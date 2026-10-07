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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:56

Brent petrolün varili 101,49 dolardan işlem görüyor

Meksika Körfezi'nde yaklaşan kasırga tehdidi ve Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik füze saldırıları petrol piyasalarını yeniden ateşledi. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 101,49 dolara yükselirken, ABD'deki stok düşüşü de zam endişelerini tırmandırdı. İşte petrolde yükselişi tetikleyen kritik gelişmeler ve takip edilecek teknik seviyeler...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Brent petrolün varili 101,49 dolardan işlem görüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:56

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 101,49 dolardan işlem görüyor.

Dün 101,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 100,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 101,49 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 90,07 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte 'nin petrol üretim bölgelerine doğru ilerleyen fırtınanın arz kesintisine yol açabileceği endişeleri ile İran destekli Husilerin 'a yönelik saldırıları etkili oluyor.

ABD'li hava tahmin uzmanları, salı günü Meksika Körfezi'nde oluşan ve Louisiana ile Mississippi eyaletlerine doğru hızla ilerleyen fırtınanın iki gün içinde bu yılki Atlantik kasırga sezonunun ilk kasırgasına dönüşmesinin beklendiğini bildirdi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), bugün erken saatlerde tropikal fırtına şiddetine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Uluslararası haber kaynaklarına göre, fırtınanın güzergahında bulunan Meksika Körfezi'ndeki açık deniz sahaları, ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 15'ini, doğal gaz üretiminin ise yüzde 5'ini karşılıyor.

Fırtınanın karaya ulaşmasının beklendiği bölgede Shell, Valero Energy, Marathon, PBF Energy ve Chevron tarafından işletilen 6 rafinerinin etkilenebileceği öngörülüyor.

ABD'nin Meksika Körfezi kıyısındaki eyaletlerinde bulunan rafineriler, ülkenin günlük 18,2 milyon varillik toplam rafinaj kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor.

Fırtınanın, petrol ve doğal gaz üretim tesislerinin bulunduğu açık deniz sahaları ile büyük rafinerilerin yer aldığı kıyı bölgelerinden geçeceği tahmin ediliyor. Enerji altyapısının fırtınadan etkilenmesi halinde piyasalarda arzın daha da sıkılaşabileceği, ABD ve İsrail'in İran'la savaşı nedeniyle halihazırda yüksek seyreden benzin ve dizel fiyatlarının daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Brent petrolün varili 101,49 dolardan işlem görüyor

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARI ARZ ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

Bunun yanı sıra, Yemen'de İran destekli ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.

Koalisyon, dün Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt'a fırlattığı balistik füzenin önlenerek imha edildiğini bildirdi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin Hamis Muşayt'a doğru fırlattığı balistik füze önlenerek imha edildi." ifadesini kullanırken, olaya ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu da pazartesi akşamı ülkenin güneybatısındaki Necran ve Cizan havalimanlarını hedef alan saldırılarda 3 kişinin yaralandığını ve hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Husiler de aynı gün, balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçları kullanarak Suudi Arabistan'da Necran ve Cizan'ın da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef alan 3 saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yolu şirketlerine uçuşlarını durdurma çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 2 milyon 90 bin varil azaldı. Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesinde stokların gerilemesi, piyasadaki arz sıkışıklığına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yükselişini destekledi.

ABD'nin resmi petrol stok verileri ise bugün Enerji Enformasyon İdaresi tarafından açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 103,91 dolar seviyesinin direnç, 93,72 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

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#ABD
#brent petrol
#suudi arabistan
#husiler
#wtı ham petrol
#Ekonomi
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