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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 01:44
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 02:00

Şişli'de saatli bomba paniği! Çöpteki şüpheli cisim alarma geçirdi

İstanbul Şişli'de çöp kenarında bulunan saatli dinamit görünümlü cisim paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucu şüpheli cismin maket, üzerindeki zamanlayıcının ise oyuncak alarmlı saat olduğu ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 01:44
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 02:00

İstanbul'un ilçesine bağlı Fulya Mahallesi Mehmetcik Caddesi’nde akşam saatlerinde çöp konteynerinin yanında bulunan dinamit görünümlü kablolu düzenek bomba paniğine neden oldu.

HABERİN ÖZETİ

Şişli'de saatli bomba paniği! Çöpteki şüpheli cisim alarma geçirdi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Şişli'de çöpün kenarında görülen ve paniğe neden olan saatli dinamit lokumuna benzer cismin maket olduğu belirlendi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Fulya Mahallesi Mehmetcik Caddesi’nde meydana geldi.
Çöpün kenarında üzerinde saat bulunan dinamit lokumuna benzer cismi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.
Bomba imha uzmanının incelemesinde cismin maket, üzerindeki zamanlayıcının ise oyuncak alarmlı saat olduğu anlaşıldı.
İncelenmek üzere götürülen maketin ardından güvenlik şeridi kaldırıldı ve hayat normale döndü.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Üzerinde saat bulunan dinamit lokumuna benzer cismi görenler, durumu polise bildirdi.

Şişli'de saatli bomba paniği! Çöpteki şüpheli cisim alarma geçirdi

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

BOMBA İMHA EKİBİ İNCELEDİ

Ardından olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, cismin yanına yaklaşarak kontrol etti.

Şişli'de saatli bomba paniği! Çöpteki şüpheli cisim alarma geçirdi

ŞÜPHELİ CİSİM MAKET, ÜZERİNDEKİ SAAT OYUNCAK

Yapılan inceleme sonucu saatli dinamit lokumuna benzeyen cismin maket, üstündeki zamanlayıcının ise oyuncak alarmlı saat olduğu belirlendi. Maket, incelenmek üzere götürüldü.

Polis ekiplerinin güvenlik şeridini kaldırmasının ardından çevrede hayat normale döndü.

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ETİKETLER
#polis
#Şişli
#Bomba Imha Uzmanları
#Fulya Mahallesi
#Mehmetcik Caddesi
#3. Sayfa
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