İstanbul'da salgın yoğunluğu! Eczanelerin önünde kuyruk sürüyor

İstanbul'da salgın hastalıkların artmasıyla insanlar ilaç almak için eczanelerin yolunu tuttu. Pek çok ilçede özellikle nöbet saatlerinde oluşan yoğunluk görüntülendi.

SALGIN HASTALIKLAR ARTTI

Uzmanlar son zamanlarda acillerde yoğunluğun arttığı ve H3N2 grip virüsünün insanları etkisi altına aldığı konusunda uyarılarını sürdürüyor. Kış mevsiminin bastırmasıyla koronavirüs etkenli gripler de mutasyona uğrayarak yakalanan insanlarda ağır seyretmesine sebep oluyor.

Hastane muayenelerinin ardından soluğu eczanelerde alan vatandaşların nöbetçi eczanelerin önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.