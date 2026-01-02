Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Baskonia Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? EuroLeague maçının saat kaçta başlayacağı açıklandı

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. EuroLeague'in 19. haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan kritik mücadelede sarı-lacivertliler galibiyet serisine devam etmek istiyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko basketbol maçı nereden izleneceği ise merak ediliyor. Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı EuroLeague'nin 19. haftasının kapanış mücadelesi kapsamında oynanacak.

Baskonia Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? EuroLeague maçının saat kaçta başlayacağı açıklandı
Fenerbahçe Beko basketbol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. EuroLeague'nin 19. haftası kapsamında temsilcimiz sarı-lacivertliler, Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Sezona iyi başlamasa da sonradan oldukça başarılı bir performans gösteren son şampiyon temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 3 maçlı bir galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı deplasmanda mağlup ederek serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

Baskonia Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? EuroLeague maçının saat kaçta başlayacağı açıklandı

BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı açıklanan bilgilere göre S Sport 1 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Buesa Arena'da oynanacak olan kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko'nun 17 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de güncel olarak 6. sırada yer alıyor. Baskonia ise 18 maçta 6 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak 15. sırada bulunuyor.

Baskonia Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? EuroLeague maçının saat kaçta başlayacağı açıklandı

BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'nin 19. haftası kapsamında oynanacak olan Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Mehdi Difallah, Borys Ryzhyk, Rain Peerandi hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşmada temsilcimizden henüz tedavileri sona ermeyen Scottia Wilbekin, Onuralp Bitim ve Arturs Zagars forma giyemeyecek.

