İzmir bugün AK Parti'ye geçiyor: Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından bugün düzenlenecek törenle AK Parti’ye katılması bekleniyor. Bu kapsamda Tugay'ın bugün sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi.
Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularına cevap veren Tugay, “Daha sonra konuşalım. Şimdi salona geçelim. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarının “İzmirlilere mesajınız ne olacak?” sorusunu yanıtlayan Tugay, “İzmir'i çok seviyorum.” dedi.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada “Bugün sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay katılacak. Hayırlı olsun.” dedi.
Öte yandan bu iddiaların ışığında dün akşam saatlerinde AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından çiçeklerin açtığı sahnelere yer verilirken, fonda İzmir Marşı kullanıldı. Paylaşımın sonunda bugünün tarihinin ekrana gelmesi dikkat çekti.
CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine ilişkin projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini açıklamıştı.
Bu görüşmenin ardından Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar güçlenmişti.
Görüşmede İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi sunduklarını aktaran Tugay, "Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.