldı.

Fon soruşturması, akaryakıt fiyatları ve enflasyon dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, rüşvet soruşturmaları üzerinden muhalefete de sert sözlerle yüklendi.

İZMİR İÇİN TARİHİ ANLAR

Salonda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Tugay'a rozetini taktı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İzmir bugün bir başka. İşleyen bir demokrasi için iktidar kadar muhalefetin de ne yaptığı ve nasıl davrandığı önemlidir.

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SON DERECE ANLAMLI"

Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı çağrıyı son derece anlamlı buluyorum.

MUHALEFETE ÇAĞRI

Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum.

BEKİR BOZDAĞ'IN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yaklaşık üç buçuk yıldır büyük bir fedakarlıkla yürüten Dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Vekilliği vazifesini devralacak Tokat milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum.

AKARYAKIT FİYATLARI

Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini eğitimde. fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makro ekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir. Bu parametreler ışığında Eylül'de aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1,84 üretici fiyatları yüzde 2,07 artış göstermiştir.

FON SORUŞTURMASI

Şunu herkes bilsin ki; milletin hakkında girenler bunun hesabını verecek. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Bu sürecin sonunda Türk piyasası safralarında kurtulacak, aç gözlü parazitlerinden arınacak.

MUHALEFETİ YERDEN YERE VURDU

Milletin içine çıkmayacak tipler pişirilmiş, ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlara hadsizce dil uzatıyorlar. Şunu bir defa er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Buradan hiç kimseye özellikle de siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz. Boşuna ellerini ovuşturuyorlar. Boşuna hevesleniyorlar, boşuna fırsatçılık yapıyorlar. Evelallah partimiz bu kadro hepsinin hevesini kursağında bırakır ve bırakacaktır"