Şişli'de saatli bomba paniği! Çöpteki şüpheli cisim alarma geçirdi

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İstanbul
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Fulya Mahallesi Mehmetcik Caddesi’nde akşam saatlerinde çöp konteynerinin yanında bulunan dinamit görünümlü kablolu düzenek bomba paniğine neden oldu.
Üzerinde saat bulunan dinamit lokumuna benzer cismi görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.
Ardından olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, cismin yanına yaklaşarak kontrol etti.
Yapılan inceleme sonucu saatli dinamit lokumuna benzeyen cismin maket, üstündeki zamanlayıcının ise oyuncak alarmlı saat olduğu belirlendi. Maket, incelenmek üzere götürüldü.
Polis ekiplerinin güvenlik şeridini kaldırmasının ardından çevrede hayat normale döndü.