Baskonia Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? EuroLeague maçının saat kaçta başlayacağı açıklandı

Fenerbahçe Beko basketbol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. EuroLeague'nin 19. haftası kapsamında temsilcimiz sarı-lacivertliler, Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Sezona iyi başlamasa da sonradan oldukça başarılı bir performans gösteren son şampiyon temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 3 maçlı bir galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı deplasmanda mağlup ederek serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı açıklanan bilgilere göre S Sport 1 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Buesa Arena'da oynanacak olan kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko'nun 17 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de güncel olarak 6. sırada yer alıyor. Baskonia ise 18 maçta 6 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak 15. sırada bulunuyor.

BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'nin 19. haftası kapsamında oynanacak olan Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Mehdi Difallah, Borys Ryzhyk, Rain Peerandi hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşmada temsilcimizden henüz tedavileri sona ermeyen Scottia Wilbekin, Onuralp Bitim ve Arturs Zagars forma giyemeyecek.