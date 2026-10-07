Altın için 5000 dolar, gümüş için 95 dolar beklentisi! LBMA tarih verdi

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İstanbul
Enerji krizi, kalıcı enflasyon ve yükselen tahvil getirileri, altın ve gümüş için kısa vadede önemli zorluklar yaratmaya devam ediyor, ancak bu zorluklar değerli metaller sektörünün uzun vadeli yükseliş beklentisini sarsmıyor.
LBMA delege anketine göre, altın fiyatının ons başına yaklaşık 5.013 dolara yükselmesi bekleniyor. Bu tahmin, mevcut seviyelere göre yaklaşık %20'lik artış anlamına geliyor.
Gümüşte ise beklentiler daha güçlü. Delegeler, gümüş fiyatının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 94,70 dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu da mevcut seviyelere göre %54'ün üzerinde yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
2026 Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) Küresel Kıymetli Metaller Konferansı'ndaki genel kanı, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmesi, jeopolitik parçalanmanın küresel para sistemini yeniden şekillendirmesi ve artan devlet borcunun devlet tahvillerinin geleneksel güvenli liman rolü hakkında soruları gündeme getirdi.
Bu iyimser görünüm, geçen yılki tahminlerin önemli ölçüde sapmasının ardından geliyor. 2025 konferansında delegeler, altın fiyatlarının ons başına yaklaşık 4.980,30 dolar olmasını bekliyorlardı.
Konferansın yıllık fiyat araştırmasına göre, delegeler altın fiyatlarının gelecek yıl bu zamanlarda ons başına yaklaşık 5.013,30 dolar civarında işlem göreceğini ve bunun mevcut seviyelere göre yaklaşık %20'lik bir artışı temsil ettiğini öngörüyor. Spot altın son olarak ons başına 4.163,30 dolardan işlem gördü ve gün içinde %0,57 artış gösterdi.
Nippon India Mutual Fund'da Emtia Bölümü Başkanı ve Fon Yöneticisi olan Vikram Dhawan, bir panel tartışması sırasında, "Bence altın bir bakıma bize küresel borcun, kağıt para arzının talebi muhtemelen aşacağı bir dönüm noktasına ulaştığı mesajını veriyor" dedi.
Merkez bankası talebi de önemli bir diğer tema oldu; rezerv yöneticileri altını giderek sadece enflasyon veya jeopolitik risklere karşı bir koruma aracı olarak görmekten vazgeçtiler.
Konferans sırasında vurgulanan UBS Varlık Yönetimi'nin son Rezerv Yönetimi Anketi'ne göre, katılımcıların %65'i altın tutmanın birincil nedeni olarak çeşitlendirmeyi gösterdi. Altın ayrıca, merkez bankalarının önümüzdeki 12 ay içinde rezervlerine eklemeyi beklediği önde gelen varlıklar arasında yer aldı.
Birçok merkez bankası yetkilisi, altının kimsenin yükümlülüğü olmayan benzersiz bir varlık olma özelliğini vurguladı. Konuşmacılar, jeopolitik parçalanma, yaptırımlar ve egemen kredi riskiyle ilgili endişelerin, karşı taraf veya temerrüt riski olmayan bir varlığa sahip olmanın cazibesini artırdığını belirtti.
Aynı zamanda analistler, yatırımcıların uzun vadede itibari para birimlerinin değer kaybına karşı satın alma güçlerini koruma arayışında olmaları nedeniyle, sürekli bütçe açıkları ve artan devlet borcunun "değer kaybı ticaretini" desteklemeye devam ettiğini belirtti.
Delegeler gümüş konusunda daha da iyimserdi ve fiyatların önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 94,70 dolara yükseleceğini öngördüler. Bu tahmin, mevcut seviyelerden %54'ün üzerinde bir artışı temsil ediyor. Spot gümüş son olarak ons başına 61,23 dolardan işlem gördü ve gün içinde %0,50 artış gösterdi.
Gümüş, bu yılki zirvelerinden önemli bir düzeltme yaşamasına rağmen, 2025 konferansında yapılan 59,10 dolarlık tahminin üzerinde işlem görüyor.
Konferans katılımcıları, yüksek fiyatların endüstriyel kullanıcıları mümkün olan yerlerde gümüş tüketimini azaltmaya zorladığını ancak yapısal talebin sağlıklı kaldığını belirtti.
Fiziksel yatırım talebi de güçlü kalmaya devam etti; bayiler, yılın başlarında stokların azlığı ve güçlü alımların talebi karşılamayı zorlaştırdığı dönemler olduğunu bildirdi.
Sonuç olarak, konferanstan çıkan mesaj, değerli metallerin yüksek faiz oranları ve tahvil getirileriyle rekabet etmesi nedeniyle yatırımcıların sürekli bir dalgalanma beklemesi gerektiği yönündeydi. Bununla birlikte, delegeler merkez bankalarından gelen yapısal talebin, devlet borcu endişelerinin, jeopolitik belirsizliğin ve genişleyen endüstriyel tüketimin uzun vadede daha yüksek fiyatları desteklemeye devam edeceğini düşünüyor.