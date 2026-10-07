CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından bugün düzenlenecek törenle AK Parti’ye katılması bekleniyor. Bu kapsamda Tugay'ın bugün sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi.

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HABERİN ÖZETİ İzmir bugün AK Parti'ye geçiyor: Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldiği belirtildi.

"DAHA SONRA KONUŞALIM, HAYIRLI OLSUN"

Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularına cevap veren Tugay, “Daha sonra konuşalım. Şimdi salona geçelim. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının “İzmirlilere mesajınız ne olacak?” sorusunu yanıtlayan Tugay, “İzmir'i çok seviyorum.” dedi.

"BUGÜN SADECE CEMİL TUGAY KATILACAK"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada “Bugün sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay katılacak. Hayırlı olsun.” dedi.

DİKKAT ÇEKEN İZMİR PAYLAŞIMI

Öte yandan bu iddiaların ışığında dün akşam saatlerinde AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından çiçeklerin açtığı sahnelere yer verilirken, fonda İzmir Marşı kullanıldı. Paylaşımın sonunda bugünün tarihinin ekrana gelmesi dikkat çekti.

GÜNLER ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine ilişkin projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini açıklamıştı.

Bu görüşmenin ardından Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar güçlenmişti.

Görüşmede İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi sunduklarını aktaran Tugay, "Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.