Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, kimin? 21 Temmuz maç programı belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği La Liga, Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Serie A gibi liglerde sezon arası sürerken takımlar kadrolarını güçlendirmek için transferlere devam ediyor. 21 Temmuz bugün kimin maçı var belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün maç var mı, kimin? 21 Temmuz maç programı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 15:45

Dünyanın her yerinden takip edilen , 'nde kura çekimleri gerçekleşirken futbolseverler bugünün maç programını araştırmaya başladı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde sezon arası sürerken takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN?

21 Temmuz Pazartesi akşamı hangi maçların oynanacağı netleşti. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerdeki takımlar hazırlık müsabakalarına devam ederken sezon arası görüşmeleri de sürüyor. İşte bu akşamın maç programı:


V Varen Nagasaki - Real Sociedad | 13:00 | Real Sociedad YouTube
Charleroi - Marsilya | 19:00 | Yayın Yok
Las Palmas - Brighton | 19:00 | Las Palmas YouTube
Empoli - Mobilieri Ponsacco | 19:30 | Empoli YouTube
Sporting Lisbon - Sunderland | 22:00 | Yayın Yok

Bugün maç var mı, kimin? 21 Temmuz maç programı belli oldu

FENERBAHÇE ÖN ELEME TURU MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turundan katılacak olan 'nin rakibi bugün belli oldu. İsviçre'de gerçekleşen kura çekimi sonrasında sarı lacivertli ekibin rakibi oldu. FB 3. ön eleme turu maçı 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde oynanırken rövanş maçı 12-13 Ağustos tarihlerinden birinde oynanacak. İlk maçın saati henüz belli olmazken maça kısa süre kala saat belirlenecek. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal şu an için duyurulmazken TRT ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Sarı lacivertli ekip rakibini yenmesi halinde play off turunda mücadele edecek. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i bu sezon 2. sırada tamamladığı için Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak katılamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda? Nerede oynanacağı belli oldu
Fenerbahçeli yıldızdan Feyenoord'a mesaj! Bir zamanlar formasını giymişti
ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#transfer
#konferans ligi
#feyenoord
#hazırlık maçı
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.