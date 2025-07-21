Bugün maç var mı, kimin? 21 Temmuz maç programı belli oldu

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi'nde kura çekimleri gerçekleşirken futbolseverler bugünün maç programını araştırmaya başladı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde sezon arası sürerken takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN?

21 Temmuz Pazartesi akşamı hangi maçların oynanacağı netleşti. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerdeki takımlar hazırlık müsabakalarına devam ederken sezon arası transfer görüşmeleri de sürüyor. İşte bu akşamın maç programı:

Hazırlık Maçı

V Varen Nagasaki - Real Sociedad | 13:00 | Real Sociedad YouTube

Charleroi - Marsilya | 19:00 | Yayın Yok

Las Palmas - Brighton | 19:00 | Las Palmas YouTube

Empoli - Mobilieri Ponsacco | 19:30 | Empoli YouTube

Sporting Lisbon - Sunderland | 22:00 | Yayın Yok

FENERBAHÇE ÖN ELEME TURU MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli oldu. İsviçre'de gerçekleşen kura çekimi sonrasında sarı lacivertli ekibin rakibi Feyenoord oldu. FB 3. ön eleme turu maçı 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde oynanırken rövanş maçı 12-13 Ağustos tarihlerinden birinde oynanacak. İlk maçın saati henüz belli olmazken maça kısa süre kala saat belirlenecek. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal şu an için duyurulmazken TRT ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Sarı lacivertli ekip rakibini yenmesi halinde play off turunda mücadele edecek. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i bu sezon 2. sırada tamamladığı için Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak katılamadı.