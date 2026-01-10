Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Erzincan'da köyü basıp at ve eşeği vurdular! Hayvanlarını yitiren vatandaşın tek isteği var

Erzincan'da bir vatandaşa ait at ve eşek, evde kimse olmadığı sırada tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken köy sakinleri de duruma gösterdi.

Erzincan'da köyü basıp at ve eşeği vurdular! Hayvanlarını yitiren vatandaşın tek isteği var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 23:22

Erzincan'a bağlı Güllüce köyünde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Serhat Elçi'ye ait at ve eşek, evde kimse bulunmadığı sırada tüfekle vuruldu.

Erzincan'da köyü basıp at ve eşeği vurdular! Hayvanlarını yitiren vatandaşın tek isteği var

Olay, Serhat Elçi'nin sabah saatlerinde köydeki evine gelmesiyle ortaya çıktı. Evlerinin önünde hayvanlarının cansız bedenleriyle karşılaşan Elçi, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

Erzincan'da köyü basıp at ve eşeği vurdular! Hayvanlarını yitiren vatandaşın tek isteği var

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine köye Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde detaylı çalışma yaparak, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silaha ait boş mermi kovanlarını muhafaza altına aldı. Hayvanların tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenirken, faillerin tespiti için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Erzincan'da köyü basıp at ve eşeği vurdular! Hayvanlarını yitiren vatandaşın tek isteği var

Serhat Elçi, maddi kayıptan ziyade yaşanan vahşetin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Hayvanlar can taşıyor. Evde olmadığımı bilerek gelip hayvanlarımı öldürmüşler. Buna gerçekten insanın vicdanı elvermez. Ben sadece bunu yapanların bulunmasını ve gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

Olayın çözülmesi için soruşturma başlatılırken köyde yaşayanlar da duruma tepki gösterdi.

TGRT Haber
