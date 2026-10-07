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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:22

İzmir bugün AK Parti'ye geçiyor: Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde

Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na öncesinde, AK Parti'ye katılacağı konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Tugay, merkez girişinde gazetecilerin soruları üzerine “Daha sonra konuşalım. Şimdi salona geçelim. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:22

'den istifa eden Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın Cumhurbaşkanı ile Beştepe'de gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından bugün düzenlenecek törenle ’ye katılması bekleniyor. Bu kapsamda Tugay'ın bugün sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi. 

HABERİN ÖZETİ

İzmir bugün AK Parti'ye geçiyor: Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi.
CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
İzmir bugün AK Parti'ye geçiyor: Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde

"DAHA SONRA KONUŞALIM, HAYIRLI OLSUN"

Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularına cevap veren Tugay, “Daha sonra konuşalım. Şimdi salona geçelim. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının “İzmirlilere mesajınız ne olacak?” sorusunu yanıtlayan Tugay, “İzmir'i çok seviyorum.” dedi.

"BUGÜN SADECE CEMİL TUGAY KATILACAK"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada “Bugün sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay katılacak. Hayırlı olsun.” dedi.

DİKKAT ÇEKEN İZMİR PAYLAŞIMI

Öte yandan bu iddiaların ışığında dün akşam saatlerinde AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından çiçeklerin açtığı sahnelere yer verilirken, fonda İzmir Marşı kullanıldı. Paylaşımın sonunda bugünün tarihinin ekrana gelmesi dikkat çekti. 

İzmir bugün AK Parti'ye geçiyor: Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde

GÜNLER ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine ilişkin projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini açıklamıştı.

Bu görüşmenin ardından Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar güçlenmişti. 

İzmir bugün AK Parti'ye geçiyor: Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde

Görüşmede İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi sunduklarını aktaran Tugay, "Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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ETİKETLER
#izmir
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#CHP
#Cemil Tugay
#Gündem
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