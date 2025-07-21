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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Emir Yücel

Türk Savunma Sanayiinde dev bir adım daha! İlk ihracat Azerbaycan'a

Türkiye’nin tek zırh çeliği üreticisi Miilux OY, IDEF’25’te profil formundaki denizaltı çeliğini ilk kez tanıtacak. Yerli üretimle savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltan Miilux, MİLDEN projesi için geliştirdiği çeliklerle Türkiye’yi denizaltı çeliği üreten sayılı ülkeler arasına taşıyor.

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Türk Savunma Sanayiinde dev bir adım daha! İlk ihracat Azerbaycan'a
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 15:19

Türkiye’nin tek zırh çeliği üreticisi Miilux OY, 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek IDEF’25’te, üretimine yeni başladığı profil formundaki denizaltı çeliğini ilk kez tanıtacak. Yeni üretim hamlesiyle Miilux OY, bir denizaltı gövdesi için gerekli denizaltı çeliklerini yerli imkanlarla üretebilecek yetkinliğe ulaştı.

Türk Savunma Sanayiinde dev bir adım daha! İlk ihracat Azerbaycan'a

Manisa’daki fabrikalarında ürettikleri zırh çelikleri ve denizaltı çelikleri ile savunma sanayiinde kabiliyetini güçlendirirken, sektörün küresel rekabette dayanıklılığını artırdıklarını belirten Miilux OY’un Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, “Kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra yerli ve yabancı delegasyonun yoğun katılım sağladığı IDEF’te, ileri ürünlerimizi dünyaya tanıtacağız” dedi.

Türk Savunma Sanayiinde dev bir adım daha! İlk ihracat Azerbaycan'a

Türkiye’nin tek yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, savunma sanayiinin uluslararası buluşma noktası IDEF’te (Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı), yenilikçi ve yüksek mukavemetli zırh çeliği ürünlerini yerli ve yabancı sektör paydaşlarına tanıtacak. Savunma sanayiinin en prestijli platformlarından biri olan IDEF, 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türk Savunma Sanayiinde dev bir adım daha! İlk ihracat Azerbaycan'a

Miilux OY fuarda, üretimine yeni başladığı profil formundaki denizaltı çeliği örneklerini ilk kez tanıtacak. Ayrıca zırh çeliği ve denizaltı çeliği ürünlerinin yanı sıra zırhlı araç yan kapı zırh sistemi örneği ile farklı koruma seviyelerinde koruma sağlayan zırhlandırılmış araç kapsülünü sergileyecek.

Türk Savunma Sanayiinde dev bir adım daha! İlk ihracat Azerbaycan'a

OYAK’ın, Türkiye’nin zırh çeliği alanındaki dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda 2019 yılında bünyesine kattığı Miilux OY’un Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, “Bu stratejik adım, yerli ve millî savunma sanayii için ürün geliştirme çalışmalarına güçlü bir zemin hazırladı. Miilux OY’un ürettiği zırh çelikleri, savunma sanayiinde bağımsızlık hedefi için kritik önemde” diye konuştu.

Türk Savunma Sanayiinde dev bir adım daha! İlk ihracat Azerbaycan'a

İstanbul’un IDEF ile iki yılda bir sektör profesyonellerini ağırladığını belirten Yeldan, fuarın Türkiye’nin savunma sanayiindeki konumunu ve üretim kapasitesini dünyaya tanıtma fırsatı sunduğunu söyledi. Yeldan, “Savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmalar için yeni iş birlikleri geliştirme ve ürünlerini uluslararası ölçekte tanıtma açısından önemli bir platform olan IDEF’te, Miilux OY olarak ileri teknoloji ürünlerimizi küresel vitrine taşıyacağız” dedi.

TÜRKİYE DENİZALTI ÇELİĞİ ÜRETEN ÜLKELER LİGİNDE

Miilux OY ile Türkiye’nin denizaltı çeliği üreten ülkeler ligine girdiğini belirten Yeldan, IDEF’23’te ilk kez sergiledikleri levha formundaki denizaltı çeliğinin ardından profil formundaki denizaltı çeliğini üretmeyi başardıklarını ifade etti.

IDEF’25’te yüksek teknoloji ve mühendislik kabiliyeti gerektiren bu ürünü ilk kez tanıtacaklarını bildiren Yeldan, “Bir denizaltının gövdesinin üretimi için hem çelik levhalara hem de mukavemet sağlayacak profil formundaki çeliklere ihtiyaç duyuluyor. Yeni üretim hamlemizle bir denizaltı gövdesinde gereken tüm denizaltı gövde inşa çeliklerini yerli imkanlarla üretebilecek yetkinliğe ulaştık. Miilux OY’un üretimi ile Türkiye, dünyada denizaltı çeliği üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi” diye konuştu.

MİLDEN (Millî Denizaltı) projesinde Miilux OY tarafından geliştirilen denizaltı çeliklerinin kullanılmasının planlandığını kaydeden Yeldan, söz konusu ürünlerin test bloklarının üretiminin ve test süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

KARA ARAÇLARININ ZIRH İHTİYACI KARŞILANACAK

Yaptıkları yatırımlar ve faaliyetleri sayesinde zırh çeliği alanında önemli bir üretim gücüne ulaştıklarını vurgulayan Yavuz Yeldan, Miilux OY’un ürün portföyünün, ana muharebe tankları dahil olmak üzere tüm kara araçları için gerekli zırh çözümlerini sunduğunu ifade etti. Yeldan, “Bu kapsamda ana muhabere tank platformlarında ihtiyaç duyulan 50 mm üstü kalınlıklarda yer alan farklı ürünlerin uluslararası akredite kuruluşlarda testleri başarı ile tamamlandı” dedi.

İLK İHRACAT AZERBAYCAN’A

Isıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çelik ürünleriyle ilk ihracatlarını 2024’te Azerbaycan’a yaptıklarını aktaran Yeldan, bu yıl içinde farklı pazarlara da ihracat gerçekleştireceklerini belirtti. Başta yakın coğrafya ve Avrupa olmak üzere küresel pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Yeldan, ileri teknolojiye sahip zırh çeliklerini önümüzdeki dönemde dünyanın farklı bölgelerine ulaştırmak üzere somut adımlar attıklarını vurguladı.

ETİKETLER
#Teknoloji
#savunma sanayi
#Yerli Üretim
#ar-ge
#Miilux Oy
#Zırh Çeliği
#Denizaltı Çeliği
#Idef'25
#Savunma Teknolojileri
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