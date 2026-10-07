ASELSAN ve SSB arasında 195 milyonluk sözleşme

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İstanbul
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) radar sistemleri kapsamında dev bir sözleşme imzalandı.
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar Sistemlerinin tedarikine ilişkin 195.000.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır"
Son dakika haberinin detayları gelecek..